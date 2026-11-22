Il fine settimana del 14 e 15 novembre 2026 segna il debutto dell'olio nuovo. Nei frantoi e nelle piazze della regione, l'extra vergine appena franto rivela la sua veste più autentica, caratterizzata da un colore smeraldo brillante, profumi pungenti di carciofo fresco ed erba tagliata, e quel tipico tono amaro e pepato (pizzicorino) che conquista al primo assaggio su una fetta di pane caldo croccante. Per gli amanti della cultura enogastronomica, del turismo rurale e delle tradizioni contadine, questo weekend offre un programma imperdibile.

Le notizie che giungono dai campi confermano che l'annata 2026 si attesta su livelli straordinari. Fabrizio Filippi, presidente del Consorzio dell'Olio Toscano IGP, definisce la stagione olivicola appena conclusa come una campagna da incorniciare, caratterizzata da volumi di produzione eccellenti e una qualità altissima, con una richiesta internazionale che assorbirà ben il 70% della quota certificata. A confermare questo entusiasmo è anche l'associazione Associazione Nazionale Assaggiatori Professionisti Olio di Oliva, attraverso le parole del sommelier Alessandro Parenti, che evidenzia come il clima estivo caldo e asciutto abbia protetto naturalmente gli olivi dagli attacchi della mosca olearia.

"Chi visiterà PrimOlio troverà il frutto di un’annata molto buona, da incorniciare. Sia per la grande produzione, che è stata inaspettata vista l’estate calda e siccitosa ma che, proprio per questo, ha difeso gli olivi dalla mosca. Sia per la qualità, dovuta ad olive belle e molto sane. Il consiglio è concedersi tempo per assaggiare i diversi oli assaporandone i differenti sentori" dichiara Alessandro Parenti (ANAPOO).

Per vivere al meglio questa celebrazione dell'oro verde, il fine settimana del 14 e 15 novembre 2026 propone tre grandi direttrici territoriali ed esperienziali: la 28ª edizione della rassegna PrimOlio a Bagno a Ripoli, l'esordio dell'evento diffuso Olearia – Le vie dell’olio a Vaiano in Val di Bisenzio e i solenni festeggiamenti della 76ª Giornata del Ringraziamento promossa da Coldiretti, culminanti con il raduno e la sfilata dei trattori a Firenze.

A quattro chilometri dal centro storico di Firenze, il comune di Bagno a Ripoli rinnova il suo appuntamento annuale trasformandosi nella capitale dell'extra vergine con la 28ª edizione di PrimOlio. L'evento si sviluppa nei giardini "Nano Campeggi" e lungo la centrale via Roma, introducendo quest'anno una doppia tensostruttura espositiva e una spaziosa area food interamente al coperto, pensata per accogliere i visitatori in qualsiasi condizione atmosferica.

Inaugurazione e Programma delle Giornate

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 14 novembre con un fitto calendario di appuntamenti culturali, folkloristici ed enogastronomici:

Sabato 14 Novembre (Stand aperti dalle 10:00 alle 20:00, area festiva fino alle 24:00): Ore 11:00: Inaugurazione ufficiale anticipata dal corteo storico in partenza da via Roma (altezza circolo Sms) fino ai giardini dei Ponti, guidato dalle rappresentanze del Palio delle Contrade-Giostra della Stella, della Contrada Alfiere e del Cat Grassina Odv. Dopo l'esibizione musicale della Filarmonica Cherubini, si terrà il taglio del nastro con il sindaco Francesco Pignotti e l'assessora allo Sviluppo Economico Paola Nocentini . Ore 13:00: Premiazione del contest video "Ama Bagno a Ripoli", curato dalla Pro Loco in collaborazione con il celebre content creator fiorentino Wikipedro (Pietro Resta). Ore 18:00 - 24:00: Aperitivo contadino e DJ set serale per proseguire i festeggiamenti sotto le stelle.

Domenica 15 Novembre (Stand aperti dalle 09:00 alle 19:00): Prosecuzione della mostra mercato con degustazioni guidate e vendita diretta d'olio nuovo. Nel corso della mattinata: Escursione guidata a piedi sulle colline ripolesi a cura del Gruppo trekking locale, alla scoperta del paesaggio modellato dagli oliveti.



Attrazioni, Spazio Orcio ed Educazione Alimentare

Oltre 50 aziende olivicole e agricole toscane animeranno gli spazi espositivi offrendo assaggi comparati di oli appena franti. Lo Spazio Orcio si conferma il cuore divulgativo dell'evento, ospitando installazioni tattili e laboratori di cucina per i più piccoli. Tra i talk di approfondimento istituzionale sulla cultura dell'olivo figurano gli interventi dei partner Siaf (società di refezione scolastica), CIA, Arca e il Frantoio del Parco.

Un accento particolare è posto sull'educazione delle giovani generazioni: il progetto scolastico territoriale ha visto le classi locali partecipare direttamente alla raccolta e alla frangitura delle olive, consentendo ai bambini di portare in fiera l'olio da loro stessi prodotto. Durante la manifestazione si terrà anche il concorso Gocciola d'Oro, che incoronerà i migliori extravergini del territorio sulla base di analisi di laboratorio e delle valutazioni del panel organolettico di ANAPOO.

ARTour: 21 Artigiani in Via Roma

Lungo via Roma, in contemporanea con la rassegna olivicola, prenderà vita la mostra mercato ARTour, curata da CNA Chianti. Ben 21 espositori artigiani selezionati mostreranno dal vivo lavorazioni artistiche e prodotti agroalimentari tradizionali. Tra le storie artigiane da scoprire spiccano:

Mani in coccio: creazioni di gioielli e accessori nati dal recupero creativo di vecchi piatti in ceramica infranti.

Le Ceramiche di Miss Dora: ceramiche dipinte per la tavola, utili per la cucina realizzati in legno d'ulivo e raffinati tessuti in lino.

Pensato e Cucito: capi d'abbigliamento ricamati interamente a mano e coperte in lana cotta.

Completano l'offerta le ceramiche decorate, l'argenteria di L'Argento Firenze, gli accessori in pelle di Giuliana Ferracuti, la maglieria in filati pregiati di Vuesse Prato, oltre alle bontà gastronomiche firmate dal Birrificio Aries (birre artigianali), Biscottificio L'Undicesimo, la torrefazione Mokalux, i formaggi de Il Piemontese e le tipicità calabresi de Le Delizie del Marchesato.

Il Valore Sociale dell'Olivicoltura

Il sindaco Francesco Pignotti ha sottolineato il valore politico e sociale della rassegna: "PrimOlio è la festa di un prodotto dell’eccellenza, ma è soprattutto un modo per essere concretamente al fianco delle nostre aziende olivicole e di chi ogni giorno lavora la terra. Sappiamo che il comparto agricolo sta attraversando una fase complessa, tra l’aumento dei costi, le difficoltà legate ai cambiamenti climatici e le tante incertezze che gravano sul futuro delle imprese. Difendere l’agricoltura significa difendere un pezzo fondamentale della nostra identità, del nostro paesaggio e della nostra economia."

Informazioni Pratiche e Viabilità

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, dalle ore 15:00 di venerdì 13 novembre alle ore 24:00 di domenica 15 novembre saranno operative le seguenti modifiche al traffico:

Chiusure al transito veicolare: Via Roma (tratto tra Via Le Plessis Robinson e Via Ritortoli), Via Pizzi (tra Via Roma e Via Sinigaglia) e l'intera area del parcheggio I Ponti.

Via Roma (tratto tra Via Le Plessis Robinson e Via Ritortoli), Via Pizzi (tra Via Roma e Via Sinigaglia) e l'intera area del parcheggio I Ponti. Sensi unici temporanei: Via Roma (dall'accesso al parcheggio I Ponti verso Via Le Plessis Robinson) in direzione San Donato; Via Le Plessis Robinson in direzione da Via Roma a Via Granacci.

Via Roma (dall'accesso al parcheggio I Ponti verso Via Le Plessis Robinson) in direzione San Donato; Via Le Plessis Robinson in direzione da Via Roma a Via Granacci. Itinerario alternativo per San Donato: Via Roma ➔ Via Le Plessis Robinson ➔ Via Granacci ➔ Viale delle Arti ➔ Via F.lli Orsi.

Via Roma ➔ Via Le Plessis Robinson ➔ Via Granacci ➔ Viale delle Arti ➔ Via F.lli Orsi. Itinerario alternativo per Firenze: Via Roma ➔ Via F.lli Orsi ➔ Viale Pian di Ripoli ➔ Via Olmi.

La Val di Bisenzio firma la grande novità della stagione olivicola 2026 con l'esordio di Olearia – Le vie dell’olio, manifestazione promossa dal Centro Commerciale Naturale (CCN) di Vaiano, guidato dalla presidente Lisa Salvatore, con il patrocinio e il sostegno economico del Comune di Vaiano e il contributo del Consiglio Regionale della Toscana.

Il commercio di vicinato incontra la filiera dell'Olio

La formula di Olearia si basa su un modello d'evento diffuso che mette in relazione la frazione di Sofignano, l'arteria commerciale di via Braga e il complesso storico della Badia di San Salvatore. La filosofia al centro del progetto è valorizzare il legame virtuoso tra i frantoi locali e i negozi del centro cittadino: per l'intero fine settimana, le botteghe di via Braga apriranno le proprie porte trasformandosi in punti degustazione dove i visitatori potranno assaggiare gli oli extravergini prodotti dalle aziende agricole della valle, creando un dialogo diretto tra produttori, negozianti e avventori.

Il Programma di Sabato 14 Novembre

La giornata di apertura (attività dalle 15:30 alle 22:00) propone un connubio originale tra tecnologia, divulgazione scientifica e teatro:

Frantoio in Realtà Virtuale: Presso via Braga 288 (dalle 16:00 alle 18:00), i visitatori potranno indossare visori 3D cura di Perc Lab (PIN Polo universitario di Prato) per vivere un'esperienza immersiva gratuita di 15 minuti all'interno delle fasi di frangitura.

Presso via Braga 288 (dalle 16:00 alle 18:00), i visitatori potranno indossare visori 3D cura di Perc Lab (PIN Polo universitario di Prato) per vivere un'esperienza immersiva gratuita di 15 minuti all'interno delle fasi di frangitura. Passeggiate in Carrozza: Dalle 15:30 alle 18:00, partenze ogni 30 minuti da via Braga per tour gratuiti a bordo di carrozze d'epoca.

Dalle 15:30 alle 18:00, partenze ogni 30 minuti da via Braga per tour gratuiti a bordo di carrozze d'epoca. Laboratorio Cosmetico: Alle ore 17:15 si terrà il laboratorio d'autoproduzione "Dall'olivo alle mani: il viaggio di una crema" (durata 90 min, costo 5€ su prenotazione).

Alle ore 17:15 si terrà il laboratorio d'autoproduzione "Dall'olivo alle mani: il viaggio di una crema" (durata 90 min, costo 5€ su prenotazione). Teatro e Musica alla Badia: Alle ore 17:00, presso la Badia di San Salvatore, andrà in scena la lettura scenica "Il prezzo di un amore – Abelardo ed Eloisa", testo di Mike Ricci interpretato dagli attori Daniela Bertini e Roberto Birindelli, arricchito dall'introduzione musicale di Federica Ceccherini .

Alle ore 17:00, presso la Badia di San Salvatore, andrà in scena la lettura scenica "Il prezzo di un amore – Abelardo ed Eloisa", testo di Mike Ricci interpretato dagli attori Daniela Bertini e Roberto Birindelli, arricchito dall'introduzione musicale di . La "Serata dell'olio": Evento clou del sabato sera, che prenderà il via con l'intervento scientifico della Dott.ssa Chiara Vita, responsabile del laboratorio Qumap presso il PIN Polo di Prato – Università di Firenze. L'incontro, dal titolo significativo "Non chiamatelo solo condimento! Il lato nascosto dell'Evoo", illustrerà le proprietà nutraceutiche dell'extravergine e il riutilizzo sostenibile delle molecole ad alto valore biologico estratte dagli scarti di lavorazione della frangitura. A seguire, si terrà la premiazione del concorso per i migliori oli della Val di Bisenzio a cura del panel ANAPOO e una cena conviviale all'interno del chiostro.

Il programma di domenica 15 novembre: street food d'autore

Domenica (dalle 11:00 alle 20:00) il centro di Vaiano si convertirà in un distretto del gusto con il Mercatino di filiera corta e l'atteso Street Food d'Autore. Dieci insegne della gastronomia toscana proporranno interpretazioni di alta cucina da strada pensate per valorizzare l'olio nuovo, con l'acquisto di token al prezzo unico di 4 euro.

Tra i protagonisti assoluti spicca lo chef stellato Niccolò Palumbo del ristorante Paca Tenuta Ceri (una stella Michelin), che affiancherà importanti realtà locali come Casa Targi e Molino Trattoria Moderna. La proposta gastronomica include le dolcezze al cioccolato firmate Folienoir, i cocktail d'autore di Big Easy e le birre artigianali del birrificio Mostodolce. Durante la giornata proseguiranno le sessioni del Frantoio in Realtà Virtuale e, alle 15:30, si terrà il secondo laboratorio cosmetico dedicato alla creazione di un profumo in gel all'essenza di oliva verde (5€, 90 min).

In entrambe le giornate saranno attivi servizi di bus navetta gratuiti verso Sofignano, visite guidate al Frantoio di Sofignano ed escursioni organizzate a cavallo e in e-bike tra gli uliveti della Val di Bisenzio.

Domenica 15 novembre 2026 ricorre la 76ª Giornata del Ringraziamento, la storica celebrazione religiosa e contadina fondata da Coldiretti nel 1951. Nata come momento liturgico per rendere grazie dei frutti raccolti al termine dell'anno agrario, la ricorrenza è divenuta negli anni una festa corale capace di unire la sensibilità delle comunità rurali e il mondo urbano.

Il raduno regionale nell'Oltrarno fiorentino

Il cuore delle manifestazioni toscane sarà il quartiere storico di San Frediano a Firenze, offrendo uno suggestivo contrasto visivo tra i mezzi agricoli delle campagne e le architetture rinascimentali dell'Oltrarno:

Sede e Orario: Chiesa di San Frediano in Cestello, con inizio della Santa Messa alle ore 11:00 , officiata dal Consigliere Ecclesiastico regionale Don Rolando Spinelli , alla presenza delle massime autorità comunali e regionali.

Chiesa di San Frediano in Cestello, con inizio della Santa Messa alle , officiata dal Consigliere Ecclesiastico regionale , alla presenza delle massime autorità comunali e regionali. Offertorio della Terra: Durante la funzione, gli agricoltori porteranno all'altare cesti ricolmi delle produzioni simbolo della Toscana: olio extravergine appena franto, vino, frutta di stagione, ortaggi, uova e composizioni floreali.

Durante la funzione, gli agricoltori porteranno all'altare cesti ricolmi delle produzioni simbolo della Toscana: olio extravergine appena franto, vino, frutta di stagione, ortaggi, uova e composizioni floreali. Benedizione e Sfilata dei Trattori: Al termine della liturgia, sul sagrato e nella piazza antistante si svolgerà il rito della benedizione dei frutti della terra e dei trattori schierati. Subito dopo, i clacson dei mezzi agricoli daranno il via alla sfilata per le vie del centro cittadino.

Presidio del territorio e "aree interne"

Il tema scelto dalla CEI per l'edizione 2026, "Sguardi di gratitudine e di speranza per le aree interne del paese", trova una profonda rispondenza nella realtà geografica toscana. Come sottolineato dalla presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani, in Toscana un cittadino su quattro risiede nelle aree interne, territori collinari e montani dove l'agricoltura genera oltre la metà del valore economico della produzione agricola regionale. Il lavoro quotidiano degli agricoltori garantisce la manutenzione del paesaggio, il contrasto al dissesto idrogeologico e la sopravvivenza stessa delle comunità rurali contro lo spopolamento.

Gli Altri Appuntamenti in Regione

Oltre al raduno principale di Firenze, la Giornata del Ringraziamento si celebrerà in diverse province toscane:

Domenica 15 novembre 2026: Romagnano (Massa-Carrara) : Santa Messa presso la Chiesa SS. Addolorata. Foiano della Chiana (Arezzo) : Celebrazioni presso la Chiesa della Collegiata dei Santi Martino e Leonardo.

Domenica 22 novembre 2026: Monsummano Terme (Pistoia): Solennità presso la Parrocchia Cristo Redentore.



Evento Località Date e Orari Attrazioni Principali / Highlight PrimOlio 2026 (28ª Edizione) Giardini "Nano Campeggi" e Via Roma, Bagno a Ripoli (FI) Sabato 14 Nov: 10:00 - 24:00 (Inaugurazione ore 11:00) Domenica 15 Nov: 09:00 - 19:00 • Più di 50 produttori d'olio novello toscano IGP • ARTour: 21 artigiani eccellenti (Mani in coccio, Miss Dora) • Spazio Orcio con talk Siaf, CIA, Arca, concorso Gocciola d'Oro, olio delle scuole e DJ set Olearia – Le vie dell’olio (1ª Edizione) Via Braga, Sofignano e Badia di San Salvatore, Vaiano (PO) Sabato 14 Nov: 15:30 - 22:00 Domenica 15 Nov: 11:00 - 20:00 • Degustazioni diffuse nelle botteghe di via Braga • Street Food d'autore con chef Niccolò Palumbo (1* Michelin) • Frantoio in VR (Perc Lab), laboratori cosmetici, carrozze e talk scientifico Dott.ssa Chiara Vita 76ª Giornata del Ringraziamento Chiesa di San Frediano in Cestello e Oltrarno, Firenze (FI) Domenica 15 Nov: Ore 11:00 • Santa Messa solenne presieduta da Don Rolando Spinelli • Offertorio con i cesti dei prodotti agricoli toscani • Benedizione sul sagrato e sfilata dei trattori nel centro storico

Partecipare alle manifestazioni dedicate all'olio nuovo il 14 e 15 novembre 2026 non significa soltanto concedersi un viaggio tra i profumi e i sapori più sinceri della Toscana. Rappresenta una scelta consapevole per sostenere in maniera diretta la filiera corta, sostenere l'operato dei frantoi indipendenti e preservare la cura di un paesaggio unico al mondo. Dalle botteghe della Val di Bisenzio alle colline di Bagno a Ripoli, fino ai sagrati delle chiese fiorentine, la festa dell'oro verde celebra l'incontro perfetto tra lavoro dell'uomo, natura e cultura enogastronomica.

Per maggiori dettagli sui programmi individuali, orari delle navette e prenotazioni dei laboratori esperienziali a numero chiuso, è possibile consultare i siti ufficiali:

L'invito è aperto a tutti gli appassionati del buon cibo, ai viaggiatori curiosi e alle famiglie: mettetevi in viaggio questo fine settimana e lasciatevi sorprendere dall'energia di un olio nuovo appena franto.