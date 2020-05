Bimbi & salute: debutta Ugo, l'olio extravergine “pediatrico” made in Tuscany

Dopo sei anni di sperimentazioni l'azienda agricola toscana "La Ranocchiaia" di San Casciano Val di Pesa lancia il primo blend biologico palatabile per venire incontro ai gusti dei più piccoli, spesso restii ad assumere questo alimento. E' noto che i bambini – soprattutto quelli in fase di divezzamento – abbiano difficoltà ad assumere l'alimento ricco di sostanze benefiche come i polifenoli, ma allo stesso tempo dal sapore non sempre compatibile col loro gusto

E' noto che i bambini – soprattutto quelli in fase di divezzamento – abbiano difficoltà ad assumere olio extravergine d'oliva, alimento fondamentale per il loro sviluppo perché ricco di sostanze benefiche come i polifenoli ma allo stesso tempo dal sapore non sempre compatibile col loro gusto. I pediatri concordano sul fatto che l'olio Evo sia il miglior condimento da usare durante l'infanzia, e per venire incontro alle esigenze delle mamme l'azienda agricola “La Ranocchiaia” a San Casciano Val di Pesa, in Toscana, ha elaborato Ugo, il primo blend “pediatrico”, un olio Evo biologico particolarmente delicato, palatabile anche al di sotto dei 3 anni e quindi adatto all'alimentazione dei più piccoli.

Ottenuto con olive biologiche 100% italiane (Leccino, Frantoio, Moraiolo e Correggiolo) certificate Valoritalia e raccolte a mano tra fine ottobre e metà novembre, l'olio pediatrico della Ranocchiaia viene venduto anche in farmacia, a riprova di come possa essere considerato a tutti gli effetti una sorta di coadiuvante medico per integrare l'alimentazione dei bambini, proprio grazie alla presenza di antiossidanti naturali in grado di tenere a bada sin dalla più giovane età i radicali liberi, i trigliceridi e il colesterolo, oltre che per la quantità bilanciata di grassi monoinsaturi (in primis l'acido oleico) e polinsaturi. L'olio Evo ha anche proprietà antinfiammatoria e antiallergica. Tra tutti gli oli, inoltre, quello extravergine d'oliva è l'unico che si ottiene da una spremitura a freddo (entro 3-4 ore dalla raccolta), senza ricorrere a trattamenti chimici o termici che rischierebbero di ridurre le proprietà nutritive dell'oliva fino a distruggerle. Ugo, in particolare, è caratterizzato da elevati contenuti di polifenoli (560 mg/kg) e tocoferoli (259 mg/kg): con polifenoli totali superiori a 250 mg/kg è già possibile indicare protezione dallo stress ossidativo.

Nello specifico due polifenoli molto importanti sono l’oleocantale e l’idrossitirosolo: il primo inibisce la Cox 1 e la Cox 2 ed ha azione analgesica, il secondo ha azione antiossidante e aumenta i livelli di Vitamina C. Rispetto a un olio standard, Ugo possiede migliori qualità nutraceutiche: i valori di acidità, perossidi e di spettrofotometria UV risultano infatti di gran lunga più bassi di quelli dei prodotti messi a confronto, e bassi valori di acidità e di perossidi garantiscono una più lunga durata della shelf-life e indicano che le olive sono sane e al giusto grado di maturazione, che la frangitura è avvenuta entro poche ore dalla raccolta, che è stata eseguita una sofisticata molitura a freddo, in assenza di ossigeno e con filtraggio immediato. Bassi valori di Spettrofotometria UV certificano l’assenza di alterazioni di tipo ossidativo, di invecchiamento e di frodi o contaminazioni.

“Dopo sei anni di sperimentazioni nel nostro frantoio abbiamo realizzato questo tipo di olio extravergine d'oliva – spiegano Gian Luca Grandis e Judyta Tyszkiewicz, titolari della Ranocchiaia – perché volevamo che, tra i nostri 9 diversi tipi di olio con cultivar tradizionali del territorio toscano, ce ne fosse uno in grado di essere apprezzato anche dai bambini più piccoli, solitamente restii ad assumere questo alimento, grazie al gusto poco amaro. La bottiglia spessa con vetro scuro lo protegge dall’ossidazione e preserva il contenuto dei polifenoli totali e dei componenti con valenza nutraceutica. Visto che per noi Proprio per garantire un prodotto di alta qualità dalle caratteristiche uniche abbiamo optato per una tiratura limitata, infatti sono presenti sul mercato solo 3999 bottiglie”.