FIRENZE, 18 NOVEMBRE 2026 – Grande partecipazione di pubblico, studenti e professionisti del settore ieri sera al Cinema La Compagnia di Firenze per l’ottava edizione di Big Screen LABA. L’evento non ha solo celebrato i migliori progetti audiovisivi realizzati dagli studenti durante i percorsi d’esame, ma ha anche segnato l’inaugurazione ufficiale del nuovo Anno Accademico della Libera Accademia di Belle Arti di Firenze.

Dopo i saluti istituzionali del direttore di LABA Firenze Domenico Cafasso, della coordinatrice del triennio di Regia e Videomaking Veronica Citi e del coordinatore del biennio di Cinema e Audiovisivi Lorenzo Corvino, la sala si è immersa in un viaggio cinematografico di 75 minuti guidato dal tema “Mirrors”: un riferimento ai neuroni specchio e all'empatia visiva, dove lo schermo si è fatto riflesso dinamico del vissuto umano attraverso lo sguardo dei giovani autori.

Presente all’evento anche l’assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini, che ha portato il sostegno e il plauso dell’Amministrazione fiorentina.

«Inaugurare l’Anno Accademico sul grande schermo del Cinema La Compagnia è per noi motivo di grande orgoglio - ha sottolineato Domenico Cafasso, direttore di LABA Firenze -. Big Screen LABA rappresenta il momento in cui il percorso formativo dei nostri studenti incontra la città e i professionisti del settore, dimostrando come la creatività e la progettualità siano il vero motore della nostra Accademia».

«Con il tema “Mirrors” abbiamo selezionato le opere audiovisive di forte impatto visivo o narrativo, il tema infatti si riferisce al potere empatico del cinema, che si tratti di cinema documentario, di finzione o videoclip musicale - ha aggiunto Veronica Citi, coordinatrice del corso di Regia e Videomaking -. Il ritorno della formula concorso ha acceso un confronto ancora più stimolante: i nove lavori selezionati restituiscono uno sguardo maturo, autentico e tecnicamente consapevole, frutto del lavoro corale svolto nei laboratori e nei set durante l’anno».

Grande protagonista della serata è stato infatti il ritorno ufficiale della formula concorso, che ha unito il giudizio di una giuria tecnica di professionisti - Giulia Iannello produttrice esecutiva e organizzatrice di festival, David Becheri cinematographer, Luigi Mearelli producer ed editor - al voto diretto degli spettatori in sala tramite QR Code.

Nove i progetti finalisti suddivisi tra Documentario (Hamistagan, Alle mie radici, Ehna), Fiction (All That Remains, Too Close, Generationenkluft) e Videoclip (Fuori Cornice, Libera, Under Your Spell).

Per il Documentario si è aggiudicato il premio della giuria "Hamistagan" di Ismael Guenoun Sanz. Questa la motivazione: “Per la maturità dello sguardo con cui il regista osserva la vita dei protagonisti del film: due fiorai iraniani profondamente dediti al proprio lavoro, che hanno fatto del loro negozio un presidio di bellezza, una piccola roccaforte contro la frenesia della città. Il documentario prende avvio dall'osservazione dei gesti quotidiani e si conclude con un ricorso all'animazione, che apre a una dimensione poetica e conferisce al film un tocco di delicatezza”.

Per la sezione Videoclip il premio è andato a "Under Your Spell" di Anna della Martera, Tommaso Ferri e Livia Godani: “Per la perfetta sintonia tra racconto visivo e composizione musicale, in cui un filo rosso accompagna la protagonista, legandola e aggrovigliandola in una trama di suggestioni. Attraverso un sapiente uso delle tecniche visive, in particolare del contrasto cromatico, il videoclip costruisce un immaginario coerente e riconoscibile, in cui ogni scelta estetica è al servizio della musica e ne amplifica le atmosfere, dando forma alle emozioni evocate dalla canzone”.

"Generationenkluft" di Samuele Paci è risultato vincitore della categoria Fiction, con la seguente motivazione: “Per il coraggio di raccontare un conflitto generazionale in modo originale, mai banale né didascalico, facendo dell'assenza di dialoghi una precisa scelta espressiva e un punto di forza del racconto. Attraverso l'utilizzo essenziale degli spazi e di un cast ridotto, il film dimostra una notevole capacità di valorizzare ogni elemento della messa in scena, affidando il progressivo sviluppo della storia soprattutto alla forza delle interpretazioni, tra cui spicca quella della madre della protagonista, capace di restituire con grande intensità la complessità del personaggio”.

IL PREMIO DEL PUBBLICO - Il pubblico in sala – circa 250 i presenti, che si sono espressi in tempo reale dopo la proiezione dei corti – ha decretato la vittoria dei seguenti lavori: per la categoria Documentario, il riconoscimento è andato a "Ehna" di Francois Meshreki; per la sezione Fiction è stato premiato "All That Remains" di Jacopo Casarosa e per il Videoclip ha ottenuto il maggior punteggio "Under Your Spell" di Anna Della Martera, Tommaso Ferri e Livia Godani.

La serata si è conclusa tra gli applausi per tutti gli autori e le autrici in gara, confermando ancora una volta la sinergia tra LABA Firenze e il Cinema La Compagnia nel valorizzare i nuovi talenti del cinema e dell'audiovisivo.