Venerdì 20 novembre 2026 con otto manifestazioni regionali (ad Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa e Siena) e oltre 100 piazze attive in tutta Italia, lo sciopero generale indetto dalla CGIL si propone come una risposta collettiva contro le scelte economiche del Governo Meloni.

La data coincide con la giornata internazionale contro il riarmo promossa dalla rete Stop Rearm Europe e con lo sciopero nazionale degli studenti, creando una saldatura generazionale e sociale tra mondo del lavoro, giovani e movimenti per la pace.

L'impatto organizzativo sulla Toscana sarà imponente: soltanto per il corteo fiorentino sono in arrivo oltre 30 pullman da Prato, Pistoia e dalla provincia di Firenze. La manifestazione prenderà il via alle 9:30 da Piazza Indipendenza per snodarsi nel cuore della città fino al comizio conclusivo in Piazza del Carmine, affidato a Pino Gesmundo della segreteria nazionale CGIL. Come ha sottolineato il Segretario Generale della CGIL di Firenze, Bernardo Marasco, le centinaia di assemblee svolte nei luoghi di lavoro alla vigilia dello sciopero hanno restituito un segnale inequivocabile: cresce tra i lavoratori la spinta a contrastare politiche che impoveriscono il lavoro e riducono gli spazi di tutela sociale.

L'elemento di rottura più originale sarà il "Blocco musicale" allestito in Piazza Ognissanti. Una grande orchestra collettiva e multiculturale – guidata dall'Orchestra Abballak insieme a numerosi musicisti del territorio – si unirà alla protesta trasformando la musica in uno strumento di partecipazione democratica. Il repertorio proporrà canti popolari di libertà, resistenza e lotta provenienti da diverse tradizioni del mondo, a testimonianza di un settore culturale che rifiuta la neutralità.

Lungo il percorso sfileranno fianco a fianco le realtà LGBTQIA+ (nella giornata della memoria per le vittime di transomofobia), i movimenti per il diritto all'abitare, le reti ambientaliste, le comunità di migranti e i comitati a difesa della Costituzione: un mosaico di cause che unisce la battaglia contro il carovita alla tutela dei diritti civili.

«Giù le armi, su i salari: meno spese militari, più risorse per il lavoro, i salari e i diritti.» è lo slogan di Alleanza Verdi e Sinistra Firenze.

Per mostrare visivamente il declino del Servizio Sanitario Nazionale, la FP CGIL Firenze ha allestito in Piazza Santissima Annunziata – di fronte allo Spedale degli Innocenti, storico simbolo fiorentino dell'assistenza – due presidi simbolici: l'“Ospedale Santa Attesa” e la “RSA Villa Pazienza”, con sedie vuote a rappresentare i cittadini bloccati nelle liste d'attesa. I dati rilevati dall'ASL Toscana Centro fotografano una situazione d'emergenza:

Tempi di attesa fuori controllo: a Firenze servono in media 208 giorni per una risonanza al rachide cervicale (rispetto al limite normativo di 120 giorni), 179 giorni per un'ecografia ostetrica (contro un limite di 30), 188 giorni per una risonanza al ginocchio e 147 giorni per una TAC al torace.

a Firenze servono in media 208 giorni per una risonanza al rachide cervicale (rispetto al limite normativo di 120 giorni), 179 giorni per un'ecografia ostetrica (contro un limite di 30), 188 giorni per una risonanza al ginocchio e 147 giorni per una TAC al torace. Carenze strutturali di organico: nelle aziende sanitarie fiorentine mancano all'appello almeno 100 infermieri, 60 OSS e 20 tecnici di radiologia. Un blocco del turn-over derivante dai tetti di spesa nazionali che spinge al ribasso la qualità delle cure, mentre le immatricolazioni ai corsi di laurea in Infermieristica registrano un calo del 18% tra il 2023 e il 2025.

nelle aziende sanitarie fiorentine mancano all'appello almeno 100 infermieri, 60 OSS e 20 tecnici di radiologia. L'emergenza nelle RSA: nella sola provincia di Firenze si contano 490 persone in lista d'attesa per un posto in struttura. Le rette a carico delle famiglie possono raggiungere i 3.200 euro al mese, a fronte di carenze d'organico drammatiche: nei turni notturni un singolo OSS si trova spesso ad assistere fino a 13 ospiti, lasciando talvolta scoperti interi piani.

Sul piano macroeconomico, le proiezioni indicano che il Fondo Sanitario Nazionale scenderà al 5,83% del PIL nel 2029 (con una carenza stimata per la Toscana fino a 550 milioni di euro entro il 2027), mentre la nuova manovra finanziaria destina agli anziani over 75 un contributo equivalente a soli 82 centesimi al giorno.

Le ragioni della mobilitazione trovano un riscontro immediato nelle sofferenze dell'economia reale e del tessuto manifatturiero regionale. Il caso della Almax di Scandicci rappresenta un campanello d'allarme per l'intero distretto della pelletteria fiorentina, snodo centrale della filiera nazionale del lusso, mostrandoci come le crisi aziendali si traducano rapidamente nella perdita di sicurezza economica per centinaia di famiglie.

Dopo mesi di sacrifici e accordi di rateizzazione sottoscritti dai dipendenti per favorire la continuità dell'impresa, la proprietà ha interrotto il patto di fiducia. Alla scadenza del 10 novembre, gli stipendi non sono stati versati, senza che ai lavoratori venisse fornito alcun preavviso o spiegazione formale. Al ritardo retributivo si è aggiunto un improvviso degrado delle condizioni operative negli stabilimenti: il distacco delle forniture di acqua ed energia elettrica e la sospensione dei servizi di pulizia hanno reso gli ambienti di lavoro inagibili e privi dei requisiti elementari di igiene e sicurezza.

Di fronte al blocco delle attività, le sigle FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL e la RSU hanno proclamato lo stato di agitazione e 8 ore di sciopero per lunedì 23 novembre. In coincidenza con il tavolo di crisi convocato dalla Regione Toscana per valutare il piano industriali di ristrutturazione del debito, i lavoratori terranno un presidio in Piazza del Duomo a Firenze per esigere il saldo delle spettanze arretrate e la tutela dei posti di lavoro.

Quando crisi manifatturiere come quella di Almax si incrociano con l'impoverimento dei servizi sanitari territoriali, la tensione sociale finisce inevitabilmente per investire la gestione della cosa pubblica. Le amministrazioni locali si trovano così in prima linea nel gestire gli effetti dei tagli statali sulle comunità civili, trasformando lo sciopero sindacale in un punto di frizione istituzionale.

In questo contesto si inserisce la delibera formale approvata dalla Giunta Comunale di Calenzano, che ha espresso vicinanza politica e istituzionale alle ragioni della protesta. L'atto evidenzia come le decurtazioni della spesa pubblica nazionale ricadano direttamente sui bilanci dei Comuni, compromettendo l'erogazione dei servizi sociali e di welfare indispensabili per i residenti.

La piattaforma di protesta trova una convergenza compatta nell'arco politico di opposizione al Governo Meloni: il Partito Democratico della Toscana e dell'Empolese Valdelsa (con le prese di posizione dei segretari Maurizio Cei e Ottavia Viti), il Movimento 5 Stelle Toscana (presente in piazza con i consiglieri Luca Rossi Romanelli e Irene Galletti, il coordinatore Tommaso Pierazzi e l'Assessore David Barontini) e Alleanza Verdi e Sinistra. Questa convergenza mostra come la difesa dei servizi pubblici essenziali sia ormai percepita dagli enti locali come una vertenza territoriale prioritaria per la tenuta del tessuto sociale.

Il nocciolo etico e politico della mobilitazione risiede nella contestazione dei criteri di ripartizione della spesa pubblica a livello nazionale. La protesta evidenzia il netto contrasto tra la costante crescita delle risorse destinate agli investimenti militari e i progressivi definanziamenti che penalizzano settori strategici quali la sanità, l'istruzione pubblica, l'università, i trasporti e le politiche abitative.

Le piattaforme sindacali e studentesche sollecitano un riallineamento delle priorità economiche: un prelievo fiscale più equo capace di restituire l'effetto del fiscal drag, il rinnovo sistematico dei contratti collettivi per contrastare l'erosione inflazionistica dei salari reali e misure incisive per arginare la precarietà lavorativa che colpisce le giovani generazioni. Lo slogan «Giù le armi, su i salari» riassume l'esigenza di indirizzare le risorse dello Stato verso la protezione sociale piuttosto che verso la corsa agli armamenti.

“La manovra del Governo è pessima. Lascia senza risposta le grandi questioni economiche e sociali che pesano sulle famiglie italiane e va riscritta da cima a fondo. Alla Camera, il gruppo parlamentare del Partito democratico ha presentato, insieme alle altre forze di opposizione, numerosi emendamenti per sostenere famiglie, lavoratori e pensionati” dichiara Federico Gianassi deputato dem e segretario del Pd Firenze.

«C’è una forte domanda di cambiamento ed è ora di fermarsi per cambiare una situazione che non è più accettabile... Vogliamo soldi per le persone, non per le armi. Il futuro è adesso» dichiara Rossano Rossi, Segretario Generale CGIL Toscana.

Lo sciopero generale del 20 novembre non può essere archiviato semplicemente come una giornata di disagi della circolazione o come un consueto rito di astensione dal lavoro. Ciò che emerge con forza dalle piazze toscane è la richiesta impellente di ripensare l'intero modello di sviluppo e i criteri di allocazione delle risorse collettive. In un contesto in cui la sanità pubblica arretra, i salari reali perdono terreno e la crisi dei distretti produttivi intacca le garanzie fondamentali dei lavoratori, la destinazione dei fondi statali diventa una scelta d'indirizzo decisiva.