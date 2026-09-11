Artigianato e Palazzo edizione 2026: tutte le novità

È stata inaugurata questa mattina la XXXII edizione di Artigianato e Palazzo, in programma fino a domenica 13 settembre al Giardino Corsini di Firenze, con la partecipazione della Sindaca di Firenze Sara Funaro e del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“Artigianato e Palazzo è una manifestazione che racconta una delle anime più autentiche di Firenze: la capacità di custodire il saper fare e, allo stesso tempo, di guardare al futuro. I cento artigiani presenti quest’anno dimostrano che la tradizione non è qualcosa di fermo nel passato, ma una materia viva, capace di trasformarsi, innovare e parlare alle nuove generazioni. È questo il valore di una manifestazione che da oltre trent’anni porta nel cuore della città creatività, qualità e cultura del lavoro. Firenze è orgogliosa di continuare a ospitarla e di valorizzare, insieme agli organizzatori che ringraziamo, un patrimonio che è parte della nostra identità e del nostro futuro”, ha dichiarato la Sindaca di Firenze Sara Funaro.

“La qualità in cui si esprime la mostra in un luogo unico come questo rende evidente di come l’artigianato sia stato per secoli e sia nel nostro Dna e rappresenti uno dei motori fondamentali per Firenze e la Toscana. – ha detto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – Il messaggio che queste maestranze in mostra ci consegnano è che noi dobbiamo riuscire a trasmettere questa sapienzialità artigiana di generazione in generazione, ma il problema è che bravissimi artigiani non hanno poi chi li segue e l’apprendimento non è facile e va preparato nel tempo. Il messaggio è forza a un artigianato di qualità che per Firenze è un elemento distintivo ma ha bisogno di un supporto e noi come Regione Toscana abbiamo forti competenze sulla formazione professionale e dobbiamo riuscire a trasmetterlo nelle nuove generazioni”.

Nel corso della cerimonia inaugurale sono stati assegnati:

il Premio del Comitato Promotore” allo stand più curato, che darà l’opportunità al vincitore di uno spazioomaggio alla Mostra 2027. Lo hanno ricevuto:

1. La Guardaroba Firenze di Poiret Masse, ceramista 1° premio

2. Clementina Brescianino, macramè 2° premio

3. Filistrucchi, trucco e parrucco 3° Premio

4.il Premio “Eccellenza Italiana” di EGGroup Italy., che è andato a Intreccio Vivo.

Sono 100 gli artigiani e giovani designer presenti quest’anno, in un percorso espositivo che attraversa i diversi ambiti del saper fare – dalla ceramica al tessile, dal legno alla lavorazione dei metalli, dal restauro alladecorazione – accanto a installazioni, mostre tematiche e appuntamenti dedicati alla cultura contemporanea.

Ad arricchire la manifestazione un percorso immersivo con : “Linfa. La filosofia dello stupore” del designer Jonathan Bocca, “Bosco Sonoro” di Michel Vecchi, con 25 sculture realizzate da alberi caduti, e il padiglione in bambù Thòlos di CanyaLab, realizzato come cantiere aperto durante la manifestazione.

E un ricco calendario di appuntamenti e mostre tematiche.

DOMANI SABATO 12 SETTEMBRE tra gli appuntamenti “Recreos a Palazzo” Fondazione CR Firenze Spazio Vetrina

10,30 Studio Bojola Studio di design Spazio Vetrina

12,30 AltreMani Serigrafia su seta con colori naturali Spazio Vetrina

14,30 Edoardo Lietti Studio Design contemporaneo Spazio Vetrina

16,30 Toi Rilegatura di Victoria Bucca Legatoria moderna artigianale Spazio Vetrina

Talk Artex / Fondazione Ricerca e Innovazione

16,30 Giardinetto delle Rose

RICETTE DI FAMIGLIA ore 18:00 Giardinetto delle Rose

“Le Ricette Di Suor Intingola: Albina Lucarelli Becevello, La Cuoca Di Gabriele D’annunzio”con Federico D’Annunzio e Maria Cassi a cura di Annamaria Tossani

ARTIGIANATO E PALAZZO

XXXII edizione11/13 settembre 2026

Firenze Giardino Corsini Via della Scala,115 Via Il Prato, 58

Orario continuato 10,00/19,30

Ingresso Donazione minima € 12,00

Ingresso gratuito per gli Under 25

Per maggiori informazioni www.artigianatoepalazzo.it

Tel. +39 055 2654588/89 - info@artigianatoepalazzo.it