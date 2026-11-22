Di fronte a una tragedia devastante, una comunità rivela la sua natura più profonda. La capacità di rialzarsi non dipende soltanto dai soccorsi materiali o dal mero trascorrere degli anni, ma dal modo in cui il racconto individuale e collettivo sa trasformarsi in cura, unione e consapevolezza per le generazioni a venire.

Nel cammino che conduce verso il sessantesimo anniversario dell'Alluvione del 4 novembre 1966 (1966-2026), Firenze e il suo territorio continuano a rielaborare quel dramma con una straordinaria vitalità culturale. Attraverso nuove produzioni teatrali che coinvolgono le scuole e la città metropolitana, l'apertura degli archivi personali nelle "Case della Memoria" e mostre fotografiche da record, la storia di quei giorni riemerge non come un freddo anniversario, ma come un patrimonio vivo, intessuto di umanità, ironia e riscatto.

Dinanzi ai negozi sventrati, alle abitazioni disfatte e alle esistenze stravolte dall'acqua e dalla melma, la risposta di Firenze è stata anche un'inaspettata dimostrazione di arguzia e dignità. Tra le strade invase dal cherosene, mentre la popolazione iniziava a fare la conta dei danni e a constatare con sgomento la devastazione della cultura — con centinaia di migliaia di preziosi volumi accartocciati e immersi nel fango presso la Biblioteca Nazionale —, apparve un cartello rimasto celebre sulla vetrina di una macelleria appena riaperta: "Pollo arrosto finito, oggi solo polli… in umido"

Questo sprazzo di pungente spirito fiorentino rivela la capacità profonda di sdrammatizzare persino nelle ore più buie. Ridere della propria sventura non significava affatto sminuire la portata del disastro, ma ritrovare una carica psicologica immediata per rimboccarsi le maniche, trasformando lo sconforto individuale in una reazione corale di vicinanza e rinascita.

A dare sostegno alla città travolta giunsero da ogni angolo del pianeta migliaia di giovani. Battezzati per sempre "Angeli del fango", erano ragazzi spesso inesperti e sconosciuti gli uni agli altri, ma uniti dalla determinazione irremovibile di agire. Che si trattasse di trascinare via carcasse d'automobile, soccorrere una pala d'altare minacciata o staccare con delicatezza, una ad una, le pagine intise di fango secco dai vecchi codici, la loro mobilitazione ha rappresentato un pilastro etico di solidarietà universale.

A questa figura simbolo è dedicata la nuova produzione del Teatro della Toscana "Angeli del fango. Gli esseri umani quando piove", uno spettacolo scritto da Martina Vianovi e nato nell'ambito del progetto Diramazioni in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze. Pensata per coinvolgere anche il pubblico delle scuole dell'area metropolitana — dal debutto alla Pergola alle repliche al Teatro comunale di Antella —, l'opera rievoca quell'energia generazionale.

La complessità di quella tragedia e della successiva rinascita richiede di essere esplorata attraverso sguardi diversi e complementari. È questo l'obiettivo del progetto "Flussi di Memoria: Firenze 1966-2026", promosso dall'Associazione Nazionale Case della Memoria, che propone l'itinerario "1966. D'acqua e fango" snodandosi tra tre luoghi simbolo della Toscana:

Piero Bargellini (Firenze) : Presso la Casa Studio del "sindaco dell'alluvione", l'attenzione si concentra sul volume Voci dall'alluvione. Lettere al Sindaco Piero Bargellini e a sua moglie Lelia , curato da Annegret Hoehler. L'opera raccoglie l'intensa corrispondenza ricevuta tra il 1966 e il 1967 ed è conservata nell'archivio privato del primo cittadino, restituendo l'impatto umano ed emotivo della gestione dell'emergenza.

: Presso la Casa Studio del "sindaco dell'alluvione", l'attenzione si concentra sul volume Voci dall'alluvione. , curato da Annegret Hoehler. L'opera raccoglie l'intensa corrispondenza ricevuta tra il 1966 e il 1967 ed è conservata nell'archivio privato del primo cittadino, restituendo l'impatto umano ed emotivo della gestione dell'emergenza. Leonetto Tintori (Prato) : La Casa Museo del celebre restauratore apre i propri archivi documentari e fotografici, testimoniando il ruolo fondamentale che Tintori ebbe nel salvare opere d'arte inestimabili e nello sviluppare tecniche di restauro del tutto innovative, nate proprio sotto l'urgenza di quell'evento.

: La Casa Museo del celebre restauratore apre i propri archivi documentari e fotografici, testimoniando il ruolo fondamentale che Tintori ebbe nel salvare opere d'arte inestimabili e nello sviluppare tecniche di restauro del tutto innovative, nate proprio sotto l'urgenza di quell'evento. Indro Montanelli (Fucecchio): La Fondazione Montanelli Bassi espone gli articoli scritti per il Corriere della Sera ed affianca al reportage sull'alluvione a Firenze la proiezione del video Montanelli e Venezia (1969). Un binomio che evidenzia come la cronaca del dramma fiorentino abbia rappresentato la genesi del precoce e rigoroso impegno ambientalista del giornalista contro il degrado del patrimonio naturale e urbano.

Istituzione, salvaguardia dell'arte e narrazione civile si fondono così in un unico racconto integrato, offrendo al visitatore una mappa viva delle radici della resilienza toscana.

Il linguaggio visivo costituisce il tassello decisivo per trasformare i ricordi individuali in patrimonio comune. Lo dimostra lo straordinario successo della mostra "Firenze ‘50 ‘60 ‘70. Immagini dall'Archivio Foto Locchi", allestita a Villa Bardini con la curatela di Giovanna Uzzani e promossa da Fondazione CR Firenze insieme all'Archivio Foto Locchi, capaci di registrare l'eccezionale traguardo di oltre 41 mila visitatori.

La mostra ha selezionato 150 scatti significativi all'interno di un monumentale lavoro di valorizzazione che ha già visto digitalizzate 300 mila immagini sulle oltre 5 milioni conservate nell'archivio storico (fondato nel 1924 da Tullio Locchi e portato al prestigio cittadino da Silvano Corcos). Il percorso espositivo ha ripercorso la vita di tutti i giorni, le grandi stagioni sportive della Fiorentina, la moda della Sala Bianca, accostandole alla drammaticità dell'Alluvione del '66 e alle contestazioni giovanili. Questo sguardo fotografico ha saputo gettare un ponte tra le epoche, permettendo a chi ha vissuto quegli anni di ritrovare la propria storia e alle nuove generazioni di scoprire, con gli occhi di oggi, la città vissuta da genitori e nonni.

Mantenere viva la memoria dell'Alluvione verso il traguardo del 2026 non significa cedere a una nostalgica commemorazione del passato, ma coltivare una risorsa attiva di consapevolezza, solidarietà e senso di appartenenza per orientare le scelte del presente.