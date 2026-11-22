Sotto i soffitti affrescati del Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, la maestosità della storia fiorentina si manifesta con una forza che appare immutabile. Eppure, proprio nel luogo che celebra i fasti del Rinascimento, è stato lanciato stamani una allarme urgente: la continuità di quel "saper fare" manuale ed economico che ha reso Firenze una capitale mondiale del valore artigiano si trova oggi a un bivio storico.

In occasione della 46ª Giornata dell’artigiano promossa da Confartigianato Imprese Firenze, questo contrasto è emerso con limpida chiarezza. Da un lato, l'orgoglio per un'eredità manifatturiera secolare; dall'altro, l'allarme per il rischio estinzione che incombe su migliaia di laboratori storici, soffocati da un blocco del ricambio generazionale che ne minaccia la sopravvivenza operativa. La sfida non riguarda solo la conservazione della memoria, ma il sostentamento dell'economia reale della città.

I dati presentati nello studio “Botteghe del Futuro – Il passaggio generazionale nell’artigianato fiorentino”, realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Firenze, offrono una fotografia priva di retorica. Nel primo trimestre del 2026, la Città Metropolitana registra 25.620 imprese artigiane. Tuttavia, l'analisi della struttura anagrafica della loro leadership rivela una profonda vulnerabilità strutturale.

Tra il 2013 e il 2025, il numero delle imprese artigiane giovanili si è letteralmente dimezzato (−50%). Contestualmente, il 54,7% delle società di persone fiorentine è guidato da proprietari che hanno già superato i 60 anni. Questo sbilanciamento demografico crea una strettoia imminente: un bacino compreso tra le 2.600 e le 2.700 imprese dovrà necessariamente pianificare la successione generazionale nei prossimi anni.

"L’artigianato fiorentino è una colonna portante della nostra identità e della nostra economia, ma oggi ci troviamo di fronte a una sfida decisiva: con oltre metà dei titolari sopra i 60 anni e fino a 2.700 imprese che nei prossimi anni dovranno affrontare il ricambio generazionale, non possiamo permetterci di disperdere questo patrimonio unico di saperi. Con lo studio Botteghe del Futuro e il nostro Manifesto in dieci impegni vogliamo costruire un ponte concreto tra i maestri di oggi e i giovani di domani, puntando su formazione, tutoraggio, innovazione e semplificazione. Celebrare nel Salone dei Cinquecento 50 aziende storiche e rendere omaggio agli artigiani che 60 anni fa salvarono Firenze dall’alluvione significa ribadire che il futuro della città passa dalla continuità delle nostre botteghe"dichiara Serena Vavolo, Presidente di Confartigianato Imprese Firenze.

L'invecchiamento dei titolari senza un parallelo subentro di nuove leve non rappresenta un semplice avvicendamento familiare, ma un nodo economico fondamentale. Ogni qual volta una bottega chiude i battenti per mancanza di eredi professionali, non si cancella solo una ragione sociale: si spezza la catena formativa immateriale che garantisce la diversificazione produttiva del territorio urbano.

Esaminando le 15 principali filiere artigiane dell'area fiorentina, l'impatto della contrazione appare diffuso e sistemico. Mettendo a confronto il secondo trimestre del 2025 con il medesimo periodo del 2024, i comparti che definiscono il Made in Florence registrano flessioni preoccupanti:

Pelletteria: 2.274 imprese (−3,6%).

2.274 imprese (−3,6%). Metallo e carpenteria: 941 imprese (−4,0%).

941 imprese (−4,0%). Confezione e sartoria: 814 imprese (−3,2%).

814 imprese (−3,2%). Falegnameria e legno: 408 imprese (−3,8%).

408 imprese (−3,8%). Mobili e arredo: 298 imprese, con la flessione più marcata in assoluto (−4,2%).

Al di là della freddezza delle cifre, queste percentuali tracciano il perimetro di un'erosione industriale e culturale. Il calo sensibile in settori trainanti come la lavorazione del legno, l'arredo e la pelletteria innesca un effetto a catena lungo le filiere manifatturiere regionali. Se le botteghe del centro storico e dell'hinterland svaniscono, la città rischia di smarrire i propri distretti del valore, cedendo il passo a una monocultura turistica prive di radici produttive stabili.

Il passaggio di consegne all'interno di un'impresa artigiana trascende la pura formalità giuridica o l'eredità patrimoniale. Lo studio Botteghe del Futuro dimostra come, all'interno del bacino delle 2.600-2.700 imprese prossime al ricambio, una quota maggioritaria compresa tra le 1.500 e le 1.700 unità non debba affrontare solo il passaggio anagrafico, ma sommi a esso criticità produttive interne e un'esplicita carenza di competenze tecniche specializzate.

Tuttavia, la capacità di superare questo collo di bottiglia trova conferma in una serie di casi virtuosi analizzati dal report. Realtà come Scarpelli Mosaici (maestri del commesso fiorentino in pietra dura), Bottega d’Arte Maselli (eccellenza nell'intaglio e doratura del legno), Pelletteria Artigiana Viviani (alta pelletteria tradizionale), Bottega Orafa Paolo Penko (arte metallurgica e gioielleria), Spezierie Palazzo Vecchio (antica arte profumiera e officinale) e Officina Meccanica Guerrini Silvano (meccanica di precisione) dimostrano come l'integrazione tra la visione aziendale moderna e l'affiancamento sul campo possa trasformare il momento del passaggio di consegne in un'occasione di rilancio strategico.

Per contrastare la dispersione delle botteghe storiche, Confartigianato Imprese Firenze ha declinato il Manifesto del passaggio generazionale artigiano. L'impianto operativo del documento struttura i suoi dieci impegni strategici in tre pilastri d'azione coerenti:

Formazione, Tutoraggio e Trasmissione del Sapere: Incentivare la formazione professionale mirata, garantire la trasmissione attiva dei mestieri tradizionali, avviare percorsi codificati di tutoraggio tra generazioni e rafforzare l'orientamento scolastico e lavorativo dei giovani.

Incentivare la formazione professionale mirata, garantire la trasmissione attiva dei mestieri tradizionali, avviare percorsi codificati di tutoraggio tra generazioni e rafforzare l'orientamento scolastico e lavorativo dei giovani. Innovazione, Accompagnamento e Soluzioni di Mercato: Integrare la transizione tecnologica e digitale nei processi manifatturieri storici, affiancare strutturalmente le aziende durante il ricambio ed elaborare piattaforme per favorire l'incontro tra imprenditori uscenti e potenziali successori.

Integrare la transizione tecnologica e digitale nei processi manifatturieri storici, affiancare strutturalmente le aziende durante il ricambio ed elaborare piattaforme per favorire l'incontro tra imprenditori uscenti e potenziali successori. Politiche di Sostegno, Semplificazione e Valorizzazione: Introdurre strumenti di sostegno finanziario e incentivi dedicati, abbattere le barriere burocratiche per i nuovi entranti e promuovere azioni di valorizzazione del marchio delle imprese storiche.

L'impianto del Manifesto ha raccolto la convergenza delle istituzioni, sancita dalle presenze dell'assessore comunale allo Sviluppo economico Jacopo Vicini, del presidente della Camera di Commercio Massimo Manetti e del presidente della Regione Toscana.

"L'artigianato è una delle grandi ricchezze della Toscana, un patrimonio di lavoro, cultura e identità che rende il nostro territorio conosciuto e apprezzato nel mondo. E’ un settore prezioso per la nostra economia e la Regione da sempre lo sostiene con specifiche misure di supporto per favorire l’innovazione, la transizione digitale ed ecologica e l’accesso al credito. Questa è un’occasione per celebrare il talento, la creatività e il saper fare dei nostri artigiani, che con passione e competenza custodiscono tradizioni secolari e continuano a innovare. Alle lavoratrici e ai lavoratori di questa eccellenza della nostra regione va il mio ringraziamento" afferma Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana.

Il nodo della continuità generazionale si comprende appieno se confrontato con la profondità temporale dell'artigianato locale. Nel corso dell'evento a Palazzo Vecchio, 50 aziende della Città Metropolitana sono state premiate per aver raggiunto i traguardi dei 100, 50 e 30 anni di attività ininterrotta, dimostrando come la capacità di superare le crisi storiche sia un tratto distintivo della manifattura fiorentina.

Tra le imprese che hanno superato un secolo di vita spiccano testimonianze secolari di resilienza aziendale:

Gonnelli 1585 Srl (fondata nel 1585)

Bagnoli David Off. Mecc. (dal 1840)

G. Bonciani e F. Snc (dal 1859)

Caffè Magnelli Srl (dal 1875)

Aiazzi dal 1890 (dal 1890)

Pastificio Artigiano Fabbri Srl (dal 1893)

M.V. Polloni Guido e C. Snc (dal 1919)

La Bottega dei Grassi Nesi Snc (dal 1920)

Fallani Caramelle dal 1926 Srl (dal 1926)

Questo filo rosso tra passato e presente ha trovato il suo momento simbolico più alto nel conferimento del riconoscimento speciale "Maestro del patrimonio". A 60 anni dall'alluvione che il 4 novembre 1966 devastò Firenze, la cerimonia ha tributato un omaggio solenne agli artigiani che salvarono il patrimonio artistico sommerso dal fango. Il premio è stato consegnato a Guido Botticelli e agli eredi di Dino Dini e Renzo Nesi, ricordando che la salvezza dell'identità cittadina si è sempre basata sulla generosità tecnica e sull'impegno diretto dei suoi maestri.

Salvare le botteghe fiorentine dal vuoto generazionale non è un esercizio di mera conservazione nostalgica. Rappresenta una scelta strategica di politica economica e sociale. Custodire il passaggio di consegne significa difendere l'infrastruttura viva della città, garantendo che l'alta perizia manifatturiera non diventi un mero reperto da museo, ma rimanga un fattore di sviluppo e occupazione reale.