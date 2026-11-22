Martedì 17 novembre 2026, personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri di Firenze hanno dato esecuzione a 5 decreti di perquisizione personale, locale ed informatica, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, nell’ambito delle indagini relative ai gravi episodi delittuosi verificatisi nel luglio 2025 nell’area di cantiere del parco eolico del Monte Giogo di Villore, ai danni dei mezzi e degli operai della ditta incaricata della realizzazione dei lavori.

All’esito dell’attività investigativa, svolta congiuntamente dagli investigatori della D.I.G.O.S. di Firenze, del R.O.S. e del locale Nucleo Informativo dei Carabinieri, l’A.G. ha emesso 2 decreti di perquisizione nei confronti di un 37enne della provincia di Roma e di una 35enne della provincia di Brescia, poiché indagati in concorso per i reati di violenza privata, rapina e minaccia, aggravati dalla finalità di terrorismo.

Altri 3 decreti di perquisizione hanno interessato altrettanti soggetti non indagati, due dei quali fiorentini e un terzo originario del vicentino, individuati tra i partecipanti all’iniziativa contro i lavori di realizzazione del parco eolico del Mugello denominata “Campeggio di Lotta”, svoltasi dal 2 al 6 luglio 2025 a Villore, Località Pian dei Laghi, nel Comune di Vicchio.

In quella circostanza, nella giornata del 3 luglio, un gruppo di 40/50 persone, molte delle quali con il volto travisato e appartenenti a contesti anarco-ambientalisti e antagonisti, dopo aver raggiunto l’area interessata dai lavori, ha prima minacciato gli operai e poi si è impossessato di attrezzature da lavoro e danneggiato alcuni mezzi della ditta. Nella successiva serata del 5 luglio, poi, lungo la strada che porta al crinale appenninico interessato dai lavori sono stati danneggiati alcuni mezzi e alcuni quadri elettrici da cantiere, per un danno stimabile in centinaia di miglia di euro.

Nel corso delle perquisizioni è stato sequestrato diverso materiale informatico che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi.