Sveglia alle sette, la corsa per preparare i figli, l'asciugacapelli acceso a palla e la tabella di marcia calcolata al millimetro. Poi si esce di casa e la routine si scontra con la realtà: il portone della scuola sbarrato, il treno pendolari cancellato dal tabellone o la visita specialistica prenotata da mesi e improvvisamente slittata. È il quadro di ciò che rischia di accadere venerdì 20 novembre 2026, una giornata segnata da uno sciopero generale che fermerà l'intero Paese per 24 ore, coinvolgendo settore pubblico, privato, appalti e servizi strumentali.

Non ci troviamo di fronte a una semplice giornata di disagi urbani. Quella del 20 novembre si preannuncia come una mobilitazione capace di intrecciare le rivendicazioni salariali dei sindacati con la protesta globale dei movimenti giovanili. Comprendere cosa c'è dietro la piazza e dotarsi di uno schema pratico di autotutela è l'unico modo per non farsi travolgere dall'incertezza e organizzare la giornata senza brutte sorprese.

Uno sciopero contro la guerra e il riarmo

Non è il solito venerdì di protesta di categoria. La giornata del 20 novembre vede la convergenza tra lo sciopero generale indetto dalla Cgil e la mobilitazione internazionale dei giovani contro il riarmo. Nelle oltre 100 piazze manifestate in tutta Italia sfileranno fianco a fianco lavoratori, pensionati, studenti, organizzazioni della società civile e le forze politiche di centrosinistra e sinistra opposte al Governo Meloni.

La piattaforma della Cgil sintetizza un malessere sociale profondo, che va dall'aumento del costo della vita fino alla critica della politica estera ed economica del Paese:

Salari e Pensioni: Richiesta di aumenti retributivi e rinnovi contrattuali capaci di recuperare la perdita di potere d'acquisto causata dall'inflazione, insieme alla piena rivalutazione degli assegni pensionistici.

Richiesta di aumenti retributivi e rinnovi contrattuali capaci di recuperare la perdita di potere d'acquisto causata dall'inflazione, insieme alla piena rivalutazione degli assegni pensionistici. Fisco e Welfare: Battaglia per un fisco progressivo, la restituzione del fiscal drag e il definitivo rifinanziamento di sanità pubblica, scuola, università e sistema di protezione sociale.

Battaglia per un fisco progressivo, la restituzione del fiscal drag e il definitivo rifinanziamento di sanità pubblica, scuola, università e sistema di protezione sociale. Lavoro e Diritti: Contrasto alla precarietà giovanile, garanzia del diritto alla casa e allo studio, tutela della salute nei luoghi di lavoro e politiche industriali a difesa dei siti produttivi.

Contrasto alla precarietà giovanile, garanzia del diritto alla casa e allo studio, tutela della salute nei luoghi di lavoro e politiche industriali a difesa dei siti produttivi. Spesa Pubblica e Geopolitica: Netta opposizione alla Manovra di Bilancio dell'esecutivo e richiesta di dirottare le risorse pubbliche sui servizi essenziali, bloccando l'escalation della spesa militare e del riarmo.

Questa sovrapposizione tra questioni economiche domestiche e grandi istanze geopolitiche trasforma la protesta in un evento politico globale, rendendo la giornata particolarmente complessa sul piano dell'adesione e della partecipazione.

La guida pratica per il cittadino: scuola, sanità e trasporti

La Legge 146/90 impone la garanzia delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali. Ciononostante, il rischio di incontrare paralisi operative resta altissimo. Per limitare i danni, il Segretario Nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, ha tracciato una mappa di orientamento preventivo.

Trasporto Pubblico e Locale: Prima di mettersi in viaggio, è fondamentale verificare sui canali ufficiali delle aziende di trasporto le fasce orarie di garanzia e l'eventuale cancellazione di corse di linea, traghetti per le isole e servizi di taxi.

Prima di mettersi in viaggio, è fondamentale verificare sui canali ufficiali delle aziende di trasporto le fasce orarie di garanzia e l'eventuale cancellazione di corse di linea, traghetti per le isole e servizi di taxi. Ferrovie e Voli: I viaggiatori in treno e in aereo devono controllare attentamente i messaggi inviati dalle compagnie ferroviarie e aeree. Le agitazioni nel comparto dei trasporti possono infatti seguire orari differenti rispetto alle altre categorie.

I viaggiatori in treno e in aereo devono controllare attentamente i messaggi inviati dalle compagnie ferroviarie e aeree. Scuola ed Istruzione: È necessario consultare il registro elettronico e il sito dell'istituto scolastico. L'apertura dei plessi dipende non solo dai docenti, ma anche dall'adesione del personale ATA (collaboratori scolastici e amministrativi): se manca la vigilanza minima, la scuola non può aprirsi ed eventuali variazioni si scoprono spesso solo la mattina stessa della protesta.

È necessario consultare il registro elettronico e il sito dell'istituto scolastico. L'apertura dei plessi dipende non solo dai docenti, ma anche dall'adesione del personale ATA (collaboratori scolastici e amministrativi): se manca la vigilanza minima, la scuola non può aprirsi ed eventuali variazioni si scoprono spesso solo la mattina stessa della protesta. Sanità e Visite Programmated: Chi ha un appuntamento per esami o visite specialistiche deve contattare la struttura sanitaria per accertarsi che il servizio sia confermato. Restano comunque garantiti per legge i servizi di pronto soccorso e le prestazioni sanitarie d'urgenza.

Il falso mito del risarcimento automatico

Nel dibattito sui disservizi si genera spesso una gran confusione: subire un ritardo o veder cancellato un servizio a causa di uno sciopero non dà automaticamente diritto a un indennizzo monetario. Dal punto di vista legale, lo sciopero legittimamente proclamato sospende le normali obbligazioni contrattuali dell'azienda. L'eventuale rimborso o risarcimento scatta esclusivamente quando viene violata la Legge 146/90 sui servizi pubblici essenziali — ad esempio in caso di mancato rispetto delle fasce di garanzia o di assenza di informazione preventiva obbligatoria. Per tutelarsi in caso di reali anomalie o violazioni dei diritti degli utenti, occorre muoversi con metodo:

Conservare le prove: Raccogliere biglietti, attestati di prenotazione, screenshot delle comunicazioni di cancellazione e ricevute delle spese extra sostenute per far fronte al disservizio. Attivare la richiesta formale: Contattare il gestore del servizio per richiedere la riprogrammazione gratuita della prestazione, l'assistenza immediata o per depositare un reclamo formale scritto.

Toscana come epicentro della mobilitazione

Sulle circa 100 piazze previste in tutta Italia, la Toscana rappresenta uno dei territori a più alta densità di mobilitazione, con ben 8 manifestazioni provinciali organizzate in contemporanea. Ecco la mappa completa con orari, percorsi e gli interventi di rilievo nazionale e regionale:

Arezzo: Concentramento alle 8:30 al Parco Filippo Corridoni (zona retrostante il parcheggio Baldaccio). Il corteo attraverserà la città fino ai comizi conclusivi previsti alle 11:30 in Piazza della Libertà.

Concentramento alle al Parco Filippo Corridoni (zona retrostante il parcheggio Baldaccio). Il corteo attraverserà la città fino ai comizi conclusivi previsti alle in Piazza della Libertà. Firenze (con Prato e Pistoia): Concentramento alle 9:30 in Piazza Indipendenza. Il corteo sfilerà lungo via Ridolfi, viale Strozzi, viale Belfiore, via della Scala, lungarno Vespucci, ponte alla Carraia e borgo San Frediano, per concludersi in Piazza del Carmine. Previsto l'intervento di Pino Gesmundo della segretria Cgil Nazionale.

Concentramento alle in Piazza Indipendenza. Grosseto: Ritrovo alle 9:00 in Piazza Rosselli, partenza del corteo e comizio finale alle 11:30 in Piazza Dante.

Ritrovo alle in Piazza Rosselli, partenza del corteo e comizio finale alle in Piazza Dante. Livorno: Concentramento alle 9:00 presso la Stazione Centrale per la partenza del corteo cittadino.

Concentramento alle presso la Stazione Centrale per la partenza del corteo cittadino. Lucca: Ritrovo alle 9:00 in Piazzale Verdi, corteo nelle vie cittadine e interventi conclusivi alle 12:00 in Piazza San Michele.

Ritrovo alle in Piazzale Verdi, corteo nelle vie cittadine e interventi conclusivi alle in Piazza San Michele. Massa: Concentramento alle 9:00 in Piazza Garibaldi con corteo e comizio finale in Piazza Palma.

Concentramento alle in Piazza Garibaldi con corteo e comizio finale in Piazza Palma. Pisa: Ritrovo alle 9:30 in Piazza XX Settembre, corteo e comizio conclusivo nella cornice di Piazza dei Cavalieri.

Ritrovo alle in Piazza XX Settembre, corteo e comizio conclusivo nella cornice di Piazza dei Cavalieri. Siena: Concentramento alle 9:15 alla Fontana di San Prospero. Il corteo terminerà alle 11:30 in zona La Lizza (di fronte alla sede Cgil) con l'intervento di Rossano Rossi, Segretario Generale Cgil Toscana.

La mobilitazione del 20 novembre ripropone un nodo irrisolto della nostra vita civile: il fragile bilanciamento tra l'esercizio di un diritto costituzionale e la protezione delle esigenze quotidiane della popolazione. Da un lato c'è la forza di una piazza che solleva temi macroscopici — dai salari reali alla spesa militare —, dall'altro c'è il bisogno concreto del cittadino di accedere alle cure, di mandare i figli a scuola o di raggiungere il posto di lavoro.