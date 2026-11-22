FIRENZE – Nel novembre del 1966 Firenze fu colpita da una delle più gravi alluvioni della sua storia. Le acque dell’Arno invasero il centro cittadino, raggiungendo abitazioni, negozi, monumenti, musei, archivi, biblioteche e luoghi di culto, provocando danni ingenti al patrimonio culturale della città.

A sessant’anni da quell’evento, domenica 15 novembre 2026 alle ore 11, la Sinagoga della Comunità Ebraica di Firenze ospiterà un incontro dedicato alla memoria dell’alluvione e alle conseguenze che ebbe sul patrimonio storico e culturale della Comunità. L’appuntamento, in programma nel matroneo della Sinagoga, sarà anche l’occasione per ricordare il grande impegno collettivo che negli anni ha consentito di recuperare e restaurare una parte importante di questa memoria.

Nel corso della mattinata sarà proiettato il documentario E le acque si calmarono, seguito da interventi che ripercorreranno il significato di quella vicenda per la Comunità ebraica e per il suo patrimonio culturale. Un'attenzione particolare sarà riservata ai libri e ai documenti danneggiati dall'alluvione e successivamente recuperati e restaurati, testimonianze preziose di una storia che continua a essere custodita e valorizzata.

Tra le realtà maggiormente colpite vi fu l'antica biblioteca della Comunità ebraica di Firenze, che prima dell'alluvione contava circa 15.000 volumi, ridottisi a 8.000 dopo la calamità. Il recupero dei libri ha attraversato un lungo percorso: nel 1986 i volumi alluvionati si trovavano ancora stipati in un magazzino a Roma, mentre nel febbraio 2016 le prime cinque casse di libri fecero ritorno a Firenze. Un patrimonio bibliografico di particolare valore, composto anche da edizioni antiche e rare, sul quale sono stati avviati interventi di restauro e un lavoro di catalogazione e valorizzazione.

L’incontro sarà dunque un’occasione per ricordare non soltanto la portata dell’emergenza del 1966, ma anche il lavoro svolto nel corso dei decenni per salvaguardare libri, documenti e testimonianze della storia della Comunità ebraica fiorentina.