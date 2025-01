​Alla Fortezza da Basso è in arrivo TASTE

Giunta con successo alla diciottesima edizione, la manifestazione di Taste è divenuto punto di riferimento per professionisti del settore e per gli appassionati del food che negli stand della fiera possono degustare un’infinità di bevande e specialità alimentari, dolci e salate. All’edizione 2025 di Taste partecipano oltre settecentocinquanta aziende attive in tutta Italia (centocinquanta delle quali sono assolute novità), oltre a compratori e importatori provenienti dall’estero.

Ideata per valorizzare la variegata produzione agroalimentare e vitivinicola nostrana, l’iniziativa riesce a conquistare anche i palati più raffinati che in questa sede non hanno che l’imbarazzo della scelta dato che l’iniziativa consente di poter fare esperienze sensoriali memorabili degustando prodotti autentici che a trecentosessanta gradi raccontano il nostro ricco patrimonio culinario nazionale. A Taste, la cucina italiana di qualità è rappresentata da centinaia d’aziende storiche e imprese innovative che al pubblico propongono una selezionata gamma di prelibati prodotti con ingredienti di prima scelta : pasta, pane, formaggi, salumi, salse, piatti pronti, dolci tradizionali, fino alle bevande alcooliche, etichette regionali di vini e oli, ecc.

All’edizione 2025 partecipano anche Coldiretti Toscana, Consorzio Olio Toscano Igp e Consorzio Unaprol per invitare gli interessati a riconoscere specificità organolettiche dei prodotti presentati. Per soddisfare ogni palato non mancano delizie realizzate da imprese leader di tutto il belpaese che propongono menu per ogni gusto; un mix di pietanze dai sapori accattivanti alla scoperta della tradizione e adatti per ogni occasione, dalle colazioni, ai brunch, dagli spuntini alle merende, ai cocktail, agli aperitivi ed alle cene con dessert sempre a base di vini pregiatissimi.

Una sinfonia di dolci profumi costituita da pistacchi, mandorle, fichi secchi, biscottini al cioccolato di Modica li propone la pasticceria siciliana “Tumminello”, ambasciatrice di bontà che quest’anno partecipa per la prima volta a Taste. Altre imprese emergenti arrivano da Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, Marche, Veneto, Piemonte, Sardegna, Liguria, ecc. Ai visitatori, l’azienda campana “Iuorio” propone ghiotte conserve, sughi pronti, oltre a prodotti vegani e senza glutine, sottoaceti ed altro ancora.

Alla Fiera di Taste sono presentati anche autentici sapori marchigiani del marchio Bacalini, storici artigiani esperti nella lavorazione di carni : dalla celebre galantina di tacchino e pollo, all’anatra al tartufo nero, all’arista arrosto, al coniglio in porchetta, alla faraona ripiena. Il meglio dell’arte dolciaria prodotta in Puglia lo offre l’azienda familiare “Maglio” (attiva dal 1875) con un vasto repertorio di prodotti strepitosi a base di cioccolate, creme spalmabili, confetture e marmellate, ecc. Molto graditi sono come sempre i prodotti dolciari realizzati con ingredienti naturali, dai mieli aromatizzati, alle confetture, alle creme spalmabili, ai budini, fino a

gianduiotti e tartufi, in un crescendo di irrinunciabili specialità. Fra la produzione di rinomata pasticceria tipica creata artigianalmente in Toscana abbinabile ai vinsanti ivi prodotti, non mancano neppure le cialde montecatinesi, i brigidini all’anice, i dolcetti brutti ma buoni, oltre a cenci e cantuccini di Prato. Per tutta la durata della manifestazione in corso alla Fortezza da Basso di Firenze dall’8 al 10 febbraio 2025, sono proposti anche talk tenuti da chef stellati,

presentazioni ed imperdibili appuntamenti con gustose sorprese che possono sicuramente educare alla cultura del buon cibo; nell’ambito di Taste, in ulteriori location cittadine esterne alla Fiera, sono organizzati ulteriori eventi collaterali che coinvolgono alberghi, ristoranti, bar, ecc. La programmazione completa di Taste è consultabile nel Sito Web : www.taste.pittimmagine.com