Le novità di Taste 2025 da non perdere

In viaggio con le diversità del gusto, il salone di Pitti Immagine dedicato alla scena food contemporanea, taglia il traguardo della diciottesima edizione. Alla Fortezza da Basso di Firenze, dall'8 al 10 febbraio 2025, si riuniranno oltre 700 aziende, in rappresentanza del meglio della produzione e della cultura enogastronomica al salone dedicato di Pitti Immagine . L’evento si terrà dall'8 al 10 febbraio presso la Fortezza da Basso di Firenze. Di queste, 100 circa sono le realtà che per la prima volta, dopo un accurato scouting, sono state selezionate per essere presentate alla community di Taste.

Il tema scelto come filo conduttore è infatti "Nato sotto il segno del gusto". In Fortezza appariranno nuove costellazioni, una metafora perfetta per tracciare inediti abbinamenti, inaugurare speciali aree espositive ed esplorare interessanti tendenze di consumo.

Taste 18 si imbarca alla scoperta delle migliori conserve di pesce, elementi distintivi nei menù più raffinati e vocati al benessere. Andar per mare, alla ricerca dell'alta qualità, significa spaziare dalle gelide e incontaminate acque dei mari del Nord a quelle assolate, mitologiche e ricche di tradizioni del Mediterraneo.

I temi più attuali in ambito enogastronomico non avranno segreti per chi seguirà i Taste Ring di Davide Paolini. Il format collaudato di un grande esperto di food, giornalista e autore di molti libri, torna anche alla prossima edizione di Taste con un calendario di incontri imperdibili. Insieme a produttori, esperti e ristoratori si parlerà di stelle Michelin, fondi di investimento, olio e anche di astrologia del cibo e del vino.

Nei giorni di Taste, l'UniCredit Taste Arena al Padiglione delle Ghiaie ospiterà anche alcuni importanti momenti di formazione, studiati per i professionisti del food.In calendario un appuntamento rivolto alle aziende che vogliono capire come entrare in mercati quali gli Emirati Arabi Uniti e i Paesi del Golfo a cura di Valeria Kuhar, CEO di Prima Classe, importante realtà che supporta le imprese in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione, con un’esperienza consolidata su questi paesi.

Si parlerà anche di “Creare valore con la formazione: dal sapere al saper fare in cucina”, a cura di Federico Lorefice di Grande Cucina e Congusto; un approfondimento sul mondo Horeca.

Distillatori artigianali che si tramandano antiche ricette o pionieristiche start up che riscoprono botaniche autoctone: sono loro i protagonisti di un racconto affascinante che conduce ad assaporare spirits dal profilo complesso. Gin, amari e liquori sono così un omaggio alla tradizione, ma anche un modo per interpretare le specificità di un territorio e, una volta dietro al bancone, per reinventare cocktail e dare un twist alla mixology contemporanea.

Dall'amore per la terra nasce la passione per il cibo. TASTE presenta una selezione di aziende agricole che firmano conserve, sottoli ed erbe aromatiche coltivati con cura e rispetto sui propri terreni. Qui, buono fa rima con sano e la lentezza è valore perché sinonimo di genuinità. Tra salse di pomodoro, sughi e giardiniere, confetture e mostarde, c'è di che riempire la dispensa con sapori pronti all'uso per deliziose ricette o per imbandire una tavola festosa e colorata.

In purezza, nelle tavolette monorigine per i super intenditori, oppure in forma di pralina o cremino per chi non rinuncia a piccoli peccati di gola, il cioccolato regala sempre potenti esperienze sensoriali. La selezione proposta a TASTE sottolinea la tradizione di aziende che tramandano i segreti del mestiere di generazione in generazione, ma anche l'artigianalità e l'attenzione alla materia prima.

Al mattino, serve sempre una sferzata di energia. Per accompagnare la prima colazione, TASTE propone una selezione di caffè, tè, infusi e succhi in cui si intrecciano qualità e creatività. Sul tavolo della prima colazione non possono mancare pane, burro e marmellata: tre elementi che racchiudono in sé la semplicità di gesti antichi, la dolcezza dei frutti della terra e la solidità della tradizione. Uova, affettati, formaggi: la colazione all'inglese, diventata consuetudine in ogni parte del mondo, è un tripudio di proteine nobili e di sapori genuini dei pascoli altoatesini, del Mediterraneo e delle incontaminate campagne italiane.

Al piano Terra del Padiglione centrale, non solo food ma anche lifestyle. È sempre ricca di sorprese la sezione TASTE TOOLS che anche a questa edizione presenterà una selezione di accessori per la tavola e la cucina, unendo artigianalità e tecnologia.

All’interno del Padiglione delle Ghiaie, torna il progetto curato da “Filippo – Ristorante a Pietrasanta” che a questa edizione sarà ancora più conviviale e condiviso: una moderna riproposizione del classico bancone di gastronomia per assaggiare una cucina tailor-made, ma anche postazione in cui si cucineranno e si realizzeranno sul momento alcuni dei piatti iconici di Filippo.

L’azienda altoatesina Fonte Plose, selezionata fin dalle prime edizioni di Taste quale esempio di eccellenza italiana nell’ambito del beverage e dell’acqua di qualità, è ancora una volta sponsor tecnico della manifestazione. Il connubio tra Taste e Fonte Plose è iniziato, alludendo al tema di questa edizione del salone, sotto una buona stella oltre 10 anni fa.

Pieve di Campoli (Barberino Tavernelle, FI), l’azienda agricola dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, presenta il suo primo vino bianco, il Trebbiano IGT Cortine. Venerdì 7 febbraio dalle 18:00, sarà possibile entrare nel cuore di Pieve di Campoli, attraverso un'installazione video-immersiva “Oleum di Vinum: Le contaminazioni ed immersioni di Pieve di Campoli”, l'evento ospitato dall’ex Chiesa di Santo Stefano al Ponte, mentre sarà possibile assistere ad una tavola rotonda con relatori d'eccellenza.

Binomio, l’elegante ristorante e cocktail bar nel cuore del quartiere di Santa Maria Novella, è pronto a ospitare due eventi esclusivi nell’ambito della manifestazione Fuori di Taste 2025, un programma che celebra l'eccellenza gastronomica e l'innovazione del panorama food & beverage. Il ristorante, che si distingue per un'equilibrata fusione di tradizione e contemporaneità, parteciperà attivamente a questa edizione del Fuori di Taste con due appuntamenti imperdibili che uniscono la cultura gastronomica e il mondo della mixology.

Il 7 febbraio alle 18:30, Binomio ospita Infermentum, l'azienda veneta celebre per i suoi lievitati artigianali con lievito madre, per un evento che promette di essere un'esperienza unica. "Binomium - Cicchetti & Cocktails" è un incontro tra cicchetti dolci e salati e cocktail creativi, firmati dal team di bartender di Binomio. La serata celebra l'incontro tra la tradizione veneta, rappresentata da Infermentum, e l'innovazione fiorentina, con un'offerta gastronomica che racconta la passione e la qualità che rendono entrambe le realtà ambasciatrici del made in Italy nel mondo.

Il giorno successivo, 8 febbraio alle 18:30, Denis Dianin, il Maestro pasticcere noto per la sua continua ricerca nel mondo dei lievitati, presenterà un insolito connubio tra pasticceria e mixology. "Panettone da bere" vedrà la collaborazione tra Dianin e il team di bartender di Binomio, che prepareranno cocktail esclusivi per accompagnare i lievitati artigianali dello chef. Durante la serata, gli ospiti potranno degustare un panettone "da bere", un’esclusiva reinterpretazione della tradizione natalizia, accompagnato da un tasting di una speciale veneziana alla canapa.

Enio Ottaviani - Vini e Vigneti (San Clemente, RN) presenta una novità assoluta: due grappe bianche non invecchiate, distillate da vinacce di Pagadebit e Sangiovese. Sabato 8 febbraio a partire dalle ore 20.00, il Teatro del Sale si trasforma nella Romagna più autentica per la cena evento “Romagna Segreta”, dall’idea di Enio Ottaviani Vini e Vigneti (costo di ingresso 50€ + 15€ per la tessera associativa al Teatro del Sale da effettuare a questo link.

E’ gradita la prenotazione ai contatti booking@cibreo.com / +39 3371580452 / +39 0552001492). Sarà un viaggio immersivo tra sapori autentici, musica popolare e tradizioni della Romagna degli anni '50, pensato per riportare in vita l’atmosfera delle balere, dove generazioni di italiani e viaggiatori europei si incontravano per ballare il liscio e condividere le storie di una terra ricca di fascino. Durante la serata, saranno degustati i migliori prodotti della Romagna in un menù che combina la sua tradizione culinaria con quella toscana.

Cru Caviar promette un’esperienza inedita di gusto: la crema alle nocciole e caviale croccante, combinando la delicatezza delle nocciole piemontesi con l’intensità del caviale 100% disidratato. Il 9 febbraio dalle 18:30, Cru Caviar presenta il primo “Party Box by Cru Caviar”, un’esperienza esclusiva tra caviale italiano e creazioni gastronomiche d’autore, in collaborazione con Luca's Restaurant presso La Gemma Hotel, il ristorante firmato Paulo Airaudo (costo di ingresso 35€, prenotazione fortemente consigliata al numero 055 010 5200).

Cristiano Savini e il suo fedele team di collaboratori saranno a disposizione per far degustare i prodotti storici di Savini Tartufi insieme ad una divertente sorpresa firmata Loretta Fanella Pastry Chef. Cristiano Savini AD dell'azienda presenzierà il RING "I fondi di investimento possono supportare la crescita degli artigiani del cibo?" il giorno 9 alle ore 11.30. Domenica 9 febbraio a partire dalle ore 19.00 presso ToscaNino - Rinascente Firenze (Piazza della Repubblica, 4) la famiglia Savini darà vita ad un evento privato accompagnato da live music.

Stefania Calugi Tartufi (Castelfiorentino, Fi) esplora nuove frontiere del gusto, fondendo il tartufo con la mixologia grazie alla collaborazione con il barman Cosimo Neri, titolare di Salotto Negroni (Certaldo, Fi), considerato il Miglior Cocktail Bar Toscano 2024.

Tutti i giorni sarà possibile assaggiare le novità e le specialità ittiche di MOSAICO FOOD EXPERIENCE, l'azienda di Ancona che si è distinta per l'altissima qualità dei suoi brand CODA NERA e RESERVA: Filetti di Acciughe del Mar Cantabrico Reserva e Reserva Vintage, Filetti di Alici Marinate del Mar Cantabrico Reserva e l'amato Salmone Coda Nera Gran Riserva e il Coda Nera Selvaggio. Nico Palazzo patron dell'azienda presenzierà anche il RING "Creare valore con la formazione: dal sapere al saper fare in cucina" il 9 febbraio alle ore 12.00.