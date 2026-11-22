Stasera, alle 18.16 le luci hanno illuminato via de’ Tornabuoni, via e piazza Strozzi e via dei Pescioni: il quadrilatero della moda si è trasformato in un percorso di luce.

A premere l'accensione, la sindaca di Firenze Sara Funaro.

Sono 120 mila i led ad alta efficienza energetica accesi per le feste, dodici chilometri di cavi disegnano il cielo delle vie dello shopping, grandi portali luminosi, alti cinque metri, accompagnano la passeggiata.

La pioggia non ha fermato nessuno, con gli ombrelli aperti e le pietre bagnate che riflettevano le luci, tanti fiorentini e turisti si sono fermati a guardare verso l’alto, qualcuno ha scattato una foto, qualcuno è rimasto semplicemente a guardare

A dare il via alle festività è un progetto che coinvolge 120 boutique. Il coordinamento è della Confcommercio fiorentina, con l’autofinanziamento delle imprese.

A completare l’atmosfera tre selfie point pensati per le feste: in piazza Santa Trinita c’è il grande pacco regalo tridimensionale alto sei metri, decorato con le immagini dei principali monumenti cittadini, in piazza Antinori trova posto un secondo pacco regalo, in piazza Strozzi brilla una grande sfera luminosa.

Talmente bella questa atmosfera, che una coppia sudamericana in piazza Santa Trinita ha deciso di anticipare la festa di fidanzamento, la fatidica consegna dell'anello prevista per stasera.

Abbracci, commozione e tanta luce. Anche un po' di pioggia, quindi... Fidanzamento bagnato, fidanzamento fortunato.