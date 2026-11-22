Firenze, 12 novembre 2026 – Il Natale fiorentino comincia nel cuore del quadrilatero della moda, dove anche quest’anno le strade si preparano per prime a risplendere di luci e colori. Domani, venerdì 13 novembre alle ore 18, si accenderanno le luminarie in via de’ Tornabuoni, via e piazza Strozzi e via dei Pescioni. L’appuntamento è all’incrocio tra via Tornabuoni e via Strozzi, per una cerimonia inaugurale alla presenza delle autorità e dei rappresentanti del mondo istituzionale ed economico fiorentino.

L’iniziativa dà continuità al progetto di illuminazione coordinato dalla Confcommercio fiorentina, che lo scorso anno ha riunito per la prima volta sotto un’unica scenografia le strade dello shopping di lusso. Una formula apprezzata da fiorentini e visitatori, che torna anche per il Natale 2026 con l’obiettivo di rendere ancora più suggestiva una delle zone simbolo della città e del suo commercio.

Sono 120 le boutique coinvolte in questo percorso di luce, realizzato con il coordinamento della Confcommercio fiorentina grazie all’autofinanziamento delle imprese e al sostegno degli sponsor Banco Desio e Banca Passadore.

Il progetto, ideato e realizzato su misura attraverso un lavoro creativo e artigianale, si sviluppa lungo 12 chilometri di cavi e conta 120mila luci LED ad alta efficienza energetica. Grandi portali luminosi, alti cinque metri, accompagnano il passaggio lungo le vie, creando una scenografia capace di esaltare l’eleganza degli edifici e il fascino di uno dei luoghi dello shopping più conosciuti e più amati al mondo.

A completare l’atmosfera natalizia ci saranno anche i tre attesi selfie point, ormai parte integrante della scenografia natalizia più chic della città. Le installazioni torneranno nelle stesse piazze delle precedenti edizioni, ma con nuove forme e decorazioni. In piazza Santa Trinita troverà posto un grande pacco regalo tridimensionale alto sei metri, decorato con le immagini dei principali monumenti cittadini: un omaggio luminoso alla bellezza di Firenze, destinato ad attirare gli obiettivi di cittadini e turisti. Un secondo pacco regalo sarà collocato in piazza Antinori, mentre piazza Strozzi accoglierà una grande sfera luminosa.

A dare ufficialmente il via alle festività, con il simbolico momento dell’accensione, saranno i vertici di Confcommercio, con il presidente Aldo Cursano e il direttore generale Franco Marinoni, insieme alla sindaca di Firenze Sara Funaro, all’assessore Jacopo Vicini, al presidente del Quartiere 1 Marco Ruffilli, al presidente della Camera di Commercio Massimo Manetti e al segretario generale Giuseppe Salvini, il console generale degli Stati Uniti a Firenze Joe Tardella e il vicecomandante della Polizia Municipale di Firenze Leonardo Magnolfi.

Le luminarie resteranno accese per accompagnare fiorentini e visitatori durante tutto il periodo delle festività, fino alla conclusione di Pitti Uomo, il 15 gennaio 2027.

«Anche quest’anno via de’ Tornabuoni si illumina in vista del Natale, ci tengo a ringraziare i commercianti e Confcommercio, che hanno contribuito a portare la magia delle feste nelle strade e nelle piazze della nostra città. – ha detto la sindaca Sara Funaro - Il Natale è un periodo speciale, un momento dell’anno in cui Firenze si riempie di un’atmosfera unica, fatta di calore, condivisione e tradizioni. Le luminarie contribuiscono a creare questo clima di festa e ad animare la città. Un momento speciale, a cui teniamo molto e su cui ogni anno siamo impegnati con tante iniziative, per una Firenze viva e vissuta in cui si possa respirare pienamente il calore di uno dei periodi più attesi e amati dell’anno»

«Via de’ Tornabuoni rappresenta da sempre un riferimento internazionale per l’eleganza, la qualità e la bellezza di Firenze. Con questo progetto vogliamo valorizzare non soltanto il carattere unico di quest’area commerciale, ma anche la capacità delle imprese di fare squadra e contribuire alla vita e all’immagine della città – dichiara il direttore generale di Confcommercio Firenze-Arezzo Franco Marinoni –. Il risultato è un allestimento realizzato su misura, che unisce tradizione artigianale, creatività e innovazione. Un’iniziativa resa possibile dalla collaborazione delle aziende del quadrilatero, per regalare a cittadini e visitatori un centro storico ancora più accogliente e suggestivo nel periodo più magico dell’anno».