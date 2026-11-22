Volley femminile, ecco il weekend toscano in A1. Sabato e domenica tornano in campo le due toscane della Serie A1 LVF Fineco, con lo stesso obiettivo: ritrovare continuità e punti pesanti.

Stasera alle 21 Il Bisonte Firenze sarà in trasferta al PalaMegabox di Pesaro contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, quarta in classifica, per l'anticipo della nona giornata. Si gioca ad appena 72 ore dal match contro Chieri. Vallefoglia arriva da due lunghe trasferte di fila, contro Chieri e contro Busto, chiuse entrambe al tie-break con una sconfitta e una vittoria.

Il Bisonte invece deve interrompere una striscia negativa di sei ko consecutivi. Contro Chieri si sono visti progressi importanti nel gioco, ma servirà più cinismo nei momenti decisivi per trovare quella scintilla che possa sbloccare la squadra.

L'unica ex della sfida è Sonia Candi, che ha giocato a Firenze nella stagione 2018/19. I precedenti sono dieci, con sei vittorie delle bisontine e quattro della Megabox.

Coach Alessandro Orefice ha spiegato che l'anticipo al sabato non permette di recuperare al meglio dopo una partita in cui la squadra ha spinto molto, e che ci sono anche qualche piccolo problema fisico da valutare, ma che la squadra ha cercato di gestire le energie e affronterà un'avversaria di livello, con una palleggiatrice di grande qualità come Gray e altre individualità importanti come Kochurina, Bici e Frantti.

Orefice ha aggiunto che Vallefoglia si è rinforzata molto rispetto all'anno scorso, ma che il Bisonte riparte dalla consapevolezza di aver lottato alla pari contro Chieri e dalla voglia di rivincita delle ragazze, che si stanno compattando nonostante il momento difficile.

Vallefoglia dovrebbe schierarsi con Gray in palleggio, Bici opposto, Candi e Kochurina al centro, Bolzonetti e Frantti in posto quattro, De Bortoli libero. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre, con telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani, e in streaming su DAZN.

Domenica 15 novembre alle 17.00 la Savino Del Bene Scandicci torna invece a giocare davanti al proprio pubblico e ospiterà la Laica Cioccolato Uyba al Pala BigMat di Firenze, sempre per la nona giornata.

La squadra di coach Marco Gaspari è quinta in classifica con 14 punti ed è reduce dalla sconfitta al tie-break sul campo della Omag Consolini Volley 1907.

Anche Busto, nona con 8 punti e guidata da coach Enrico Barbolini, arriva da una sconfitta al quinto set, subita contro Vallefoglia.

Non ci sono ex da nessuna delle due parti. Sarà il trentunesimo confronto tra le due squadre, con ventidue vittorie della Savino Del Bene e otto di Busto.

L'ultima sfida risale all'11 gennaio 2026, con vittoria per 3-0 della Savino Del Bene in trasferta. Coach Gaspari ha detto che l'obiettivo è essere continui e non vivere partite dentro le partite, perché quest'anno la squadra ha perso troppi punti nonostante per larghi tratti abbia giocato un'ottima pallavolo, e che bisogna ricostruire le certezze, rimanere concentrati set dopo set e azione dopo azione, essendo pazienti a muro e più propositivi in difesa contro una squadra tecnica, veloce e brava a giocare sulle mani.

Busto in questa stagione ha vinto due delle otto gare disputate, l'ultimo successo è arrivato nel settimo turno contro la Omag Consolini Volley 1907. Dovrebbe scendere in campo con Seki al palleggio, Wada opposta, Grozer e Battista in banda, Munarini e Torcolacci al centro, Pelloni libero. La partita sarà visibile in diretta su DAZN.