Firenze 11 novembre 2026.- L'Associazione Italiana Sommelier ha presentato oggi a Firenze in Palazzo Strozzi Sacrati sede della Regione Toscana, la Guida Vitae 2027 e l'evento "Vitae in deguSTAZIONE" alla presenza di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Sandro Camilli, presidente AIS Italia, Cristiano Cini, presidente AIS Toscana, Gianluca Grimani, curatore della guida AIS Vitae 2026, Massimo Manetti, presidente della Camera di Commercio di Firenze, Aldo Cursano, presidente di PromoFirenze e Vicario nazionale FIPE-Confcommercio, Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana, e Giacomo Bugliani , commissario di Toscana Promozione Turistica.

Per il terzo anno consecutivo AIS Italia ha scelto di presentare la Guida Vitae 2027 in Toscana nello scenario della Stazione Leopolda, l'evento si terrà sabato 14 novembre. Sarà un'occasione unica per incontrare i produttori provenienti da tutt'Italia e degustare tutte le 400 etichette protagoniste delle Selezioni Speciali da 100 vini ciascuna: 100 Grandi Vini, 100 Vini del Territorio, 100 Vini rivelazione e 100 Vini Valore tutti individuati tra che hanno ottenuto almeno 90 punti. Non una classifica dei punteggi più alti, ma quattro prospettive complementari per orientarsi nel panorama vitivinicolo italiano scelti dalle commissioni di degustazione delle 22 associazioni regionali e territoriali AIS e presentati regione per regione.

Giunta alla tredicesima edizione, Vitae 2027 mette al centro "Il concetto di annata. Uomo e natura. Ciclicità e complicità". Il rapporto tra clima, territorio e scelte dei produttori diventa il filo conduttore per comprendere le differenze tra le vendemmie e ciò che si ritrova nel calice. Le introduzioni regionali approfondiscono le caratteristiche delle annate nelle diverse aree produttive, offrendo il contesto per leggere le valutazioni e il lavoro delle aziende. «L'autorevolezza si costruisce ogni giorno attraverso lo studio, il confronto e la conoscenza dei territori», afferma Sandro Camilli, presidente nazionale AIS. «con Vitae vogliamo mettere questo patrimonio a disposizione di professionisti e appassionati, offrendo strumenti per scegliere con consapevolezza. Raccontare il vino significa dare valore alle persone, ai luoghi e al lavoro che rende possibile ogni bottiglia».

La Toscana sarà presente nella Guida "Vitae 2027", che racconta i vini di ben 2.300 cantine, con 320 aziende e 776 vini che hanno raggiunto un punteggio di oltre 90/100 (di cui 146 con punteggio ≥ 94/100), per un totale di 1.372 vini presentati dalle cantine, di cui oltre il 68% ha raggiunto l'eccellenza.

“La Guida Vitae 2027 conferma l'importanza e il protagonismo della Toscana nella scelta e nella produzione di vino: dei 1372 vini presentati dalle cantine toscane ben il 68% ha raggiunto l'eccellenza – dichiara Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana - In un contesto internazionale complesso, in cui l'export conosce anche momenti di difficoltà, l'eccellenza dei vini toscani certificata nella Guida segna la differenza e spiega il successo di storia, produzione e identità della nostra terra, protagonista della Guida 2027 con 320 aziende, 776 vini che raggiunto hanno il punteggio di oltre 90/100”.

Il vino quindi come occasione di fare squadra e creare sinergie per uno sviluppo consapevole e responsabile che coinvolge le economie territoriali, infatti il presidente della Camera di Commercio di Firenze Massimo Manetti ha affermato: "Quello del vino è un comparto che va difeso e sostenuto per tante buone ragioni. L'enologia toscana perpetua i valori della cultura contadina che ci ha tramandato sapienza, conoscenza e stili di vita sani. Crea ricchezza, contribuisce alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Alimenta un segmento di utilità di altissima qualità e una filiera economica di primissimo piano. Rappresenta l'Italia e offre una prospettiva d'investimento e di impegno per tanti giovani.

L'iniziativa di AIS si inserisce a pieno titolo nel processo di valorizzazione delle nostre produzioni enologiche di eccellenza. E per questo la Camera di commercio di Firenze la sostiene con convinzione ” . Nelle dieci sessioni di degustazione, che si svolgono tra le 11 e le 17.45 e a cui i visitatori possono iscriversi liberamente, ognuna dedicata a una o due produzioni DOP e IGP della Toscana, è prevista una parte introduttiva, durante la quale sono spiegate le produzioni con riferimento ai punti salienti dei disciplinari e al contesto storico-geografico, a cui seguono le degustazioni delle produzioni stesse. Una formula che funziona e che rinnoviamo”.

Il vino, quindi, diventa un elemento di comunicazione e volano per l'economia dei territori, come ha affermato Francesco Palumbo, direttore della Fondazione Sistema Toscana: "In una fase complessa per il settore vino, il racconto diventa una delle principali leve di valorizzazione economica dei nostri territori. Ogni calice porta con sé, non solo il vino, ma piuttosto l'essenza stessa della Toscana e del suo 'buon vivere': un patrimonio che, proprio nei momenti di difficoltà, rappresenta un'enorme potenzialità e necessita di uno storytelling forte ed evocativo per continuare a generare tutto il suo valore.

La Fondazione Sistema Toscana affianca la Regione mettendo a disposizione della filiera i nostri strumenti digitali — dalla testata intoscana.it all'ecosistema di visittuscany.com, fino alla rete di Vetrina Toscana — per dare voce ai territori con linguaggi contemporanei La sinergia con AIS e l'appuntamento con Vitae alla Leopolda confermano come la cooperazione e la narrazione condivisa siano oggi indispensabili per rafforzare la competitività delle nostre eccellenze e sviluppare tutta la forza evocativa del brand Toscana".

Giacomo Bugliani, commissario di Toscana Promozione Turistica, ha affermato: "Il vino è una delle ragioni per cui si sceglie di visitare la Toscana. L'accordo tra Toscana Promozione Turistica e AIS, nell'ambito di Vetrina Toscana, serve a collegare la conoscenza del vino ai luoghi di produzione e alle imprese della rete, che lo propongono ogni giorno ai visitatori".

Dalle 10:30 alle 19:30, il pubblico potrà costruire il proprio percorso di assaggio tra le etichette delle quattro selezioni speciali della Guida, confrontando territori, vitigni e interpretazioni produttive. A raccontare i vini saranno i produttori stessi, attraverso le storie delle aziende, il lavoro in vigna, le scelte in cantina e le sfide di ogni vendemmia. Accanto a loro, i sommelier AIS accompagneranno le degustazioni, risponderanno alle domande e offriranno chiavi di lettura anche a chi si avvicina al vino per la prima volta.

Dalla Guida al calice: quattro percorsi di scoperta

Le selezioni speciali di Vitae 2027 riuniscono 400 etichette suddivise in quattro percorsi da cento vini ciascuno, tutti individuati tra quelli che hanno ottenuto almeno 90 punti. Non una classifica dei punteggi più alti, ma quattro prospettive complementari per orientarsi nel panorama vitivinicolo italiano.

Il metodo AIS: conoscenza dei territori e degustazioni alla cieca

Dietro la Guida c’è un lavoro che dura mesi e che, per l’edizione 2027, comprende 11.399 vini analizzati e 2.417 cantine, con il contributo di oltre mille sommelier e collaboratori. Le degustazioni dei campioni candidati sono gestite dalle realtà regionali e il lavoro di recensione è affidato a 22 commissioni: Emilia e Romagna operano distintamente, così come Trentino e Alto Adige.

Le degustazioni alla cieca permettono di valutare i vini senza conoscerne l’identità, concentrando l’attenzione sulle caratteristiche del calice. Alla conoscenza capillare dei luoghi di produzione si affiancano così criteri condivisi di valutazione, per offrire riferimenti sia ai professionisti sia agli appassionati

La giornata ospiterà anche la finale del Concorso Miglior Sommelier d’Italia – Premio Trentodoc, tra i più prestigiosi concorsi nazionali dedicati ai sommelier, organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier in collaborazione con l’Istituto Trentodoc, con l’obiettivo di valorizzare la figura del sommelier e promuovere la cultura del vino italiano. Il pubblico potrà assistere al confronto tra i professionisti, chiamati a mettere alla prova preparazione, tecnica, sensibilità e capacità di comunicare il vino.

Alla Leopolda saranno inoltre assegnati il Premio Surgiva, il Premio Bonaventura Maschio e il Premio Repower, affiancando alla competizione riconoscimenti dedicati ai progetti delle associazioni regionali e alla formazione dei sommelier.

Nato dalla collaborazione tra l’acqua minerale Surgiva, parte del Gruppo Lunelli, e l’Associazione Italiana Sommelier, il Premio Surgiva valorizza le associazioni regionali AIS che si distinguono per progetti innovativi legati alla cultura del vino, dell’acqua, della gastronomia e della sostenibilità.

Alla formazione è dedicato il Premio Bonaventura Maschio, istituito nel 2004 in collaborazione con AIS e promosso dalla distilleria di Gaiarine, in provincia di Treviso. Il riconoscimento assegna tre borse di studio, rispettivamente per Nord, Centro e Sud Italia, attraverso un percorso di selezione e approfondimento sui distillati rivolto agli allievi che hanno superato con i migliori punteggi l’esame finale del Corso AIS.

Completa il programma delle premiazioni il Premio Repower, che insieme ad AIS introduce per la prima volta il Premio Enoturismo, dedicato alle cantine che hanno saputo interpretare al meglio l’accoglienza come parte integrante della propria offerta. Visitare una cantina significa non solo scoprire il suo prodotto, ma vivere un’esperienza fatta di ospitalità e servizi innovativi. Il premio valorizza questa capacità di estendere l’esperienza enoturistica, trasformando la visita in cantina in un’occasione per vivere il territorio in modo diverso.

Vitae rafforza la propria dimensione internazionale

Con Vitae 2027 prosegue il percorso di apertura internazionale avviato con la precedente edizione, che ha introdotto il volume digitale in lingua inglese e i punteggi in centesimi, pensati anche per facilitare la consultazione da parte dei buyer esteri. Quest’anno il progetto si sviluppa con il volume cartaceo delle selezioni in lingua inglese, che sarà presentato il 3 novembre al 67 Pall Mall di Londra a un pubblico di buyer, ristoratori, giornalisti e appassionati. Un ulteriore passo per far conoscere oltreconfine il patrimonio vitivinicolo italiano e il metodo di valutazione AIS, fondato su criteri condivisi e sulla conoscenza capillare dei territori.

Patrocini e partner

L’affidabilità del progetto, che agisce come un “asset strategico” per il Paese, è testimoniata da un’ampia rete di supporto. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, del Comune di Firenze, di Rai Toscana e con la media partnership di Rai Radio 2. L’iniziativa è sostenuta da Camera di Commercio di Firenze, PromoFirenze, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Vetrina Toscana, Istituto Trentodoc, Surgiva, Bonaventura Maschio e Repower.