Sabato 14 novembre, dalle 10,30, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio si terrà la 43esima edizione degli “Scudi di San Martino”. Un premio che vuole veicolare un messaggio di speranza.

“Come Presidente del Consiglio Comunale – ha detto Cosimo Guccione – sarà per me un piacere partecipare, in rappresentanza della Città di Firenze, alla cerimonia di quest’anno e ricordare quelli che sono stati esempi di generosità ed i benefattori. Un modo per distinguersi nella società è quello di fare opere buone, di aiutare, di salvare quando c’è bisogno e non tirarsi indietro. Questo era l’esempio che ci ha lasciato San Martino e sono contento che lo si possa ricordare anche quest’anno grazie all’Istituto degli Scudi ed ai premiati che ci saranno”.

“Nel Salone del Cinquecento vedrete i nuovi eroi di quest’anno. Ci saranno soprattutto enti civili, militari, religiosi, ma anche delle scolaresche in questa occasione. È stato anche organizzato un concorso letterario – ha spiegato il presidente dell’Istituto Scudi di San Martino Roberto Lupi – e verranno premiati gli accademisti della Scuola Navale Militare “F. Morosini” e della Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet” di Firenze. Negli anni prossimi il premio verrà allargato anche alle scolaresche italiane. Abbiamo due insigniti alla memoria. Ci sarà lo scambio fra l’Università Cattolica di Tirana, dove attualmente c’è il calco con il quale vengono forgiati gli scudi e con l’Università di Danzica. Sarà presente il Magnifico Rettore. Questo scambio avviene tutti gli anni, il calco è stato in Lituania, due anni fa è stato al Parlamento Europeo dove ha avuto un discreto successo”.

Tra i premiati anche gli Angeli del Fango Giannozzo Pucci e Marco Cellai, il Signor Paolo Campolo che ha estratto a mani nude ragazzi ustionati ed intossicati a Cras-Montana e il giovane Karim, 14 anni, nato in Congo, che quando la sua professoressa è stata aggredita in classe da un compagno, è intervenuto subito, allontanando il coetaneo dalla donna e cercando di soccorrerla mentre perdeva sangue.

Questi i premiati:

Diplomi di Benemerenza

Signor Luca Giancristoforo - Rieti

Carabiniere Scelto Lorenzo Fasci (Arma dei Carabinieri)

Caporal Maggiore Serena Baglione (Esercito Italiano)

Vigile Esperto Luca Simone Chifari (Vigili del Fuoco)

Equipaggio Guardiacoste del Corpo “G.212 Finanziere Lapiccirella” (Guardia di Finanza)

Associazione La Casa di Lucia - Palermo

Casa per Madri e Bambini Migranti (Famiglie Monoparentali) a Palermo

Progetto “Pig Birth Center” in Burundi

Grad. Aiut. Emilio Sacco e Grad. Aiut. Sebastiano Russo (Aeronautica Militare)

Signora Salma Ponce - Sidney, Australia

Associazione Villa Lorenzi - Firenze

Signor Pierluigi Verdecchia - Auronzo di Cadore

Signor Sandro Vidotto - Jesolo VE

Angeli del fango Giannozzo Pucci e Marco Cellai

Scudi in Argento

Signor Paolo Campolo - Cras-Montana

Karim, 14 anni - Roma

Signor Manuel Piazza - Trapani (alla memoria)

Signor Quirin Kuhnert - Cormons (alla memoria)

Comando Regionale Ovest (RC-W) della missione Nato Kfor in Kosovo (Esercito Italiano)

Scudi di Bronzo

Ass. Capo Federico Vanelli (Polizia di Stato)

Signor Marco Achille Gandolfi Vannini - Firenze

Prof. Rajendra Dawadi Tribhuvan - Trishuli Nepal

Tenente di Vascello Ferrone Anita (Marina Militare)

Signorina Margot Filosini Santa Marinella (RM)

1° classificato al concorso letterario “Solidarietà e Altruismo”

Allievo Damiano Mare - Scuola Navale Militare “F.Morosini”

Titolo elaborato: “Li salveremo tutti”

2° classificato al concorso letterario “Solidarietà e Altruismo”

Allieva Roberta D’Alessandro - Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet”

Titolo elaborato: “L’aspirante militare”

3° classificato al concorso letterario “Solidarietà e Altruismo”

Allieva Matilde Cuscusa - Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet”. Titolo elaborato: “Il filo invisibile”.