La perturbazione di origine atlantica che sta interessando anche la Toscana porterà domani, venerdì 20 novembre, vento forte e mareggiate nel tratto di costa centro-settentrionale.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per vento, valido dalla mezzanotte alle 12 di venerdì per il tratto di costa compreso tra la foce dell’Arno e le zone a nord di Piombino, isole incluse; per le stesse zone il codice diventa giallo dalle 12 alla mezzanotte sempre di domani. Un altro codice giallo per vento riguarda le zone a sud, con validità dalla mezzanotte alle 12 di domani.

Rischio mareggiate: codice arancione per tutta la giornata di venerdì, dalla costa versiliese fino a nord di Piombino; per lo stesso rischio e per tutto domani il codice è giallo per l’Arcipelago.

Prosegue fino alle 24 di oggi, giovedì 19 novembre, il codice giallo per rischio vento forte a Firenze. Il nuovo bollettino del Centro funzionale regionale della Toscana conferma il termine dell’allerta e il ritorno al codice verde da domani.

Alle 13 le raffiche di vento raggiungevano i 33,84 km/h all'anemometro al Giardino di Boboli e i 28,44 km/h a quello della stazione di rilevamento Firenze Università. Le punte massime della giornata, registrate in entrambe le stazioni alle 12.30, sono state rispettivamente di 41,04 e 36 km/h. I venti, provenienti da sud-ovest (Libeccio), sono previsti in attenuazione nel corso del pomeriggio.

Il codice giallo interessa tutta la zona A3 Arno-Firenze, che comprende, oltre al capoluogo, i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Barberino Tavarnelle.

Fino al termine dell’allerta si raccomanda di prestare particolare attenzione in prossimità di alberi, impalcature e strutture provvisorie, di mettere in sicurezza gli oggetti su balconi e terrazze e di adottare prudenza negli spostamenti.