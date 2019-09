Ulisse e Alberto Angela agli Uffizi per i capolavori di Leonardo: con Giorgia, Proietti e Benigni

Sabato 28 settembre in prima serata su Rai1

Sabato 28 settembre in prima serata su Raiuno Alberto Angela presenta la seconda puntata della nuova stagione di Ulisse, il piacere della scoperta.

In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, Ulisse celebra il genio italiano con una puntata interamente dedicata alle sue creazioni e alla sua straordinaria esistenza.

Il viaggio comincerà in Francia, ad Amboise, sulle rive della Loira, nei luoghi dove Leonardo Da Vinci trascorse gli ultimi anni di vita. Con Alberto Angela, immergendoci nelle atmosfere Rinascimentali, sarà possibile scoprire la genesi di tantissime opere leonardesche e seguire le sue orme cercando di svelare l’enigma di Leonardo: chi era davvero quell’uomo geniale che fu artista, scienziato, ingegnere, pittore, musicista, scultore e architetto al tempo stesso?

Dal maniero che gli donò il Re di Francia, Francesco I, il telespettatore si sposterà poi a Firenze, dove il giovane Leonardo andò a bottega da un maestro d’eccezione: Andrea del Verrocchio, uno degli artisti più rappresentativi del suo tempo.

E in questa perla del Rinascimento, Alberto Angela dal suo museo più celebre, gli Uffizi, condurrà gli appassionati in una visita nella Sala Leonardo, laddove sono esposti i primi capolavori del Genio toscano.

Da Firenze a Milano: è qui che Leonardo visse per ben 17 anni, dal 1482, presso la corte di Ludovico il Moro. Questo ambiente, pieno di fermento culturale fu per lui di ispirazione per moltissime opere, una fra tutte, il meraviglioso Cenacolo. Un’opera tra le più visitate d’Italia, simbolo della potenza economica della Milano dell’epoca e della prosperità culturale ed artistica di una città che poteva gareggiare, per cultura, con Venezia e con la Firenze del Rinascimento.

Tra i molteplici aspetti dell’ingegno di Leonardo Da Vinci sarà possibile scoprire la sua passione per la musica e per l’occasione ascolteremo un brano, liberamente tratto da alcune sue composizioni, attraverso l’interpretazione di una delle cantanti italiane piu apprezzate del momento: Giorgia.

Tra i grandi ospiti della serata ritroveremo Gigi Proietti che attraverso le sue magistrali interpretazioni darà voce a storie e personaggi dell’epoca.

E ancora un altro grande interprete farà parte di questa puntata eccezionale: Roberto Benigni. Una grandissima presenza quella dell’artista toscano che entra nel racconto della vita del genio italiano come solo lui sa fare regalando al pubblico un momento di spettacolo e approfondimento unico.