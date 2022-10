Tutte le novità di Halloween 2022

CUT! ZOMBI CONTRO ZOMBI: 31 ottobre, 1, 2 novembre al cinema

Una vera e propria camera ardente con tanto di bara e reggi bara dei primi anni del 900' allestita a regola d'arte per celebrare la festa più paurosa dell'anno: Halloween. È la camera ardente della bistecca di chianina di Bordino "perché da noi la bistecca è buona da morire" ironizzano i titolari.

La camera funebre sarà visitabile il 30 ottobre, 31 ottobre e 1 novembre, in una saletta riservata, alla Trattoria Bordino in via Stracciatella, a due passi da Ponte Vecchio, un esercizio storico con oltre 50 anni di attività che negli anni ha ospitato personaggi come Piero Angela, i Pooh, i giocatori della Fiorentina negli anni 90. A disposizione anche un angolo selfie per chi vorrà immortalarsi in una foto ricordo insolita.

L’obiettivo, chiaramente, è quello di strappare a famiglie, coppie e bambini un sorriso per far immergere tutti nell’atmosfera spettrale e anche un po' goliardica di Halloween.

Approfondimenti Torna in Toscana il Carnevale Gotico di Halloween

Trattoria Bordino, che è stata una delle mete preferite per il baccalà del venerdì dai Conti Capponi, è uno dei pionieri del pranzo a menù fisso con la bistecca a venti euro. Di sera, invece, il locale cambia volto con i lumi di candela e il sottofondo musicale. Per informazioni: 328-6852802.

Oltre 20 artisti sul palco tra attori, cantanti, ballerini, musicisti per uno spumeggiante musical a cavallo tra sfumature dark e comicità: è la “La Sposa Cadavere” lo spettacolo scelto dal Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (piazza Dante, 23) per festeggiare la notte di Halloween. Lunedì 31 ottobre alle 21.30 andrà in scena l’originale adattamento della fiaba resa nota dal celebre film d’animazione di Tim Burton e Mike Johnson, diretto da Gregory Eve e prodotto da Magnoprog.

Victor recita una promessa d’amore per la sua sposa, Victoria, infilando l’anello in quello che crede un ramo fuoriuscito dalla terra. Ma il ramo si rivelerà il dito di una donna uccisa nel giorno del matrimonio e sepolta in abito da sposa che, grazie a quelle parole, tornerà in vita legandosi al giovane (biglietti su circuito TicketOne, in replica martedì 1 novembre ore 17.00).

Nel pomeriggio nel foyer del teatro, a partire dalle 16.00 in programma storie del terrore per tutta la famiglia, con la regia di Valentina Cappelletti un evento organizzato da Fare Centro Insieme e Pro Campi (ingresso gratuito).

Le iniziative per le celebrazioni di Ognissanti proposte dal Teatrodante Carlo Monni saranno anche al Centro Polifunzionale San Donato (via Forlanini) già dal 30 ottobre: alle 18.00 ”Il paese delle teste di zucca”, spettacolo e laboratorio per i più piccoli con Valentina Cappelletti e Guido Materi. Ogni bambino sarà protagonista di spassose avventure di fantasmi e prenderà parte ad un laboratorio creativo. Lunedì 31 alle 17.30 invece sarà il momento di “Arrivano i mostri”, letture musicali con Nicola Pecci e Andrea Bruno Savelli: nel giorno più mostruoso dell'anno una selezione di tutti i più grandi successi da musical cult "orribili e spaventosi". La musica si accompagna ad un racconto che ne spiega la genesi e indaga la necessità irrinunciabile dell'essere umano di spaventarsi (ingresso gratuito).

Clown inquietanti, domatori sbranati, fachiri ustionati, illusionisti che concludono il loro “numero” tragicamente. E’ questo il biglietto da visita di “CastelloFobia. Dove la paura toglierà il sorriso”, flash mob “CastelloFobico” che interesserà il centro storico di Castelfiorentino lunedì 31 ottobre 2022, in occasione della ricorrenza di Halloween.Organizzata da Trivia Aps con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, la serata è dedicata quest’anno a un enigmatico “Circo della paura” dove le situazioni sono completamente capovolte, e gli esiti (anziché strappare un sorriso) sono da brivido.

Avvio già nel pomeriggio (ore 18.00) nelle vie del centro commerciale naturale, quando i bambini potranno divertirsi a girare per i negozi che espongono il logo di “Castellofobia” presentandosi con la fatidica domanda: “Dolcetto o scherzetto?”, e ritirare il dolcetto dal negoziante. In contemporanea, aprirà i battenti la postazione truccabimbi, e sono previsti giochi, spettacoli, horror music e cantastorie “della paura”. A seguire, dalle 19.30 alle 21, la sezione “food”, con una postazione in Piazza Gramsci, alcuni commercianti impegnati nella distribuzione di panini e i ristoranti che presenteranno menù a tema “halloween” (i nomi sono segnalati sul sito di CastelloFobia).

Sarà inoltre presente uno stand AVIS con le tradizionali caldarroste.Il Flash mob “Castellofobico” vero e proprio inizierà alle 21.00 al Grande Leccio, dove sarà aperto il “Circo della paura”, suddiviso in cinque “mondi” diversi. Tra via XX settembre e “La Gora” sarà così possibile imbattersi nel mondo dei “Clown”, dove il sorriso cederà il passo all’angoscia, mentre in via Adimari ci sarà spazio per il mondo dei “Domatori”, sbranati dai leoni, gambizzati dai coccodrilli oppure stritolati dai serpenti.

In Piazza del Popolo maghi, illusionisti e lanciatori di coltelli un po’ maldestri daranno vita a una girandola di situazioni dagli esiti drammatici, mentre in via Ferruccio/via Terino il mondo degli “artisti” aprirà le porte a fachiri ustionati, trapezisti menomati, e così via. Ultimo mondo in via XX settembre, dove è in programma un museo a cielo aperto della diversità umana, con l’uomo a tre gambe, le sorelle siamesi, l’uomo peloso o la donna barbuta, mentre all’interno del tendone da circo sarà allestito un set fotografico curato dal gruppo fotografico “Giglio Rosso”.

"CUT! ZOMBI CONTRO ZOMBI"

Dopo il successo di pubblico e di critica raccolto al Festival di Cannes e alla Festa del Cinema di Roma, CUT! ZOMBI CONTRO ZOMBI (tit. orig. Coupez!) il nuovo esilarante film del regista Premio Oscar Michel Hazanavicius che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo The Artist, arriverà nelle sale italiane come evento di Halloween dal 31 ottobre al 2 novembre distribuito da Nexo Digital.

Commedia irresistibilmente dissacrante, CUT! ZOMBI CONTRO ZOMBI,che vede nel cast anche Romain Duris e Bérénice Bejo, ci porta sul set di un film horror a basso costo e tutto pare virare verso il disastro. Circondato da tecnici stanchi e attori disinteressati, il regista sembra essere l'unica persona dotata dell'energia necessaria per dare vita a un altro film sugli zombi. Ma mentre si prepara a girare una scena decisamente poco entusiasmante, ecco che compaiono dei veri… morti viventi! Un film inaspettato, divertentissimo e imprevedibile dove al centro di tutto c’è l'amore per il cinema, in tutte le sue forme e le sue ossessioni, in tutte le sue favolose, ammalianti, irriverenti stranezze.

Una notte senza tempo nella magia di Villa Reale di Marlia

Storia e mistero entro le mura delle antiche dimore e tra le ombre del parco, attraversando rievocazioni, animazioni, street art, bizarre market, interactive routes, typical food, beer garden e nacht bar. Una libera visita nella notte più buia dell’anno, un Carnival dov’è di dovere l’abito di scena.

Più di cento artisti tra attori, saltimbanchi e band: ospiti speciali della serata saranno i performer della The Spleen Orchestra Tim Burton Show. Villa Reale sarà infatti la tappa principale del loro “Halloween tour” nazionale. La serata terminerà con il solenne rito della Dance Macabre.

La visita al Carnival di Villa Reale sarà possibile con preacquisto online dalle 19.00 fino alle 2.00: notte in cui saranno visitabili anche entrambi i musei e i giardini, nella versione notturna solitamente impenetrabile, compreso il tunnel sotterraneo. Il costo d’ingresso ad Halloween Celebration Carnival è di 20 euro (Ingresso libero sotto i 10 anni).

Per quanti, oltre al Carnival, volessero visitare anche gli interni della villa e del museo, con l’inquietante stanza delle bambole, il costo del biglietto è di 25 euro.