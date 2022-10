Torna in Toscana il Carnevale Gotico di Halloween

I tre elementi immancabili per un Halloween che si rispetti sono: il banchetto, il divertimento scherzoso e festoso in maschera e la zucca, simbolo decorativo universale di questa ricorrenza. Le zucche in quel periodo dell’anno nella campagna toscana venivano intagliate e poste sui davanzali delle finestre con candele all’interno, chiamate “morte secca”, con l’intento di spaventare facendo scherzi.

Firenze incanta ogni anno milioni di turisti con le sue celebri piazze e le molteplici opere d’arte che custodisce all’interno di vecchi palazzi nobiliari. Eppure, il fascino della città medicea, patria di artisti e grandi uomini del Rinascimento, cela tra le sue mura dei piccoli segreti e dei luoghi inediti che vale la pena esplorare. Nel weekend di Ognissanti, un’atmosfera di mistero circonda la città, riportando alla mente dei cittadini e dei turisti, le antiche leggende che ancora vivono nella memoria collettiva.

Tra queste vale la pena ricordare la finestra semi aperta di Palazzo Grifoni: la storia narra che all’interno di questo palazzo si fosse trasferita, alla fine del 1500, una donna preoccupata per il marito partito per la guerra. La donna passò la sua vita affacciata alla finestra, in attesa dell’uomo che non fece però mai ritorno. Anni dopo la sua morte, i successori notarono che chiudendo la finestra accadevano cose strane: i quadri cadevano a terra, le candele si spegnevano e i mobili vagavano per le stanze.

Per chi è alla ricerca di un’atmosfera magica per la Cena di Halloween a Firenze la sera di lunedì 31 ottobre l’Osteria Pagliazza è la location ideale perché situata nell’antica torre bizantina della Pagliazza, uno degli edifici storici più antichi della città.

È l’occasione giusta per scoprire il piacere sublime di una cena degustazione con il menù dello chef Rocco De Santis. Nel menù non possono mancare i migliori prodotti di stagione e i prodotti tipici autunnali, in piatti curati con raffinatezza dallo chef e dal suo team.

Dall’antipasto al dolce un viaggio alla scoperta dei sapori del territorio sapientemente combinati e bilanciati.

Il 2 novembre laboratori, letture animate e sfilate in maschera ispirate alle più suggestive tradizioni di Halloween ma anche al Dia de Los Muertos messicano al Creative Factory Urban Market in Piazza Indipendenza, un appuntamento consolidato dove poter visionare originali e creativi artisti e artigiani con un programma di attività per bambini e famiglie per vivere in maniera creativa il fine settimana.

Da sabato 8 ottobre torna la seconda edizione del Carnevale Gotico - Halloween per i bambini al Parco di Pinocchio a Collodi (Pescia), iniziativa della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia. Un carnevale d’autunno in maschera, in abiti da carnevale oppure ispirati ai personaggi di halloween, dove presentarsi con coriandoli, stelle filanti e i sacchetti per i dolcetti e premi che si possono vincere ai vari giochi. Ci saranno il Truccabimbi e il Trucca mostri per essere veramente perfetti come personaggi!

Le attività sono tante, rivolte ai bambini da 1 a 14 anni: il classico gioco della Pentolaccia, i giochi da circo (Fenomeni da Baraccone: tenta la fortuna al Circo di Pinocchio), Trucca Mostri e Trucca Bimbi (I minori di 3 anni solo sulle braccia o manine). Laboratorio a tema di colori della Fata Turchina, lo spettacolo dei burattini, il Laboratorio dello zucchero filato. Oltre a questi, dai 3 anni in su La Caccia ai fantasmi e le giostre d’epoca (queste fino ai 12 anni), per i bambini dai 5 anni compiuti anche i due percorsi avventura. Le giornate del Carnevale Gotico sono tutti fine settimana 8/9, 15/16, 22/23 ottobre poi il ponte dei giorni 29/30/31 ottobre e 1 novembre compreso.

Halloween Celebration, la prima e la più grande Halloween Fest d'Italia, quest'anno giunge alla sua 28° edizione con importanti novità. La manifestazione, che nasce nel 1994 a Borgo a Mozzano, quest’anno si apre anche sul territorio della Media Valle del Serchio e della Lucchesia con una serie di nuovi eventi. Un ricco e caratterizzato programma, creato per allietare tutti i visitatori per l’intero ponte d’Ognissanti. Halloween Celebration è organizzato dalla NERO creativelab e della LOGA STUDIO Art Vision con la direzione artistica di Stefano Nannizzi.

Quest’anno, oltre alla tradizionale serata del 31 ottobre di Borgo a Mozzano, dove verrà riproposta la Fiera di Lombroso e dove torneranno le zone Declino Musicali, il Corteo di Lucida e lo spettacolo pirotecnico sul Ponte del Diavolo, Halloween Celebration presenta eventi diffusi sul territorio di Media Valle e Lucchesia a partire dal venerdì 28 con La Notte Nera, il grande gioco spettacolo horror interattivo che prenderà vita a Colognora di Pescaglia e Misterica, un percorso horror con attori e figuranti della durata di circa 50 minuti che si svolgerà nelle serate di sabato 29 e domenica 30 ottobre all’interno del parco e degli antichi locali di Villa Reale di Marlia.

Infine, novità 2022, è Halloween Celebration Carnival nella serata del 31 ottobre sempre a Villa Reale di Marlia. L’evento, patrocinato dal Comune di Capannori, sarà un mystery&history exhibition party all’interno delle splendide tenute della villa con più di 100 artisti e con l’atteso spettacolo della Spleen Orchestra Tim Burton Show.

Altra novità 2022 è Halloween Celebration Trekking Mystery Routes, un pacchetto di itinerari nei luoghi del mistero del territorio proposti ogni giorno da venerdì 28 a lunedì 31 ottobre.

Il Park Hotel Marinetta è un resort situato sul lungomare livornese che garantisce una vacanza rigenerante e di svago: avvolto dal verde, a pochi passi dal mare, con centro benessere e ristoranti gourmet, vicino a numerose attrazioni ideali per scoprire il territorio.

Per Halloween propone un pacchetto pensato per accontentare tutti i membri della famiglia: un weekend di relax e divertimento, con cena, spettacolo musicale gadget spassosi per tutti e i biglietti per il parco divertimenti Cavallino Matto inclusi nel soggiorno! L’intrattenimento è quindi garantito, ma anche il riposo: grazie alla Spa Marinetta Wellness con trattamenti calidarium e tepidarium, postazioni idromassaggio e massaggi rilassante di coppia.

Il The Sense Experience Resort, un’oasi di lusso situato nell’incantevole Golfo di Follonica, ha pensato ad un’offerta imperdibile per gli ospiti che vorranno trascorrere giorni unici in questa splendida cornice. L’offerta “Ponte di Ognissanti” include: Pernottamento,Soft Drinks inclusi al minibar in camera, Bici gratuite a disposizione, Bottiglia di Prosecco in camera all’arrivo, Aperitivo al Red Rabbit, Light Premium Breakfast complimentary, American Buffet Breakfast con angolo detox & healthy, Cena del 31 ottobre 2022 a tema di Halloween presso Ristorante Dimorà con musica dal vivo (bevande escluse), Piscina esterna riscaldata, Parcheggio auto privato con possibilità di ricarica elettrica, Free Wi-Fi in camera e nelle aree comuni, Utilizzo dell'area fitness esterna e del campo da tennis, Un'attività giornaliera di gruppo organizzata in struttura a disposizione gratuitamente (Pilates, Workout, Yoga).

Prezzo del pacchetto in camera doppia per la notte del 31 ottobre 2022 a partire da Euro 299,00.

Tre giorni di festa per il “Capodanno Celtico” al castello di Sorci ad Anghiari. Il programma di iniziative targate Arezzo Celtic Festival si arricchisce con un nuovo evento che, da sabato 29 a lunedì 31 ottobre, proporrà un ricco calendario di attività per tutte le età tra spettacoli, musica, laboratori, conferenze, mercatini dell’artigianato e stand gastronomici. Il tutto, a ingresso libero e gratuito. L’evento pone le proprie radici nella volontà di far rivivere le atmosfere e le tradizioni del capodanno degli antichi popoli celti, il “Samhain”, che veniva celebrato come passaggio dalla fine dell’estate all’inizio dell’inverno, andando a coincidere con l’attuale festa di Halloween e a inserirsi in un contesto particolarmente suggestivo come il castello di Sorci.