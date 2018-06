Toscana Arcobaleno d’Estate: parte la manifestazione promossa dalla Regione Toscana

Giovedì 21 giugno 2018, evento inaugurale al Giardino delle Rose di Firenze. Concerto itinerante e apertura in notturna del museo degli Innocenti. Sabato 23 al Forte Belvedere una giornata gratuita e dedicata al wellness.

L'evento di apertura ufficiale di “Toscana Arcobaleno d’Estate 2018” si terrà giovedì 21 giugno dalle ore 19:00 al Giardino delle Rose, in viale Giuseppe Poggi. La serata non è aperta al pubblico, ma solo su invito.

“Toscana Arcobaleno d’Estate 2018” è la grande festa organizzata dalla Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Ente Bilaterale Turismo Toscano, Anci, il media partner QN-La Nazione e la collaborazione di Confcommercio, con l’obiettivo di offrire ai turisti e ai toscani una kermesse di richiamo per valorizzare il territorio in occasione dell’avvio della stagione estiva.

Un dialogo musicale fra arte e voce accompagna la visita al Museo degli Innocenti in occasione di un’apertura straordinaria notturna, dalle 19 alle 22, giovedì 21 giugno. Il Museo accoglie i visitatori con “Arie da Museo”, un appuntamento speciale che coniuga la visita al patrimonio di arte, architettura e tutela dell’infanzia degli Innocenti con un concerto itinerante(inizio spettacolo ore 19.30) con protagoniste la soprano Chiara Nesti e la pianista Claudia Gori. Il programma di sala prevede una sequenza di brani tratti dall’opera Lucrezia Borgia di Donizetti, dai Racconti di Hoffman di Jacques Offenbach insieme ad arie d’opera e da camera di Puccini e Verdi. Le due musiciste si esibiranno negli spazi del cortile delle donne e successivamente nella galleria al secondo piano. L’iniziativa non prevede alcun supplemento sul biglietto di ingresso, costo intero 7 euro, ridotto 5 euro, biglietto Family (famiglia con 1-2 adulti e 1-2 bambini sotto 11 anni) 10 euro. L’appuntamento fa parte del cartellone di iniziative Toscana Arcobaleno d’Estate promosso dalla Regione Toscana. Il fine settimana del Museo si popola di occasioni di visita e di approfondimento con opportunità per grandi e piccoli.

Sarà la festa dell’Arcobaleno d’Estate a dare il via al ciclo di eventi al Forte di Belvedere per il programma 'Fortemente Estate’. Sabato 23/6, a partire dalle ore 18.00 per i possessori della Forte Card e dalle 19.00 per tutti gli altri, sarà possibile accedere alle terrazze del Forte Belvedere per una serata a tutto colore e del tutto gratuita.

A Vinci l'estate inizia con una Cena in Bianco. Il 23 giugno apertura fino alle 21 del Museo Leonardiano con degustazione di vini a cura del Consorzio delle Colline di Vinci. Dalle 20.30, in piazza del Castello, l'associazione Cecco Santi organizza la Cena Bianca: tavoli, sedie e tovaglie saranno fornite dall'associazione organizzatrice, mentre i partecipanti dovranno aver cura di pietanze, bevande e decorazioni. Obbligatorio indossare abiti bianchi (prenotazioni cena: volodiceccosanti@libero.it; info mail: ufficioturistico@comune.vinci.fi.it Tel. 0571 933285).

Sabato 23, in occasione di Arcobaleno, Palazzo Pretorio organizza una visita guidata al Museo, alle sue collezioni e brindisi all'estate sulla suggestiva terrazza. Negli splendidi spazi del Palazzo si ammira una collezione di capolavori formata da artisti come Bernardo Daddi, Giovanni da Milano, Donatello e Filippo Lippi, i pratesi Filippino Lippi e Lorenzo Bartolini e l’artista lituano Jacques Lipchitz. Visita guidata e brindisi sono offerti insieme al biglietto di ingresso (Tel. 05741837860, mail: ufficiostampapretorio@coopculture.it)

Venerdì 22 l’appuntamento è a Pisa per la Cena d'Estate sul Ponte di Mezzo organizzata da Confcommercio Pisa e ConfRistoranti insieme alla Camera di Commercio con il patrocinio del Comune. Un'occasione unica per festeggiare l'avvio della stagione più calda dell'anno in una location esclusiva (costo 35 euro, prenotazione su www.arcobalenodestate.it o presso Confcommercio Pisa Tel. 050/25196).

Dal 21 al 24 giugno i commercianti di Tirrenia hanno aderito all’invito ad esporre nei loro locali diverse opere d'arte, con la partecipazione della "Compagnia Pisana degli Artisti dell'Arno”. L’evento promosso dal Centro Commerciale Naturale di Tirrenia vivrà dunque dell’originale collaborazione tra artisti e commercianti.

Sabato 23 giugno a Volterra si terrà il XXXVIII Astiludio, il torneo degli sbandieratori. La competizione si svolgerà in due tempi, al pomeriggio con le esibizioni degli under 15 e in notturna con i grandi per da permettere agli spettatori di godere delle suggestioni che offre la magnifica Piazza dei Priori.

Sabato 23 il Concerto di Loredana Berté alla Rotonda di Ardenza a Livorno. Sul palco, nel suggestivo scenario della Rotonda, Loredana Bertè si esibirà sulle note del suo repertorio stellare. Ci sarà spazio anche per l’ultimo singolo “Non ti dico no” realizzato insieme ai Boomdabash (ingresso libero). In città il gusto farà da filo conduttore con bar e ristoranti Confcommercio e Confesercenti che proporranno speciali menù Arcobaleno a prezzi super.

A Rosignano Marittimo sabato 23 e domenica 24 si terrà “Non si frigge mica con l'acqua”, l'evento a cura del Comune e della Pro loco che fa parte dell'iniziativa Mangia in Giro. L'iniziativa intende valorizzare la tradizione della frittura nella cucina del territorio con una serie di stand che daranno la possibilità di degustare vari classici della frittura livornese e toscana in forma di street food.

C’è anche il contributo di Confcommercio e Comune di Lucca nel cartellone Arcobaleno. Giovedì 21 e venerdì 22 apertura straordinaria dei sotterranei di San Regolo, San Colombano, della Torre Guinigi (gli allievi dell’Istituto Boccherini che accoglieranno i visitatori eseguendo arie di musica classica) e della Torre delle Ore (ingresso gratuito). Apertura straordinaria anche per l’Orto Botanico che la sera di giovedì 21 vedrà l’esecuzione di un recital pucciniano a cura della Fondazione Puccini mentre il 22 la presenza del LessJazz 4°et, a cura dell’Associazione Animando.

A Viareggio è countdown per la terza edizione della “Notte Bianca”, in programma sabato 23 lungo i viali a mare. Molto coinvolgente la scenografia prevista: la passeggiata sarà suddivisa con i colori dell'arcobaleno grazie agli allestimenti a tema che le attività realizzeranno per l'occasione. L’iniziativa è organizzata dal Comune, Confcommercio, Centro commerciale naturale della Passeggiata, Banco Bpm e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. "Green Night" è la proposta del Ristorante Pizzeria Olivieri. Il rinomato staff del ristorante, capitanato da Marco Panarelli accoglierà i propri clienti con abbigliamento green e tutta l'area verrà allestita con sfumature cromatiche che esalteranno la bellezza del secolare ulivo simbolo della storica attività. Dalle 19.00 l'aperitivo verrà accompagnato da un ricercato djset grazie alla collaborazione con l'Agenzia di eventi Viva. Le melodiose armonie musicali saranno la colonna sonora della cena alla carta, servita nelle confortevoli verande che si affacciano sullo scenario dell Hotel Royal. Un'occasione particolare per assaggiare le prelibate ricette dello chef tra cui spiccano la carbonara di mare e la pizza trevisano crudo e gorgonzola. In programma “Fruit party” a cura delle Lady Chef - Associazione Cuochi Fiorentini, per centrifugati e un menù a base di frutta e verdura con i prodotti offerti dall’azienda Primizie Express, di Aurelio Baccini. Dalle ore 19.30 in collaborazione con Olistic Network e con la palestra Olympus - sotto il magistrale coordinamento di Fernando Leao - sessione di Pilates e Yoga (Haha, Astanga e Yin Yoga). Dalle ore 21.00, concerto jazz a cura di Empoli Jazz con il duo Amarchord (Mattia Braghero, voce - Michael Aiosa, piano) ft. Omar Daini, sax. Infine, al calar del sole, finale a sorpresa: la facciata del Forte Belvedere sarà illuminata con i colori dell’arcobaleno grazie ad un progetto di Omikron Sound and Light Service. Notte bianca in grande stile per l’edificio Liberty per eccellenza della Passeggiata di Viareggio, con la 20ème Bistrot Quartet, un evento nato grazie alla collaudata sinergia tra i Patron Riccardo Zucconi, Antonella Pesetti e Viva. Dalle 19.30 live in concert per la band composta da Francesco Felici (sax) Roberto Pinori (trombone) Michele Menchini (contrabbasso)e Marco Reggiannini (piano) che presenteranno una selezione di brani di standard jazz creando un’atmosfera dettata dai capolavori della musica dei più grandi artisti di tutti i tempi in uno scenario, quello del Gran Caffè Margherita, che per l’occasione sarà tinto di blu. Per info e prenotazioni: 0584 - 581143.

Siena è come sempre in prima linea per offrire un ricco weekend Arcobaleno. Tra gli eventi di rilievo in città la Festa della Musica 2018 in programma dal 19 al 21 giugno. Nell’occasione l'Istituto "Rinaldo Franci" organizza concerti presso la propria sede e nei luoghi più suggestivi della città. Anche Montepulciano aderisce a Arcobaleno. Pro Loco e Comune propongono due giorni di eventi: al via sabato 23, con la visita alla Riserva Naturale del Lago di Montepulciano. Alle 17 la gita in battello elettrico e, a seguire, aperitivo al tramonto (costo 10 euro). Domenica 24 è prevista la passeggiata guidata alla scoperta del Borgo Medievale di Valiano: un percorso di circa 10 Km (partecipazione gratuita).

L’estate è arrivata anche a Castellina in Chianti, con la nuova tappa di Toscana Arcobaleno d’Estate. Venerdì 22 giugno il Museo Archeologico del Chianti senese partecipa alla manifestazione promossa dalla Regione Toscana, alla sua sesta edizione, per dare inizio alla stagione estiva in compagnia di musica, mostre e degustazioni con “La prima cosa bella”, tema dell’edizione 2018 dedicata alla ricerca della bellezza, dal ritmo lento della natura alla convivialità del buon cibo locale, genuino e sostenibile. Ad aprire la manifestazione, alle ore 18, sarà “Memorie di sapore etrusco. Cibi e danze al solstizio d’estate aspettando la mostra d’arte di Massimo Vinattieri”, incontro promosso dal Museo Archeologico del Chianti senese per celebrare i sapori del territorio e la storia antica di Castellina in Chianti. In occasione dell’evento, sarà possibile accedere alla Rocca medievale, in via eccezionale, dagli ingressi su Piazza del Comune e Via delle mura. All’interno dell’atrio della torre, l’atmosfera sarà scaldata dalle danze d’ispirazione etrusca del Gruppo danze storiche La Vita Nova, in uno scenario suggestivo e arricchito dalla presenza del polittico a tema etrusco “La principessa etrusca” realizzato dal pittore Massimo Vinattieri e anteprima della sua mostra “Tra memorie dell’antico e astrazioni contemporanee”, che sarà inaugurata il prossimo 29 giugno. L’iniziativa continuerà nella Rocca medievale in compagnia dell’Associazione Viticoltori di Castellina in Chianti e del Consorzio AmoCastellina, che guideranno i presenti alla scoperta di prodotti e vini in arrivo dal territorio e offerti dalle aziende locali. La serata proseguirà, a partire dalle ore 19, con la festa del Gruppo Fratres Donatori di Sangue di Castellina in Chianti e con la cena al Parco delle Casce, ai piedi della Rocca medievale, prima del gran finale in Piazza del Comune, alle ore 22, per ballare sulle note del gruppo “80 febbre”.

Venerdì 22 giugno a partire dalle 19.30 Arcobaleno d’Estate approda al Museo del Cassero di Montevarchi per un esclusivo aperitivo tra le sculture organizzato dall’Unione Regionale Cuochi, Confcommercio e AIS in collaborazione con la delegazione Valdarno di Confcommercio. Il Cassero - un castello di pietra grigia, memoria delle antiche fortificazioni montevarchine, oggi popolato da centinaia di sculture - è il luogo perfetto per il percorso sensoriale ideato per l’occasione (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tel. 349 2597463 mail: cuochivaldarno@gmail.com).

Il weekend Arcobaleno chiuderà domenica 24 giugno ad Arezzo con l’Aperitivo d'Estate nell'Anfiteatro Romano, un percorso enogastronomico all’insegna di gusto, arte e cultura. L’iniziativa curata da Confcommercio Arezzo è realizzata con il patrocinio del Polo Museale della Toscana e del Comune di Arezzo, il contributo di Ubi Banca, la collaborazione di Associazione Ristoratori, Macellai, Panificatori, Pizzerie Aretine e quella dei Cuochi e dei Sommelier AIS Toscana (info: teameventi@confcommercio.ar.it Tel. 3316466780).

Il 21 giugno all’Isola del Giglio andrà di scena la Sagra “Oggi Gnocchi” organizzata dall’Associazione San Rocco e patrocinata dal Comune di Isola del Giglio. La manifestazione è un’occasione per condividere con gli ospiti alcune tipicità spiccatamente isolane. I turisti che scelgono il Campese per le loro vacanze estive potranno godere di un fitto programma di eventi per tutta la stagione, serate enogastronomiche abbinate ad ottima musica.

Roccastrada by night è la manifestazione organizzata dal Centro Commerciale naturale del paese dell’alta Maremma. In occasione di Toscana Arcobaleno d'Estate, sabato 23 giugno dalle ore 19.00 negozi aperti e musica in ogni angolo del paese fino a notte fonda per vivere a tutto tondo e festeggiare l'arrivo della bella stagione.

La 4° Edizione del Festival dell’Andare ha il suoi giorni clou proprio durante il weekend Arcobaleno. Giovedì 21 la serata prevede, nella prima parte, i racconti dell’astronauta Umberto Guidoni, primo europeo a mettere piede sulla Stazione Spaziale Internazionale. La seconda parte della serata darà spazio al debutto assoluto sui palcoscenici italiani di un giovane talento inglese: George Ogilvie. La serata di domenica 24 sarà dedicata alla storia del Touring Club Italiano e ai modi di narrare le esperienze di viaggio. Ospiti della serata saranno Arianna Fabri, direttrice sviluppo e marketing del TCI, Cristiana Baietta, responsabile editoriale e Claudio Visentin, giornalista e docente presso l’Università della Svizzera Italiana.