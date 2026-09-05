Toscana 2026: sta cambiando il volto del nostro turismo

Il modello del turismo "mordi e fuggi"sta mostrando i suoi limiti strutturali, mettendo a dura prova la tenuta economica e sociale delle destinazioni più iconiche. Siamo sicuri che l'eredità del passato sia sufficiente a garantire un futuro prospero? L'analisi dei casi di Volterra, Pisa, Valdinievole e dell'Arcipelago Toscano suggerisce che la bellezza è solo il punto di partenza; per sopravvivere, deve essere trasformata attraverso strategie di governance innovative e una visione industriale del settore.

A Volterra, la stagione 2026 ha cristallizzato la crisi dei "flussi altalenanti", un fenomeno dove a picchi improvvisi di presenze seguono periodi di vuoto che rendono impossibile una pianificazione aziendale per gli operatori. Sergio Brizi, presidente di Confcommercio Volterra, osserva come i parcheggi della città, un tempo simbolo di saturazione, abbiano oggi costantemente posti disponibili: “Il turismo a Volterra sta vivendo una situazione sempre più altalenante: giornate caratterizzate da grandi flussi di visitatori si alternano a periodi di estrema quiete. Il dato che emerge con chiarezza è che non si registra un afflusso turistico costante.”

La strategia per il futuro deve basarsi sul concetto che la storia etrusca è il "gancio", ma l'esperienza contemporanea deve essere l'ancora. Le installazioni di Andrea Roggi dimostrano che l'arte può generare valore aggiunto, ma il successo è vincolato alle infrastrutture: il cedimento di un tratto di 1 km e 50 metri sulla via di San Francesco, costato 1,8 milioni di euro, evidenzia come la fragilità logistica possa vanificare ogni sforzo di marketing.

Pisa ha compiuto un salto di qualità nella gestione della destinazione lanciando la Pisa Card, uno strumento digitale nato dal coordinamento della Destination Management Organization. Al costo di 24 euro, la card integra finalmente l'offerta culturale cittadina, includendo:

Palazzo Blu, Mura Medievali e Museo delle Navi Antiche;

Museo Nazionale di Palazzo Reale e Museo Nazionale di San Matteo;

Certosa di Calci, Orto e Museo Botanico;

Collezioni Egittologiche "Edda Bresciani" e Museo della Grafica.

Oltre ai musei, la card include un'ora di utilizzo delle biciclette Ciclopi, puntando sulla mobilità sostenibile per decongestionare l'area della Torre. Questa unificazione digitale è lo strumento tattico fondamentale per trasformare il transito rapido in permanenza prolungata, offrendo un accesso fluido a tesori spesso ignorati dai flussi di massa.

Il nuovo modello di governance diffusa in Valdinievole rappresenta un caso studio di superamento dei campanilismi a favore di una visione di distretto. Sotto il coordinamento della WE Fondazione turismo Montecatini Terme, undici comuni hanno avviato un percorso di promozione-commercializzazione unitario che vede Montecatini come polo ricettivo capofila.

Il supporto strategico di Ciclica e l'operatività della DMC composta da Sigeric e Cristoforo permettono al territorio di presentarsi con un'identità condivisa su palcoscenici globali come il World Travel Market di Londra. L'obiettivo è chiaro: smettere di essere una "somma di iniziative locali" per diventare una destinazione integrata che unisce terme, cicloturismo e il mito di Collodi in un unico prodotto vendibile ai buyer internazionali.

Il riconoscimento del The Guardian, che ha definito le isole toscane "treasured islands", convalida un modello dove la tutela non è un limite, ma un driver di posizionamento premium. Mentre l'Elba punta sul trekking della Grande Traversata, il Giglio limita i veicoli privati e Pianosa e Giannutri adottano un rigoroso contingentamento degli accessi per preservare la biodiversità.

Matteo Arcenni, Presidente del Parco, sottolinea come queste isole siano diventate vere "oasi di disintossicazione dalla vita moderna": «Vedere riconosciuto a livello internazionale il valore del nostro patrimonio naturale conferma che la strada della tutela e della valorizzazione sostenibile è quella giusta.»

In un mercato saturo di destinazioni sovraffollate, l'esclusività derivante dalla protezione ambientale diventa il nuovo lusso, attirando un target di visitatori ad alta capacità di spesa e basso impatto ambientale.

Il futuro della Toscana dipende dalla capacità di passare dall'improvvisazione alla programmazione scientifica. Come evidenziato da Luca Favilli di Confcommercio, è ormai imprescindibile l'istituzione di un Ufficio Turismo strutturato capace di investire nella raccolta dati e nell'analisi dei flussi per pianificare il calendario 2027 con anticipo strategico. La bellezza attrae, ma solo l'organizzazione trattiene e genera ricchezza distribuita.