Il futuro è qui: le offerte formative in Toscana nel 2026

Il mercato del lavoro odierno vive un paradosso frustrante: mentre migliaia di giovani cercano la propria strada, le aziende restano con le posizioni scoperte perché non trovano profili pronti. È il disallineamento che rischia di bloccare le carriere prima ancora che inizino.

Grazie a investimenti massicci provenienti dal PR FSE+ e dalla strategia Giovanisì, la Regione ha messo sul piatto milioni di euro per trasformare radicalmente la formazione professionale. E' una tua leva finanziaria per entrare nel mercato del lavoro dalla porta principale.

Se punti al settore IT, l’ITS Academy Prodigi è oggi il punto di riferimento assoluto. Parliamo dell'unica scuola di alta formazione in Toscana dedicata interamente al digitale, con un tasso di occupazione che sfiora il 90%. La vera svolta è la nuova collaborazione strategica con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato per la Toscana. Non è solo un logo su una brochure: gli studenti si formano direttamente con gli esperti della Polizia in ambiti critici come la Digital Forensics, l'area Incident Response e la protezione dei dati.

Avrai l'opportunità unica di svolgere tirocini operativi all'interno dei centri della Polizia, un'esperienza che pesa come un macigno sul CV. Nei laboratori di Empoli, come l’Aula Cupertino (tecnologie Apple) e l’area Experience Prodigi, utilizzerai visori VR e guanti aptici per simulare scenari reali. Ecco i percorsi in partenza:

Cloud & AI Security Engineer (Empoli)

Coding & AI Specialist (Empoli)

Agentic AI Full-Stack Developer (Pisa)

Agentic AI System & Cyber Security Expert (Pisa)

AI Security Developer (Arezzo)

Web VR software & AI developer (Prato)

Il settore Life Sciences non è solo strategico: è il cuore dell'innovazione toscana, capace di generare un valore aggiunto altissimo grazie alla sinergia tra ricerca universitaria e industria. La Fondazione VITA ha aperto le iscrizioni per il biennio 2026-2028 per formare i tecnici che gestiranno questa rivoluzione. La forza del modello ITS sta nell'immersione totale: ben 800 ore di stage obbligatorio presso aziende leader. I percorsi principali a Firenze sono:

Biomedtech26: Per diventare esperti in progettazione e manutenzione di dispositivi biomedicali e impianti biotecnologici.

Chimiolab26: Focalizzato sulla ricerca applicata e sui processi industriali nei comparti chimico e farmaceutico.

Perché scegliere questo settore? Perché la stabilità contrattuale e la progressione di carriera nelle Life Sciences sono tra le più alte in Italia. Inoltre, sono previste borse di studio basate su ISEE e sulla distanza dalla sede, rendendo il percorso accessibile a tutti.

Non è solo il settore privato a correre. La Regione Toscana ha approvato un piano straordinario da oltre 455 milioni di euro per il biennio 2026-2027 destinato alla formazione sanitaria d'avanguardia.

Il focus è l'apprendimento in ambiente simulato: dalla chirurgia mininvasiva alla medicina d'urgenza, i professionisti si addestrano su tecnologie che replicano fedelmente situazioni critiche. Una menzione speciale va ai nuovi facilitatori di pronto soccorso: figure chiave formate per gestire la comunicazione e ridurre le tensioni nelle sale d'attesa. Il coordinamento di questa rete d'eccellenza è affidato all'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.

"Per una sanità che vuole essere aggiornata investire nella formazione è essenziale e vuol dire investire sulle professionalità che lavorano all’interno del sistema sanitario regionale pubblico," hanno dichiarato il presidente Eugenio Giani e l'assessora Monia Monni.

Il commercio non è più "vendere dietro un bancone", ma gestire processi complessi e digitalizzati. La Regione ha finanziato 18 progetti specifici (con 3 milioni di euro): 13 dedicati al retail/wholesale e 5 ai servizi alle imprese. Qui il percorso di carriera è chiaramente delineato dal sistema EQF:

Addetto (3° livello EQF): Per chi entra nel settore acquisendo le basi operative fondamentali.

Tecnico delle vendite (4° livello EQF): Un profilo con maggiori responsabilità, autonomia e capacità analitiche.

L’assessore Alberto Lenzi ha evidenziato una "risposta straordinaria" dagli enti formativi, molto superiore alle attese: "E’ un intervento pensato per intervenire sul disallineamento tra domanda e offerta che esiste nel settore del commercio e infatti punta a sviluppare competenze in ambiti professionali di più difficile reperibilità". La forte competizione tra agenzie per accaparrarsi questi fondi garantisce corsi con docenti migliori e partnership aziendali più solide.

La strategia regionale non lascia indietro nessuno dei motori economici toscani. Sono stati stanziati 9,3 milioni di euro per 11 avvisi pubblici che coprono settori come artigianato, moda, metallurgia, turismo e trasporti, fino alla Green e Blue Economy.

Questi percorsi, basati su studi IRPET, mirano a creare "lavoro di qualità". Cosa significa in termini di carriera? Significa puntare su settori che garantiscono stabilità e valorizzazione del capitale umano. I corsi saranno disponibili per disoccupati e inattivi a partire dall'inizio del 2027.

Tutte queste opportunità hanno un denominatore comune: sono completamente gratuite per i partecipanti, finanziate dal PR FSE+ e inserite nel progetto Giovanisì. La Toscana sta mettendo in campo risorse senza precedenti per garantirti un futuro professionale all'altezza delle tue ambizioni.