54^ edizione della rassegna vitivinicola di Greve in Chianti

Nelle terre del Gallo Nero, è tempo, antico e nuovo, di vino buono. Piazza Matteotti, anima sociale e commerciale del capoluogo grevigiano, taglia il traguardo della cinquantaquattresima edizione dell’Expo Chianti Classico, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Greve in Chianti in collaborazione con il Consorzio Vino Chianti Classico. Dal 10 al 13 settembre Greve diverrà capitale del mondo vitivinicolo richiamando in piazza migliaia di visitatori tra cittadini, addetti ai lavori e appassionati di tutto il mondo.

Sessantaquattro gli espositori che metteranno in vetrina e faranno degustare le loro eccellenze, cui si aggiunge un centinaio di prestigiose etichette presenti nel padiglione collettivo del Consorzio Vino Chianti Classico. Si alza il sipario di un’edizione particolarmente ricca di eventi, manifestazioni e iniziative che agli obiettivi di promozione e valorizzazione del prodotto principe della Toscana, intreccia l’occasione di vivere e riscoprire il cuore delle colline fiorentine e il suo variegato patrimonio storico-culturale, artistico, ambientale.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede del Consiglio regionale della Toscana con la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, la consigliera regionale Serena Spinelli, il sindaco Paolo Sottani, la direttrice del Consorzio Vino Chianti Classico Carlotta Gori, l’assessore al Turismo Giulio Saturnini.

“La storica manifestazione – dichiara il sindaco Paolo Sottani – che ha accompagnato il percorso di crescita culturale ed economica del nostro comune da cinquantaquattro edizioni, vuole ancora una volta centrare un obiettivo che ci poniamo da tempo ed è quello di investire sulla forza della coesione, sulla collaborazione tra gli enti locali e il tessuto economico, sull’unitarietà del territorio, portando in piazza i produttori di tutti i Comuni del Chianti Classico. La nostra iniziativa ha assunto un ruolo pionieristico nella creazione di uno spazio di confronto e dialogo di caratura internazionale che favorisce la costruzione di relazioni, lo scambio di competenze, esperienze e nuove prospettive mettendo le aziende agricole in contatto diretto con i consumatori”.

“La rassegna ha una rilevanza speciale e presenta un tratto distintivo che lo caratterizza – specifica la direttrice del Consorzio Vino Chianti Classico Carlotta Gori - è il primo evento che da cinquantaquattro anni accoglie sul territorio del Chianti Classico tutti i produttori del Chianti Classico. Nel corso della quattro giorni il Comune di Greve si trasformerà in un luogo di raccordo di ampio respiro dove prenderà vita una manifestazione che ha il suo punto di forza nel solido legame costruito nel tempo tra qualità delle produzioni, territorialità, contatto diretto tra pubblico professionale e produttori, occasione di riscoperta e conoscenza del mondo del vino per i visitatori e gli appassionati.

Anche quest’anno siamo stati felici di essere stati coinvolti nell’organizzazione delle iniziative e abbiamo dato il nostro contributo, teso ad arricchire il palinsesto culturale, con alcuni eventi speciali tra cui, oltre alle degustazioni, l’abbinamento di vini alla visualizzazione e all’ascolto dei goal e dei momenti d’oro che hanno scritto la storia della Fiorentina in occasione del suo centenario e un’originale e allegra competizione tra il Gallo nero fiorentino e il Gallo bianco senese che inviterà i consumatori a riconoscere la qualità di alcune delle produzioni vinicole del Chianti Classico, gara siglata dalla proclamazione finale del vincitore”.

“L’Expo Chianti Classico nasce per offrire un palcoscenico ampio e plurale – aggiunge l’assessore al Turismo Giulio Saturnini - che scommette sulla qualità del territorio e delle sue produzioni, nel rispetto della tradizione ma con uno sguardo, fatto di concretezza e innovazione, rivolto al futuro. Quello che intendiamo realizzare insieme, con tutti i comuni e la presenza indispensabile dei produttori, è rafforzare l’immagine di un territorio, quello del Chianti Classico, che non è solo bello e non si limita a generare paesaggi da cartolina, ma si apre alla sperimentazione e opera per moltiplicare le collaborazioni e le opportunità anche sul fronte turistico- culturale per chi lavora nel settore vitivinicolo.

Il calendario di eventi che abbiamo confezionato che alterna degustazioni, musica, arte, gastronomia, trekking, offre un ventaglio trasversale di momenti indimenticabili di conoscenza del nostro meraviglioso territorio”. “L’invito che rivolgiamo ai visitatori – conclude il sindaco Sottani - è di cogliere questa occasione per visitare il nostro paese e l’intero Chianti Classico, le cantine, le eccellenze storico-artistiche, culturali e paesaggistiche di un territorio candidato come paesaggio delle ville-fattoria a Patrimonio Mondiale UNESCO”.

La quattro giorni è una girandola di eventi che si apre giovedì 10 settembre alle ore 17 con l’apertura degli stands, il tradizionale corteo tra gli espositori allietato dalle note degli Amici di’ Chianti e il taglio del nastro accompagnato da un brindisi collettivo condotto dal sindaco Paolo Sottani insieme a tutti i sindaci dei Comuni del Chianti Classico e i rappresentanti del Consorzio Vino Chianti Classico. Il palinsesto è trasversale e spazia tra eventi letterari, presentazione di libri, musica dal vivo per tutte le età, in piazza Matteotti, per le vie del centro storico e al Parco Sant’Anna, esposizioni artistiche, tour guidati ed escursioni.

“Tra le novità di quest’anno – specifica l’assessore Saturnini – la location scelta per i concerti che non si terranno nell’area delle piscine ma al parco di Sant’Anna, serate speciali con dj set, musica italiana “vintage”, proiezioni e zucchero filato”. Altro punto di forza dell’iniziativa è il ciclo di degustazioni di Chianti Classico guidate, organizzate nella sala consiliare del Palazzo comunale e condotte da alcuni dei più illustri esperti del mondo vitivinicolo.

L’Expo Chianti Classico ospiterà anche l’ArTour del Gusto Toscano, la mostra mercato dell’enogastronomia toscana di qualità, allestita nello spazio di Largo Bino Bini dall’11 al 13 settembre. Si tratta di un mercato di prodotti tipici di eccellenza a cura di CNA Firenze. Nell’area di via Giuliotti e piazzetta Santa Croce prenderà vita, sempre da venerdì a domenica, “Borgo Artigiana” con la partecipazione e le dimostrazioni degli artigiani e delle artigiane del territorio.

Piazza Terra Madre diventa l’agorà della gastronomia tipica locale con tante proposte a cura delle Associazioni di volontariato e sportive.

Dopo il taglio del nastro e il pomeriggio inaugurale, in programma giovedì 10, la manifestazione che riunisce in un unico spazio pubblico, piazza Matteotti, 64 diverse espressioni della denominazione del Chianti Classico, mettendo in vetrina non solo le etichette ma offrendo la possibilità di conoscere da vicino e in modo diretto le storie, le esperienze, le competenze, i volti di chi i vini li produce, prosegue con altre tre giornate ricche di eventi.

Venerdì 11 settembre (apertura degli stands e del padiglione collettivo ore 11-20) si terrà nel Giardino Incontri alle ore 17.30 la presentazione del libro “SR 222 La Chiantigiana racconta. A spasso nei secoli tra Firenze e Siena”, a cura di Marco Hagge e Andrea Rontini e a seguire il conferimento degli attestati di cittadini emerito. Il pomeriggio sarà animato dagli interventi musicali della Large Street Band in piazza Matteotti e lo spazio Musica Aperitivando in piazza Vassallo. Evento di punta della serata in programma alle ore 21.30, nel Parco Sant’Anna è lo Spazio Musica con ITALIANS a GO-GO - Musica italiana, proiezioni, DJ set e zucchero filato.

Nella giornata di sabato 12 settembre (apertura stands ore 11-20) si alterneranno varie degustazioni nella sala consiliare del Palazzo comunale. Alle ore 12 protagonista sarà l’Olio (DOP) su tela. Alla scoperta dell’Olio DOP Chianti Classico, abbinato ad alcuni capolavori della pittura classica e moderna. Un viaggio tra eccellenza gastronomica e arte attraverso una degustazione-racconto per imparare a conoscere e distinguere un olio di eccellenza. L’evento sarà condotto da Roberto Rappuoli, Tecnico Agronomo del Consorzio Olio DOP Chianti Classico.

Alle ore 16.00 il momento della degustazione è dedicato a “Il Chianti Classico di Altura”, Degustazione di Chianti Classico che nasce sopra i 500 metri s.l.m. L’evento sarà condotto da Luca Marchiani, Master Sommelier AIS – Chianti Classico 2025/26. Altra iniziativa di spessore, prevista alle ore 18.30, nella sala consiliare, è la degustazione Goal di Vini (in Viola), un omaggio speciale che celebra il centenario della nascita della Fiorentina, una degustazione inedita che abbina i grandi goal della storia viola a vini Chianti Classico, altrettanto eleganti, potenti e geniali.

L’evento sarà guidato da David Guetta, Direttore Pentasport Radio Bruno, e Luca Marchiani, Master Sommelier AIS – Chianti Classico 2025/26. La musica dal vivo continua a farla da padrona con la street band Attraroba in piazza Vassallo e per le vie del centro storico (ore 18-20) e il Trio Radici, canzoni della tradizione cantautoriale e popolare italiana. La formazione musicale è costituita da Giulia Bartolini (voce), Alessio Falcone (tastiera), Alessandro Cianferoni (basso).

La serata si conclude con lo Spazio Musica al Parco Sant’Anna che dalle ore 21.30 propone una carrellata di dj: VINILI DJ – ELECTRONIC MUSIC – BIBI DJ – MARCO MARZI – BENKMASK and more.

Domenica 13 settembre (apertura stands ore 11-20) la sala consiliare ospiterà alle ore 15.30 una degustazione sulle “Tre tipologie del Chianti Classico: Annata, Riserva e Gran Selezione”. Alla scoperta della piramide qualitativa del Gallo Nero con Luca Marchiani che tornerà alle ore 18.30 per un’altra degustazione guidata, presso il Giardino Incontri, sul tema “Il Gallo Nero e i suoi abbinamenti”. Degustazione di Chianti Classico e Vin Santo del Chianti Classico in abbinamento alle proposte gastronomiche dei ristoranti grevigiani.

Un evento legato alla tradizione torna ad arricchire la manifestazione: è l’esibizione del Gruppo Storico, Dame, Musici e Sbandieratori di Fivizzano, attesi per le ore 16.30 in piazza Matteotti. Alle ore 18 in piazzetta Santa Croce l’appuntamento è con la Super Tombola di solidarietà, organizzata dalla Parrocchia. La rassegna Expo Chianti Classico 2026 chiude in bellezza con l’evento, previsto alle ore 21 in piazza Vassallo, che vede protagonista la Sugar Tribute Band – Cover band Zucchero.

Durante la festa si alterneranno esposizioni artistiche, tour ed escursioni guidate. Al Museo San Francesco è aperta la mostra fotografica “Radices Gli ultimi mezzadri, volti e storie di agricoltori toscani”. Per quanto riguarda le proposte di trekking sabato 12 settembre alle ore 16 è stato organizzato il percorso guidato “Slow Road” (partenza da Piazza Matteotti – durata 2/3 ore) e domenica 13 settembre alle ore 9.30 si potrà partecipare all’escursione “La natura e la storia del territorio di Greve in Chianti”. Durata: 3 ore – Livello medio/facile. Informazioni e prenotazioni: Marco Antonio Tel. +39 328 6124658 info@discoverychianti.com.