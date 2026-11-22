Giornata tragica per la caccia in Toscana, con due morti e un ferito grave l'11 novembre.

A Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, un cacciatore di 57 anni è morto per uno sparo partito accidentalmente dal suo stesso fucile, probabilmente dopo essere inciampato in campagna. A dare l'allarme è stata la moglie, preoccupata per il mancato rientro.

A Pomarance, in provincia di Pisa, un cacciatore di 68 anni è morto per un malore accusato durante la battuta, in una zona impervia raggiunta con l'aiuto dei vigili del fuoco. Inutili i tentativi di rianimazione del 118.

Vicino a Civitella Marittima, in provincia di Grosseto, un cacciatore di 74 anni è stato caricato da un cinghiale in un bosco ed è rimasto gravemente ferito. Trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Misericordia di Grosseto, è ricoverato in gravi condizioni.