Tra le realtà più interessanti e discusse della nuova scena britannica, The Molotovs rappresentano uno tra gli incontri più riusciti tra rock, punk e britpop. E grande è l’attesa per il loro ritorno dal vivo in Italia, in partenza martedì 10 novembre dal Tenax di Firenze, nuova location dei concerti Viper Theatre.

I biglietti (posto unico 23 euro) sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Forti di un passaparola sempre più consistente ed oltre 600 concerti alle spalle, molti dei quali registrando il tutto esaurito, The Molotovs si sono rapidamente affermati tra le band più rilevanti del Regno Unito. Il gruppo londinese ha da poco inaugurato una nuova fase con “Welcome To Urbia”, nuovo album atteso ad aprile 2027 e anticipato dal singolo “Urbia”, più cupo e industriale. Registrato ai Konk Studios di Londra, gli storici studi fondati dai Kinks, il brano è prodotto da Tony Hoffer, già al lavoro con Beck, The Kooks, M83 e Belle & Sebastian, e segna secondo la band «la seconda fase» del proprio percorso.

Al ruvido impianto garage-punk e mod dell’opera prima, il duo dei fratelli Issey (basso e voce) e Mathew Cartlidge (chitarra e voce) aggiunge qui smalti psych e influenze XTC.Nonostante la giovane età (17/19 anni) The Molotovs hanno già conquistato l’attenzione di artisti del calibro di The Libertines, Sex Pistols, Adam Ant e Blondie, che hanno personalmente scelto la band per aprire i loro concerti, oltre ad aver ricevuto il sostegno dei Green Day, confermando una credibilità costruita soprattutto attraverso un’intensa e costante attività dal vivo.

L’ultimo anno li ha visti impegnati in un tour internazionale senza sosta, con concerti sold-out da headliner in Italia, Germania, Scandinavia e Regno Unito, oltre ad apparizioni in alcuni degli appuntamenti più iconici a livello mondiale, tra cui il CBGB Festival di New York, il Festival dell’Isola di Wight e la Wembley Arena.Il disco precedente, “Wasted on Youth”, ha raggiunto la terza posizione della UK Album Chart, vendendo 10.000 copie nella sola prima settimana di pubblicazione. Al centro del progetto ci sono i fratelli Matt (chitarrista e cantante) e Issey Cartlidge (bassista), affiancati da Noah Riley alla batteria, un power trio che rilegge l’eredità del britpop attraverso un linguaggio più ruvido e contemporaneo, alimentato da rock ad alta intensità e venature punk.

Un esordio fulminante che, dopo i concerti sold-out del 2025, riporterà la band sui palchi italiani: dopo Firenze, saranno in concerto a Roma, Bologna, Pordenone e Milano. Radio partner Virgin Radio.

https://themolotovs.os.fanwww.virusconcerti.comBigliettiPosto unico 23 euroPrevenditeBox Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)TicketOne www.ticketone.it (tel. 892.101)