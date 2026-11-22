Firenze, 9 novembre 2026 – Il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Firenze e gli agenti della Polizia Locale di Firenze - Area Nuclei Speciali hanno condotto due operazioni congiunte volte ad accertare il rispetto del divieto della vendita di prodotti del tabacco a soggetti minori degli anni diciotto, previsto dall’art. 25 del Regio Decreto n. 2316/1934.

L’attività ha avuto origine dalla segnalazione di un genitore relativamente a due rivendite tabacchi del centro della città di Firenze.

Il personale operante ha quindi provveduto a organizzare l’attività di controllo, che è stata pianificata in due giornate distinte nel mese di ottobre.

Nel primo caso, tramite un accurato appostamento presso la rivendita tabacchi, è stato effettivamente riscontrato l’acquisto di un pacchetto di sigarette senza la dovuta richiesta dell’esibizione del documento di identità dell’acquirente.

Quest’ultimo è stato prontamente identificato ed è risultato minore degli anni sedici. Di conseguenza è stata condotta la verifica presso l’esercizio con la redazione del verbale dove è stata annotata l’irregolarità del mancato rispetto del divieto di vendita di prodotti del tabacco a soggetti minori degli anni diciotto.

Nel secondo caso, sempre tramite un appostamento, è stato riscontrato l’acquisto di una ricarica di prodotti liquidi da inalazione senza la dovuta richiesta, da parte del venditore, dell’esibizione del documento di identità.

Il soggetto acquirente, identificato, è risultato minore degli anni diciassette.

Quindi, anche per la seconda rivendita tabacchi, è scattata la contestazione per il mancato rispetto del divieto di vendita di prodotti del tabacco a soggetti minorenni.

Per i due casi è prevista una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all’esercizio dell’attività. In caso di recidiva è prevista una sanzione amministrativa più pesante, da euro 1.000,00 a euro 8.000,00, e la revoca della licenza all’esercizio dell’attività.

L’operazione congiunta conferma il ruolo svolto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Polizia Locale di Firenze per un efficace controllo del territorio e, nel caso specifico, anche per la tutela della salute dei soggetti minorenni.