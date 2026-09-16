Temporali a Firenze giovedì 17 settembre, è allerta gialla

Allerta gialla domani giovedì 17 settembre a Firenze e nella zona A3 Arno-Firenze per possibili temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore. L’allerta scatterà alle 9 e resterà in vigore fino alle 24 di giovedì 17 settembre.

Insieme a quello di Firenze sono interessati i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Barberino Tavarnelle.

Secondo il nuovo bollettino di valutazione delle criticità regionali una perturbazione attraverserà domani la Toscana portando rovesci e temporali sparsi, che potranno essere associati anche a forti colpi di vento, inizialmente sulle zone nord-occidentali e successivamente su quelle centrali. Fenomeni residui saranno possibili in serata anche nelle zone interne.

Per le aree interne sono previsti cumulati medi di pioggia intorno ai 20-30 millimetri. Sulle zone toscane diverse dal nord-ovest i quantitativi massimi potranno raggiungere localmente i 30-50 millimetri, con intensità orarie fino a 30-50 millimetri.

Il rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore riguarda i corsi d’acqua secondari e il sistema di drenaggio del territorio. A Firenze comprende, tra gli altri, Ema, Mugnone e Terzolle.