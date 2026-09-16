Contributo affitti 2026, scattano le domande

Da domani giovedì 17 settembre sarà possibile richiedere il contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2026: online sul sito del Comune l’avviso pubblico dedicato.

Un’opportunità resa possibile grazie allo sforzo economico dell’amministrazione per un investimento che anche per quest’anno si attesta sui 4 milioni di euro.

Si può fare domanda esclusivamente online dal giorno giovedì 17 settembre alle 10 a lunedì 19 ottobre alle 10, autenticandosi attraverso le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure la Carta di identità elettronica (CIE).

“Riconfermiamo una misura importante e attesa con uno sforzo ingente per il nostro Comune, frutto della scelta precisa di considerare la casa una priorità assoluta e di non lasciare sole le famiglie che oggi fanno più fatica a sostenere il costo dell’affitto. – sottolinea l’assessore alla Casa Nicola Paulesu – Parliamo infatti di una risposta concreta per quelle persone e quei nuclei familiari che, pur non rientrando nei requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, si trovano in una condizione di difficoltà nel sostenere autonomamente il canone di locazione.

È un aiuto importante, che assume ancora più valore in una fase nella quale il bisogno abitativo è in crescita e i Comuni sono in prima linea non senza difficoltà per venire incontro alle esigenze dei cittadini. A fronte del mancato rifinanziamento del contributo da parte del Governo, come Comune di Firenze abbiamo deciso di mettere in campo risorse e impegno per garantire continuità a una misura che riteniamo essenziale. Non era una scelta scontata, ma una scelta politica precisa: quella di non arretrare e di continuare a investire sul diritto all’abitare”.

Il contributo affitto è destinato ai nuclei familiari residenti nel Comune di Firenze, titolari di un regolare contratto di locazione, non titolari di diritti di proprietà su beni immobili, in possesso di attestazione ISEE 2026 ordinario o corrente a cui risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a 16.500,00 euro ed un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) inferiore o uguale a 32.724,49 euro. Non potranno presentare domanda gli assegnatari di alloggi di ERP. È necessario essere in regola con il canone di locazione. Considerando la platea degli aventi diritto che negli anni scorsi lo hanno ottenuto, si tratta di un contributo che si aggira in media sui 1700 euro all’anno a famiglia.

Tutti i requisiti di partecipazione, i criteri di formazione della graduatoria e le modalità di erogazione del beneficio sono indicati dettagliatamente nell’avviso pubblico e nella scheda servizio dedicata al contributo affitto, qui https://sociale.comune.fi.it/dalle-redazioni/bando-contributo-affitto-2026

Sono state tutte liquidate le domande di contributo affitto relative allo scorso anno, ne hanno beneficiato circa 2300 famiglie.