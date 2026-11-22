L'Estate di San Martino è un periodo autunnale di bel tempo e caldo anomalo che si verifica ogni anno intorno all'11 novembre, giorno in cui si celebra San Martino di Tours.
Quest'anno non fa eccezione: a partire dal 10 novembre infatti e per almeno una decina di giorni, anche la Toscana entrerà in una fase con temperature nettamente sopra la media e perturbazioni atlantiche una dietro l'altra.
Secondo il LaMMA, in questo periodo si delineerà un percorso della corrente a getto tipico di un El Niño intenso.
Si creano così tutte le premesse per l'instaurarsi di quella circolazione di cui si parlava già a settembre: un flusso zonale molto forte, con piogge abbondanti e frequenti sull'Europa centrale e su parte di quella mediterranea, con la Toscana tra le regioni tirreniche più esposte, il tutto in un contesto termico decisamente mite.
Proverbi e modi di dire
- L'estate di San Martino dura tre giorni e un pochinino. (Indica la breve durata di questa tregua dal freddo).
- Se a San Martino il cielo è sereno, sarà un inverno rigido e ameno. Se piove o è nuvoloso, sarà freddo e nevoso. (Un modo usato in passato per prevedere l'andamento della stagione fredda).
- Per San Martino il freddo è in cammino. (Un promemoria del fatto che subito dopo l'11 novembre le temperature crolleranno.
- Dello stesso genere, San Martino chiude la stalla e apre il camino.