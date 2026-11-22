"Esprimiamo grande soddisfazione per la sentenza con cui il Tribunale di Roma, Seconda Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso di 4390 Taxi Firenze (Co.ta.fi. a r.l.), annullando la delibera della Commissione di garanzia della attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali che aveva irrogato una sanzione di 10.000 euro per i disservizi lamentati a Firenze dall’11 al 18 aprile 2025. Il Tribunale ha dichiarato la sanzione non dovuta e condannato la Commissione al pagamento delle spese di lite.

La decisione - prosegue la nota - rappresenta un riconoscimento importante delle ragioni sostenute dalla cooperativa. Il giudice ha rilevato la carenza di prove di un suo coinvolgimento attivo nell’organizzazione o nella promozione della presunta protesta, evidenziando l’assenza di elementi concreti che dimostrassero atti di impulso o direttive adottati dagli organi sociali. La sentenza ha inoltre valorizzato la continuità operativa della centrale radiotaxi 4390 nel periodo interessato.

Un punto centrale della pronuncia riguarda la distinzione tra la cooperativa di servizi e i singoli titolari di licenza. Il Tribunale ha riconosciuto che 4390 Taxi Firenze (Co.ta.fi. a r.l.) mette a disposizione strumenti tecnici e organizzativi comuni e, nelle circostanze esaminate, non può essere chiamata a rispondere delle condotte individuali dei soci in assenza di una specifica previsione legale o negoziale. Ha inoltre escluso un obbligo di dissociazione o di coercizione nei confronti degli aderenti, alla luce del ruolo della cooperativa e del suo statuto.

Accogliamo quindi con favore un esito giudiziario che richiama il valore della prova e della corretta individuazione delle responsabilità. La tutela degli utenti e la regolarità del servizio pubblico sono obiettivi essenziali: proprio per questo, il loro perseguimento deve accompagnarsi al rispetto delle funzioni, dei poteri e degli obblighi effettivamente attribuiti a ciascun soggetto.

La soddisfazione per questa sentenza si accompagna alla conferma dell’importanza del lavoro svolto dalle cooperative radiotaxi al servizio dei cittadini e dei tassisti. Il confronto con le istituzioni resta la strada per affrontare le criticità del settore, migliorare il servizio e tutelare chi vi opera nel rispetto delle regole.

Rivolgiamo infine le nostre felicitazioni ai Soci del 4390 Taxi Firenze (Co.ta.fi. a r.l.) e al suo legale, l’avvocato Luca Alberto Arinci, per il risultato ottenuto. La pronuncia si colloca in continuità con una precedente decisione dello stesso Tribunale relativa all’analoga vicenda della cooperativa SO.CO.TA., espressamente richiamata nella motivazione.

Claudio Giudici, presidente del 4390 Taxi Firenze, dichiara:

«Il riconoscimento di soggettività differente tra la cooperativa radiotaxi ed i suoi soci, oltre che rispettoso di elementare logica giuridica, rispetta il dato reale. Al di là di come i tassisti fiorentini nell’aprile del 2025 svolsero il proprio servizio, senza mai entrare in sciopero se non il 28 aprile, quando fu ufficialmente dichiarato dai sidacati, il 4390 Taxi Firenze, così come la nostra app Taxi Move erogarono regolarmente corse. E questo e solo questo un radiotaxi fa: mettere in connessione utenza e taxi per l’espletamento di corse.

Resta però il dato politico che voglio risottoporre alla Sindaca Funaro: in quell’aprile i tassisti fiorentini entrarono in stato di agitazione e fu indetto uno sciopero per lo stato di sostanziale impunità garantita a realtà ncc che operano come se fossero taxi, parcheggiando in ogni angolo del centro di Firenze, a nocumento di taxi, ncc da rimessa che operano rispettando le regole, occupano suolo pubblico fiorentino pur essendo autorizzati da altri comuni, coprono vetrine, sottraggono parcheggi alla cittadinanza, creano inquinamento e traffico.

Tutto questo genera anche problemi di ordine pubblico. Su non poche cose questa Amministrazione ha avuto coraggio operativo, ma su questo tema siamo a zero e gli operatori regolari del trasporto pubblico non di linea non sono tutelati. Al di là di criticità nazionali di cui siamo ben consapevoli, come anche le attuali rivendicazioni nazionali dimostrano, il Comune di Firenze può e deve fare per ciò che gli compete, e questo ancor oggi non lo vediamo», conclude la nota dei tassisti.