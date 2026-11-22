Cerimonia di svelamento della targa commemorativa dedicata a Nella Pecchioli (1890–1991), tra le prime donne a prestare servizio come Ufficiale Medico del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana durante la Grande Guerra, questa mattina davanti alla casa di via San Gallo dove la pediatra e tisiologa fiorentina nacque e visse. Per l’occasione erano presenti l’assessora alla Toponomastica Caterina Biti, del Presidente regionale della CRI Toscana Lorenzo Andreoni, e il Tenente Colonnello Riccardo Toti, in rappresentanza del Corpo Militare Volontario CRI..

“Oggi ricordiamo e celebriamo l’esempio di una donna che con coraggio e generosità seppe mettere il proprio sapere, l’impegno e il lavoro di una vita al servizio degli altri, e che scelse di farlo all’interno della Croce Rossa, un’organizzazione che tanto ha dato sul piano umanitario nelle situazioni più difficili della storia sia in ambito nazionale che internazionale – ha detto l’assessora alla Toponomastica Caterina Biti – Uno dei motivi per cui siamo così onorati di celebrare Nella Pecchioli è che è stata tra le prime donne a lavorare come medico, una professione allora riservata prevalentemente agli uomini”.

“Firenze dimostra ancora una volta una particolare sensibilità nel custodire la memoria delle donne e degli uomini che hanno fatto la storia della Croce Rossa – ha dichiarato il Presidente Regionale Lorenzo Andreoni –. Dal Giardino Henry Dunant al Ponte Tina Lorenzoni, dalla targa dedicata alle Sorelle Gigliucci fino a questo nuovo riconoscimento a Nella Pecchioli, la toponomastica cittadina racconta un legame profondo tra Firenze e la nostra Associazione. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per questa attenzione, che non rappresenta soltanto un omaggio al passato, ma un modo concreto per trasmettere alle nuove generazioni i valori di umanità, solidarietà e servizio che continuano a guidare il nostro impegno quotidiano”.L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il 160° anniversario della costituzione del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana.