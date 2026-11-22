PISA, 10 novembre 2026 – In un tempo in cui i conflitti sembrano prevalere sul confronto, da Pisa arriva un segnale importante: magistrati e avvocati possono lavorare insieme per promuovere una giustizia capace non soltanto di decidere, ma anche di ricomporre le controversie.

Un obiettivo che passa attraverso la mediazione e la possibilità di restituire al dialogo un ruolo centrale, anche quando il procedimento giudiziario è già in corso.È il messaggio emerso dalla giornata di confronto nazionale promossa dal Coordinamento della Conciliazione Forense, che ha riunito alla Stazione Leopolda magistrati, avvocati, rappresentanti delle istituzioni ed esperti per riflettere sul futuro della mediazione e sulla sua integrazione nel processo civile.

La notizia è proprio questa: magistratura e avvocatura fanno squadra per portare la cultura della conciliazione anche dentro le aule giudiziarie. Perché una controversia non deve necessariamente concludersi con una contrapposizione tra vincitori e vinti. Anche quando il processo è già iniziato, può esserci spazio per ascoltarsi, confrontarsi e raggiungere un accordo.A sottolineare il valore più ampio di questo cambiamento è stato Valerio Fioravanti, presidente del Coordinamento della Conciliazione Forense, che ha richiamato la dimensione sociale della mediazione e la necessità di diffonderne la cultura ben oltre gli ambienti professionali: «Una mediazione che funziona rende una società meno litigiosa e anche più serena.

Dobbiamo continuare a portare avanti questa idea nel mondo accademico e nelle scuole, perché la cultura della mediazione deve partire dalle basi, dalla scuola, dall'università e dai professionisti, per poi arrivare alla gente comune».

La conciliazione, dunque, non è soltanto uno strumento per risolvere singole controversie, ma un modo per promuovere una società più capace di gestire i conflitti attraverso il dialogo.

Un percorso che richiede confronto, collaborazione e una crescita condivisa tra tutti gli operatori del settore. Simona Baldi, responsabile dell'Organismo di Conciliazione di Pisa, ha sottolineato proprio l'importanza della partecipazione della magistratura alla giornata: «La presenza così numerosa degli operatori della mediazione, delle autorità e della magistratura ci permette un confronto vero e ci offre l'occasione di mettere in discussione anche quello che abbiamo fatto finora». Un passaggio significativo in una fase che, secondo Baldi, rappresenta un momento di svolta e di crescita per il sistema della mediazione.

Al centro del confronto la mediazione demandata dal giudice, uno strumento che consente al magistrato di indirizzare le parti verso un percorso di composizione della controversia durante il procedimento giudiziario. Una possibilità che può offrire un'opportunità concreta anche rispetto alla mediazione obbligatoria, perché nasce dalla valutazione del giudice sulle caratteristiche della controversia e sulla possibilità di trovare una soluzione condivisa. Un cambiamento che riguarda innanzitutto la cultura della magistratura.

Loredana Miccichè, presidente della Corte d'Appello di Firenze, ha definito la mediazione un istituto moderno, capace di avvicinare il sistema italiano alle esperienze europee: «Non bisogna pensare che la risoluzione dei conflitti debba avvenire sempre all'interno di un'aula di giustizia. Occorre allinearci alle prassi e alle regole di altri Paesi europei, che fanno un ricorso stabile alla mediazione. È anche un modo per allineare il nostro Paese a una visione della giustizia di livello europeo».Perché questo cambiamento diventi effettivo, tuttavia, è necessario intervenire sulla cultura e sul funzionamento concreto degli strumenti conciliativi. Miccichè ha individuato due passaggi fondamentali: migliorare la percentuale di successo delle mediazioni e incentivare i giudici a indirizzare le parti verso questi percorsi. «Ci vuole un lavoro comune e una formazione comune», ha sottolineato.

Una prospettiva condivisa anche da Rita Cavezzuti, presidente dell'Unione Distrettuale degli Ordini degli Avvocati della Toscana, che ha richiamato la necessità di un cambiamento nel modo stesso di concepire la giustizia e il ruolo dell'avvocato: «La mediazione impone un cambiamento culturale, un atto di fede nella possibilità che possa esserci una giustizia anche fuori dalle aule dei palazzi di giustizia. Non è soltanto il giudice a impartire giustizia: può esserci un soggetto terzo capace di ascoltare, cogliere i conflitti e aiutare le parti e i loro avvocati a trovare una soluzione che magari non si troverebbe in tribunale, ma che soddisfa gli interessi di entrambe».

È proprio nella possibilità di costruire percorsi personalizzati che si trova uno dei principali punti di forza della mediazione demandata. A spiegare la differenza rispetto alla semplice proposta conciliativa del giudice è stato Pietro Beretta Anguissola, responsabile dell'Organismo di Conciliazione di Firenze: «La mediazione demandata ha un valore aggiunto notevole: il magistrato affida le parti e i loro avvocati alla mediazione, che diventa un percorso riservato in cui confrontarsi insieme al mediatore attraverso incontri approfonditi. Questo consente di andare oltre quanto emerge dagli atti processuali e di approfondire realmente la questione».

Un percorso che permette di esaminare il conflitto in maniera più ampia, facendo emergere esigenze e interessi che non sempre trovano spazio nel procedimento giudiziario. «Se vogliamo individuare uno strumento costruito sulle esigenze delle parti, la mediazione è sicuramente quello più adatto», ha concluso Beretta Anguissola.

La giornata si è conclusa anche con la cerimonia di conferimento del Premio di Studio intitolato all'avvocato Guglielmo Borelli, già presidente del Coordinamento della Conciliazione Forense e ricordato dai colleghi con l'istituzione di due borse di studio destinate a giovani laureati, con il coinvolgimento dell'Università Pontificia Antonianum.Da Pisa, dunque, un messaggio che guarda oltre i confini della giustizia civile: fare squadra per risolvere i conflitti, anziché lasciare che siano i conflitti a dividere le persone.