Firenze, striscioni per Zaki al quartiere 1 e al quartiere 2

SPC: "Consegneremo al Sindaco quello per Palazzo Vecchio"

"Da pochi giorni è stato appeso lo striscione per Zaki sulla sede del quartiere 1. Stamani lo stesso è avvenuto al quartiere 2. Sinistra Progetto Comune ha pensato che fosse il modo migliore per sbloccare gli atti di indirizzi votati dalla sostanziale totalità delle parti politiche. Il Sindaco ci ha garantito la disponibilità a utilizzare Palazzo Vecchio, nel suo affaccio su piazza della Signoria, nello stesso modo. Per questo abbiamo già realizzato e ritirato in queste ore uno striscione analogo a quelli nei due quartieri, che consegneremo questa sera". Queste le dichiarazioni di Giorgio Ridolfi, Francesco Torrigiani - Sinistra Progetto Comune Quartiere 1; Lorenzo Palandri, Francesco Gengaroli - Sinistra Progetto Comune Quartiere 2; Dmitrij Palagi, Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune.

"Questo fine settimana - proseguono - è stato segnato dalle preoccupanti parole che Zaki ha scritto alla famiglia. L'incomprensibile detenzione prosegue, in una condizione sanitaria a rischio ed emergenziale, mentre prosegue la mobilitazione internazionale da parte delle opinioni pubbliche, a cui non corrisponde mai un impegno dei governi nazionali. Per questo pensiamo sia urgente e necessario che Firenze prosegua nel suo percorso a sostegno della campagna di libertà per Patrick Zaki".