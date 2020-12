Firenze: l’immagine di Patrick Zaki nel presepe di Villa Arrivabene

Sinistra Progetto Comune ha volentieri anticipato la realizzazione dei due striscioni che saranno messi sulle sedi di due quartieri: "Siamo disponibili a fare lo stesso per Palazzo Vecchio, lo consegneremo alla Giunta appena pronto"

Un personaggio del presepe dedicato a Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato lo scorso febbraio a il Cairo. È l’omaggio che il Quartiere 2 ha voluto dedicare insieme agli artisti del Gruppo Donatello nel “Presepe d'autore” che è stato inaugurato a Villa Arrivabene.

“Il nostro vuole essere un pensiero e un augurio perché Patrick possa tornare libero subito, e speriamo che questo possa avvenire presto”. Così il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi.v“Insieme agli artisti del Gruppo Donatello, che hanno realizzato l’immagine, abbiamo voluto – ha spiegato Pierguidi – dedicare a Patrick questo omaggio sperando che la difficile situazione sua e degli altri dissidenti possa risolversi al più presto nel migliore dei modi”.

La sagoma di Zaki è una reinterpretazione artistica della sagoma già utilizzata da Amnesty International nella campagna per la liberazione dello studente egiziano. Il presepe di Villa Arrivabene, sede del Quartiere 2, da sei anni è realizzato con grandi sagome di legno dipinte dagli artisti del Gruppo Donatello, associazione d'artisti fondata a Firenze nel 1949. Tra i personaggi, oltre alle classiche immagini del Presepe, anche le immagini dei cittadini del quartiere, professionisti, commercianti e artigiani.

"Avevamo sperato, come tutto il mondo, di poter tirare un sospiro di sollievo per la vicenda di Patrick Zaki. Così non è stato. Continueremo a chiedere un impegno che vada oltre i cartonati, come votato dal Consiglio comunale di Firenze -intervengono Dmitrij Palagi, Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune; Giorgio Ridolfi, Francesco Torrigiani - Sinistra Progetto Comune Quartiere 1; Lorenzo Palandri, Francesco Gengaroli - Sinistra Progetto Comune Quartiere 2- Ringraziamo i presidenti del quartiere 1 e del quartiere 2, così come i rispettivi gruppi consiliari, per aver accettato di vedere apposti nelle relative sedi degli striscioni che volentieri abbiamo contribuito a realizzare, prendendoci carico della loro realizzazione. Al quartiere 1 lo striscione sarà affisso mercoledì mattina alle 9.30, mentre al quartiere 2 attendiamo di ricevere lo striscione per consegnarlo al presidente. Ci offriamo di fare lo stesso per il Comune. Abbiamo ricevuto l'invito del Sindaco di farci una foto al fianco del cartonato che ha nel suo ufficio. Sarà l'occasione di ricordare che cosa da mesi viene chiesto non tanto dalla sinistra, quanto dalla Città e dal Salone dei Duecento (anche se si riunisce in modalità telematica). L'ulteriore proroga di 45 giorni per la detenzione di Zaki conferma la necessità di azioni pubbliche significative e dal forte impatto, per aumentare la pressione internazionale, senza lasciare alle sole "star" del cinema questo onere".