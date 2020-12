"Per Zaki incontro con il Sindaco: striscione su Palazzo Vecchio"

Palagi (SPC): "L'immagine esposta su piazza Signoria, come chiesto dal Consiglio comunale. Un grazie al Sindaco per la disponibilità dimostrata oggi"

"Ringrazio il Sindaco per la disponibilità dimostrata oggi, dopo mesi di comunicati stampa, atti e interlocuzioni con la Giunta. Al Quartiere 1 oggi è stato appeso lo striscione preparato grazie all'azione del nostro gruppo consiliare, con Giorgio Ridolfi e Francesco Torrigiani. Al Quartiere 2 sarà fatto lo stesso, non appena sarà pronto quello realizzato grazie a Lorenzo Palandri e Francesco Gengaroli. Da oggi sappiamo che non sarà necessario consegnare al Sindaco quello che stavamo preparando per il Comune di Firenze". Questo l'intervento di Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune.

"Oggi - prosegue - avevamo fissato una foto che era stata proposta durante uno degli ultimi consigli comunali. Durante l'incontro c'è stata l'occasione di ricordare la richiesta precisa del Consiglio e il Sindaco si è impegnato a garantire una soluzione in questo senso. Era tutto quello che chiedevamo da mesi, quindi il nostro gruppo può solo ringraziare chi ci ha aiutato in queste settimane e mesi, chi non ha mai smesso di mobilitarsi e ovviamente Gianluca Costantini, il cui disegno accompagna le nostre attività e i nostri striscioni da molto tempo.

Per via delle norme di distanziamento previste non è stato possibile essere presenti in più persone, ma a incontrare il Sindaco oggi c'erano tutta la coalizione di Sinistra Progetto Comune e tutti i nostri gruppi consiliari. Continueremo a dare il nostro contributo per tenere alta l'attenzione sulla vicenda di Zaki".