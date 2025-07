La giungla delle etichette alimentari: i consigli della nutrizionista

Alla scoperta del mondo dell'alimentazione. Episodio 3 di 3 - Come leggere le etichette dei cibi

All'interno del progetto europeo Food systems that support transitions to hEalthy and And Sustainable dieTs che mira a supportare i sistemi alimentari europei nell’abbracciare azioni sane e sostenibili per l’individuo, la comunità e l’ambiente, l'Azienda USL Toscana nord ovest ha realizzato un video-viaggio in tre tappe nel mondo dell'alimentazione, guidato dalla nutrizionista del Living Lab Toscano Francesca Milani, realizzato dall’unità funzionale Cure primarie della Zona distretto Piana di Lucca insieme alla struttura di Comunicazione.

L’obiettivo è quello di fornisce consigli per mangiare meglio e per rispondere alle domande più frequenti in tema di alimentazione, in modo semplice, scientifico e con esempi pratici. Nel terzo episodio i parla di come fare una spesa consapevole e come portare a casa alimenti con un’ottima qualità nutrizionale.