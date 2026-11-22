Non risultano segnalazioni recenti di grandi assembramenti o "invasioni" di storni (Sturnus vulgaris) a Firenze nell'autunno 2026, a differenza di altre città dove il fenomeno è tornato sotto i riflettori in questo periodo.
La presenza degli storni in città durante autunno e inverno può variare sensibilmente da un anno all'altro in base a:
- Flussi migratori e meteo: gli arrivi dall'Europa centro-orientale e dai Balcani cambiano in base alle temperature e ai venti.
- Disponibilità di cibo e dormitori: gli stormi si spostano tra campagne, oliveti e alberature urbane a seconda delle risorse e del disturbo.
- Contesto regionale: in Toscana, sul piano normativo, ad ottobre 2026 il TAR ha sospeso la caccia in deroga allo storno prevista dalla delibera regionale, ma non ci sono dati pubblici che indichino una scomparsa totale della specie dall'area fiorentina.