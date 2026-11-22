Firenze, 19 novembre 2026 - Da sabato 14 novembre fino a domenica 20 dicembre si svolge in Piazza S. Croce, il tradizionale Mercato di Natale, giunto alla venticinquesima edizione, organizzato congiuntamente da ANVA Nazionale e Confesercenti Firenze, con il patrocinio del Comune di Firenze, della Città Metropolitana, Regione Toscana e della Camera di Commercio.

L’inaugurazione del Mercato di Natale si è svolta mercoledì 18 novembre alla presenza di Eugenio Giani Presidente Regione Toscana, Sara Funaro Sindaca di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze; Jacopo Vicini Assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze; Mirco Rufilli Presidente del Q1 del Comune di Firenze, Giuseppe Salvini Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, Lorenzo Becattini Presidente Firenze Fiera, Claudio Bianchi Presidente Confesercenti Metropolitana di Firenze, Alberto Marini Direttore Generale Confesercenti Metropolitana di Firenze, Adriano Ciolli Responsabile Anva Confesercenti Nazionale, gli organizzatori del Mercato e Padre Antonio di Marcantonio già priore della Basilica di Santa Croce.

Come sempre gli oltre 50 stand ospitati nelle caratteristiche casette di legno (fino al prossimo 20 dicembre) portano a Firenze i profumi e i sapori tipici del Natale con prodotti di qualità dell’artigianato artistico e cibi tradizionali provenienti da tutta Europa.

La manifestazione, oltre ad essere molto apprezzata ed attesa dai fiorentini, ha un importante appeal per i turisti presenti a Firenze e numerosi tour operator nazionali e internazionali, ormai da anni, inseriscono il “Weihnachtsmarkt” tra le loro destinazione preferite.

Anche grazie a questo interesse, negli ultimi anni, presenze e visitatori del mercato hanno conosciuto un significativo trend di crescita.

Il Mercato di Natale, aperto con orario continuato 10-23, rappresenta un’importante opportunità promozionale per le attività partecipanti ma anche, più in generale, per l’intera città.

Tra gli espositori presenti possiamo trovare prodotti di enogastronomia, artigianato artistico e prodotti tipici, addobbi e decorazioni tradizionali natalizie come presepi realizzati a mano, palline natalizie in vetro, etc.

Una splendida occasione per curiosare tra le bancarelle alla ricerca di originali idee regalo e oggetti natalizi fatti a mano. Spazio naturalmente anche ai prodotti tipici del centro-nord Europa, come i vini speziati, il brezel, lo strudel, il Kurtoskalacs, la birra ed in generale i prodotti tradizionali provenienti da tutta Europa.

In programma anche un fitto calendario di eventi, per i più piccoli ricordiamo la possibilità di incontrare Babbo Natale, e consegnargli la letterina.