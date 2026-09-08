Stato dell'Unione: la prossima settimana il discorso di von der Leyen

Come ogni anno dal 2009 (anno in cui è entrato in vigore il Trattato di Lisbona), settembre è il mese in cui la Presidente della Commissione europea tiene il Discorso sullo Stato dell'Unione.

Rivolgendosi al Parlamento europeo, riunito a Strasburgo in seduta plenaria, la Presidente von der Leyen userà circa un'ora di tempo per analizzare lo stato di cose presenti (da qui il nome dell'evento), per raccontare i successi ottenuti e gli obiettivi raggiunti nel corso dell'ultimo anno e per illustrare tematiche, iniziative e azioni che caratterizzeranno il prossimo anno di mandato.

Si tratta di un momento importante nella vista istituzionale e democratica dell'Unione europea: al Discorso della Presidente, segue il commento da parte dei membri del Parlamento, che danno così luogo ad un acceso e vivace dibattito politico nel corso del quale vengono toccati tutti gli aspetti riguardanti le politiche dell'UE.

Ogni anno il Discorso sullo Stato dell'Unione viene trasmesso gratuitamente sul sito della Commissione europa dedicato: grazie alla traduzione simultanea in tutte le lingue ufficiali dell'UE, tutte le cittadine e i cittadini hanno la possibilità di seguire il dibattito.

Il Discorso sullo Stato dell'Unione 2026 si terrà mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 9:00. In quest'occasione si terrà, presso l'aula D15/0.05 al Polo delle Scienze Sociali (Piazza Ugo di Toscana 5, Firenze), "State of Play - Dove siamo, dove stiamo andando": un'occasione per seguire insieme il discorso sullo Stato dell'Unione, commentarlo e discuterne, a partire dagli interventi dei ricercatori di Ponte Europa e degli studenti redattori di Blog Rise.

La partecipazione all'iniziativa è gratuita ma, per questioni organizzative, è consigliata la registrazione online.

L'evento è organizzato da EUROPE DIRECT Firenze, Centro di Documentazione Europea dell'Università degli Studi di Firenze, Centro di Eccellenza Jean Monnet dell’Università degli Studi di Firenze, Centro di Documentazione Europea dell'Istituto Universitario Europeo, Ponte Europa, Associazione Alumni Cesare Alfieri e Blog RISE.