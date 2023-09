Next Generation Fest: arriva il patrocinio dell’Europarlamento

L’alto patrocinio del Parlamento Europeo. Iscrizioni già sopra quota mille, il parterre ospiti che si arricchisce con la partecipazione di Claudio Bisio, della cestista Valentina Vignali e di Alec Ross, docente universitario & tech guru, coordinatore del comitato Technology e Media Policy per Barack Obama.

Sono le ultime novità della seconda edizione del Next Generation Fest. L’evento della Generazione Z - organizzato dalla Regione Toscana e Giovanisì e finanziato interamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale) – si svolgerà il prossimo 21 ottobre nel Teatro del Maggio ed è ancora possibile partecipare, fino ad esaurimento posti, iscrivendosi gratuitamente online.

Al Teatro del Maggio di Firenze, che già lo scorso anno accolse oltre cinquemila giovani, sono attesi più di 60 ospiti tra content creator, artisti, influencer, imprenditori e istituzioni. Si alterneranno dalle 10 alle 23 e daranno vita ad un programma ricco di speech, interviste, performance musicali e artistiche. Anche la conduzione dell’evento presenta delle novità. A Gabriele Vagnato, comico e creator, e Veronica Maffei, giornalista, si aggiunge Valentina Vignali, cestista, modella e creator.

In vista del nuovo appuntamento con Ngf, il presidente Eugenio Giani osserva: “La Generazione Z si trova a crescere in una società complessa, segnata dalla pandemia e dalla guerra, che ancora minaccia la stabilità dell’Europa centrale, avvenimenti che negli ultimi anni inevitabilmente hanno compromesso le percezioni e il senso di sicurezza di tutti, ma specialmente dei più giovani, che in questo contesto provano a trovare il proprio posto nel mondo. Anche per questo, dopo il grande successo e la calorosa partecipazione di oltre 5000 ragazze e ragazzi alla prima edizione del Next Generation Fest lo scorso anno, nuovamente vogliamo aprire le porte del Teatro del Maggio Fiorentino per accogliere migliaia di giovani”.

Il Next Generation Fest rappresenta un’occasione unica di incontro, il cui obiettivo è valorizzare il potere creativo e trasformativo dei giovani, per renderli protagonisti nel presente, ma anche un modo per le Istituzioni di intercettare le istanze dei giovani e raccontare le opportunità offerte da Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.“Come Regione Toscana – prosegue Giani - siamo profondamente convinti che la costruzione di un futuro diverso, più giusto e sostenibile per tutti, sia alimentata dalle idee, l’entusiasmo e la creatività delle nuove generazioni che devono essere ascoltate oggi, nel presente.

In Toscana, da oltre 10 anni, portiamo avanti questa sfida con Giovanisì, il progetto per l’autonomia dei giovani. Ancora una volta, riprendendo il monito della Presidente Ursula von der Leyen che l’anno scorso ha salutato i giovani presenti in platea dicendo “voi siete il presente”, vogliamo ribadire il nostro impegno al loro fianco. Ragazze e ragazzi, costruiamo oggi, insieme, il futuro”.Gli ospiti

Oltre alle ultime adesioni di Claudio Bisio e Alec Ross, la scaletta conta già numerosi nomi importanti dal mondo della musica e della tv: Ermal Meta, Leo Gassman, Olly, Sethu, Giovanni Caccamo, i Colla Zio, la dj Silvie Loto, Aurora Ramazzotti, Alessandro Borghese Ludovica Nasti. Nutritissima poi la rappresentanza dall’universo dei social e della rete, come le community Factanza, Legolize, Cartoni morti e Andrea Moccia, Fondatore e Direttore editoriale di Geopop oppure come i creator Ludovica Olgiati, Giuseppe Mandrake Ninno, Maurizio Merluzzo e Carlotta Vagnoli, scrittrice e autrice, che attraverso i suoi libri e i suoi canali social sensibilizza sul tema della violenza di genere.

Per le istituzioni parteciperanno il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il presidente della Regione Eugenio Giani, il Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Michele Sciscioli, il Commissario Straordinario dell’Agenzia Italiana per la Gioventù Federica Celestini Campanari e Maria Cristina Pisani, Presidente Consiglio Nazionale Giovani.

L’Anno europeo delle competenze e il 75° della Costituzione

L’edizione 2023 di Ngf si inserisce nella programmazione dell’Anno europeo delle competenze, promosso dalla Commissione Europea, che ha tra gli obiettivi abbinare le aspirazioni e le competenze delle persone in cerca di occupazione con le opportunità offerte dal mercato del lavoro, grazie al coinvolgimento attivo delle imprese.

L’evento sarà anche l’occasione per celebrare il 75° anniversario della Costituzione italiana e al centro porrà temi come il diritto al lavoro, dell’importanza del rispetto delle libertà e dei diritti inviolabili dell’uomo.

L’eccellenza degli Its

Ngf punterà infatti a far conoscere anche l’eccellenza che gli Istituti Tecnologici Superiori rappresentano sotto il profilo dell’offerta formativa e dell’inserimento nel mondo del lavoro: proprio per questo saranno presenti centinaia di giovani che hanno conseguito il diploma presso una delle 9 Fondazioni ITS toscane.

Educazione finanziaria

Tra i molti temi si parlerà anche di economia, grazie a Banca d’Italia che sul palco di Ngf con l’intervento di Magda Bianco, Capo Dipartimento Tutela della clientela e educazione finanziaria della Banca d’Italia, presenterà il progetto per la cultura finanziaria “L’Economia per tutti” destinato anche al mondo della scuola.

Giovani e lavoro

Tra le altre novità della seconda edizione, la presenza di tanti spazi satellite, adiacenti al main stage. Oltre a Ngf Expo, area dedicata a enti regionali, nazionali ed europei, anche l’area Job curata dall’Agenzia regionale toscana per l’impiego (Arti) in cui saranno organizzati dei momenti di matching tra giovani e imprese; il camper di Giovanisì, per l’infopoint del progetto regionale per l’autonomia dei giovani. Ci sarà infine l’Ngf Village che durante tutta la durata dell’evento ospiterà uno spazio talk a cura della redazione di intoscana.it in cui interverranno numerosi ospiti tra cui istituzioni e stakeholder sui temi chiave dell’evento, oltre a dei momenti dedicati a performance musicali.

Chi organizza Ngf

Ngf 2023, che vede la media-partnership della Rai, è organizzato dalla presidenza della Regione Toscana e Giovanisì, con la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana e il Teatro del Maggio Fiorentino, e finanziato interamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale).