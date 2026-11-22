Le storiche capitali dell'arte italiana vivono da anni su un crinale vertiginoso: la pressione strabordante dei flussi turistici rischia costantemente di soffocare il tessuto sociale ed economico che rende vitali le città stesse. Trovare l'equilibrio tra lo sviluppo di un settore cruciale e il diritto alla vivibilità per chi risiede nei centri storici non è più un esercizio teorico, ma una priorità politica indifferibile.

Per affrontare questa transizione, il Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze ha ospitato gli "Stati Generali del Turismo 2026", promossi dall'assessorato allo Sviluppo economico e al Turismo del Comune di Firenze in collaborazione con la Fondazione Destination Florence. L'evento ha riunito oltre 450 addetti ai lavori e i rappresentanti di grandi metropoli europee e italiane — da Barcellona e Atene fino a Roma, Milano, Bologna, Bari, Cagliari e Verona.

A fare da bussola ai lavori è stata l'illustrazione della Carta di Firenze per un Turismo Sostenibile, i cui 9 punti cardinali puntano a ridefinire il settore: dalla tutela della residenzialità e dei diritti del lavoro al governo dei flussi e al reinvestimento del valore generato sul territorio. Questo articolo analizza le cinque strategie più dirompenti emerse nel corso delle sessioni: un vero e proprio cambio di paradigma per trasformare il turismo da modello estrattivo a motore rigenerativo per l'ambiente urbano.

Firenze si attesta come il terzo comune italiano per gettito derivante dalla tassa di soggiorno, preceduto soltanto da Roma e Milano. Un tesoretto finanziario considerevole che tuttavia, troppo spesso, viene percepito dai residenti come un beneficio esclusivo della filiera turistica a fronte di disagi urbani crescenti. Per spezzare questo cortocircuito, la sindaca Sara Funaro e l'assessore Jacopo Vicini hanno annunciato una svolta sul fronte della trasparenza fiscale, mutuata direttamente dall'esperienza della città di Barcellona.

Il Comune lancerà una campagna di comunicazione dedicata, supportata da un marchio identificativo ufficiale e da una piattaforma web ad hoc. L'obiettivo è tracciare e mostrare ai cittadini in tempo reale l'esatto reimpiego dei proventi della tassa: dalla manutenzione del verde pubblico al potenziamento del trasporto pubblico sostenibile, fino alla pulizia delle strade, al decoro urbano e al finanziamento di eventi culturali accessibili.

"Il nostro obiettivo è che le risorse generate dal turismo contribuiscano concretamente a migliorare Firenze, per chi la visita ma soprattutto per chi ci vive e ci lavora ogni giorno." dichiara Sara Funaro.

La scommessa politica e pedagogica di questa misura risiede nella scomposizione del risentimento sociale contro i visitatori. Dimostrare con evidenza pubblica che la fiscalità turistica solleva le tasche dei residenti dai costi di gestione dei servizi essenziali è il primo passo per ricostruire la coesione urbana.

L'analisi dei dati sul Grand Départ del Tour de France 2024, presentata dai consiglieri metropolitani Nicola Armentano e Sara Di Maio, ha scardinato diversi luoghi comuni sull'impatto dei mega-eventi nelle città d'arte. A fronte di un investimento organizzativo di circa 2 milioni di euro da parte della Città Metropolitana di Firenze, l'impatto economico diretto e indiretto sul territorio è stato stimato tra i 20 e i 25 milioni di euro, spostando un bacino complessivo tra le 500.000 e le 750.000 presenze.

Il dato politicamente più rilevante riguarda però l'effetto di "sostituzione" del flusso turistico. Poiché a fine giugno l'occupazione alberghiera a Firenze supera già naturalmente il 70%, l'arrivo della carovana del Tour non si è semplicemente sommato alla massa di visitatori tradizionali, ma vi si è sostituito. Questo dinamismo ha evitato il collasso del centro storico e ha redistribuito le presenze e l'indotto economico verso i comuni limitrofi della cintura metropolitana attraversati dalla corsa, come Bagno a Ripoli, Fiesole, Pontassieve, Pelago e Rufina.

Nelle intenzioni della Città Metropolitana, il grande evento sportivo smette di essere una mera macchina da incassi e diventa una leva civica, sociale ed educativa per valorizzare le infrastrutture pubbliche e spingere i giovani verso la pratica sportiva. Una strategia fondata sulla sinergia dei quattro "motori" del territorio (Firenze e Area Fiorentina, Mugello, Empolese Valdelsa e Montalbano, Chianti), già pronta a essere replicata con le prossime tappe del Giro d'Italia in Mugello e con il potenziamento della rete cicloturistica metropolitana.

La vera decongestione dei centri storici passa attraverso la costruzione di alternative territoriali solide. È la visione emersa dall'asse tra turismo e mondo agricolo promosso dall'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa con il lancio del nuovo branding territoriale "Toscana nel cuore", presentato dai sindaci Daniele Vanni e Giovanni Campatelli alla presenza dei rappresentanti regionali Brenda Barnini e Leonardo Marras.

Come sintetizzato dal direttore scientifico del Centro Studi Turistici, Alessandro Tortelli, la Toscana detiene il 22% degli agriturismi italiani ed è la seconda regione per valore della DOP economy turistica (1,896 miliardi di euro). L'Empolese Valdelsa — territorio che supera 1 milione di presenze annue con il 67% di matrice straniera — vanta un tessuto composto da 224 agriturismi, 158 strutture ricettive rurali e 1.902 imprese agricole.

La sfida strategica risiede nel concetto di "multifunzionalità": mettere il turismo al servizio dell'agricoltura primaria e non viceversa. Per evitare la banalizzazione folkloristica del paesaggio, Tortelli ha tracciato un piano d'azione in 6 punti: siglare patti di collaborazione per la fornitura di prodotti locali, trasformare i processi produttivi in esperienze narrative, sviluppare la fidelizzazione post-visita, strutturare filiere verticali, orientare investimenti mirati e integrare borghi, enogastronomia e cicloturismo. Progetti come il Biodistretto o la rete del tartufo bianco di San Miniato dimostrano che la difesa del suolo rurale è la prima barriera contro la monocultura turistica urbana.

Il nodo più spinoso della pianificazione urbana moderna rimane la salvaguardia della residenzialità e la lotta alla gentrificazione. Da un lato, la vertenza trova copertura istituzionale negli impegni ufficiali della Carta di Firenze e nel progetto europeo NEBWORK, che vede Firenze alleata con Atene e Barcellona per la co-progettazione di politiche abitative inclusive e accessibili nei quartieri ad alta tensione turistica.

Dall'altro lato, la gestione concreta del dibattito durante gli Stati Generali ha spalancato aperte polemiche sul piano del metodo democratico. I consiglieri di Sinistra Progetto Comune (Dmitrij Palagi e Francesca Lupo) e l'assemblea cittadina "Firenze resiste!" (promotrice del forum popolare tenutosi il 29 ottobre alle ex Leopoldine di Piazza Tasso) hanno denunciato le modalità di svolgimento del confronto sulla residenza.

La sessione dedicata al tema è stata infatti relegata a un incontro a inviti di una sola ora nella sala ex caffetteria — in contemporanea con altre otto sessioni parallele (tra cui "Turismo e casa") e prima della plenaria delle 10:30 —, escludendo il passaggio preventivo nel Consiglio Comunale e nel Consiglio di Quartiere 1. La presenza di sigle datoriali come Federalberghi e Confartigianato al tavolo istituzionale ha sollevato la dura reazione dei comitati, evidenziando la profonda distanza tra le dichiarazioni d'intento della diplomazia turistica e le istanze dei residenti che chiedono processi partecipativi aperti e senza vincoli di rappresentanza economica.

Non può esistere un turismo realmente sostenibile in presenza di frammentazione sociale e precarizzazione del lavoro. Questo il tema al centro del tavolo sull'occupazione nel comparto alberghiero promosso con l'assessore Dario Danti, nel quale la capogruppo di Firenze Democratica, Cecilia Del Re, ha riaperto una vertenza fondamentale per l'economia politica della città.

Del Re ha portato all'attenzione dell'amministrazione la bozza del protocollo d'intesa congiunto costruito nel precedente mandato insieme alle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL) e alle associazioni di categoria (Federalberghi, Assotel, Confindustria Alberghi). Quel testo — la cui firma era stata calendarizzata per l'estate 2022 ed era poi naufragata a causa di un rimpasto di giunta — è stato consegnato nelle mani dell'assessore Danti per servire da base immediata di rilancio.

L'obiettivo prioritario è sbarrare la strada ai "contratti pirata", formule contrattuali spuri che riducono le tutele normative e tagliano i salari degli addetti alle pulizie, dei lavoratori del food & beverage e dell'accoglienza. La proposta prevede inoltre l'attivazione immediata di un Osservatorio Permanente per monitorare l'applicazione capillare dei contratti collettivi nazionali nelle strutture ricettive, garantendo che il valore economico estratto dal turismo non si traduca in dumping sociale.

Gli Stati Generali del Turismo 2026 racchiudono la sintesi prospettica enunciata dall'assessore Jacopo Vicini: la reale competitività di una destinazione non si misura sulla capacità di incrementare le presenze, ma sulla sua fermezza nel rimanere un luogo autentico, vivibile e restitutivo per la comunità locale. Trasformare il settore da industria estrattiva a risorsa rigenerativa richiede il coraggio politico di coordinare trasparenza fiscale, pianificazione metropolitana, tutela dell'agricoltura, difesa del diritto alla casa e lavoro dignitoso.