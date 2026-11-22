È uscita la 28ª edizione dell’Indagine sulla qualità della vita 2026 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma.

La classifica mette al primo posto Bolzano, che sale al vertice scalzando Milano, scesa al secondo posto. Terza si conferma Bologna.

Firenze 7ªNel quadro nazionale, la provincia di Firenze si colloca al 7° posto su 107 province, perdendo tre posizioni. Male in particolare sul fronte sicurezza: Firenze ha infatti il non invidiabile record di scippi e borseggi, ben 1.203 ogni 100 mila abitanti.

Firenze è comunque in generale la prima delle province toscane in classifica e si posiziona all’interno del cluster delle Metropoli, il gruppo che comprende le 9 maggiori aree metropolitane italiane. In quel gruppo, dopo Firenze, la seconda città è Roma, 30ª.

La provincia fiorentina ottiene il posizionamento in base alle nove dimensioni analizzate dall’indagine: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, turismo, intrattenimento e cultura.

La Toscana nella classificaMovimenti diversi per le altre province toscane rispetto al 2025:Tra le province in forte ascesa, con almeno dieci posizioni guadagnate, ci sono Arezzo e Pistoia.Di segno opposto Lucca che perde 18 posizioni. Prato si distingue in una dimensione specifica: è 3ª in Italia per sicurezza sociale.