La breve tregua meteorologica che ha interessato la Toscana sta per concludersi. I bollettini di vigilanza indicano un rapido e netto peggioramento delle condizioni atmosferiche sul territorio regionale a partire dalla giornata di domenica 22 novembre 2026.

Dalle precipitazioni intense che colpiranno i rilievi settentrionali fino alle violente raffiche di vento e alle mareggiate lungo il litorale, il Centro Funzionale Regionale ha disposto un quadro articolato di allerte con livelli di criticità differenti a seconda delle zone e degli orari. Ecco i 4 punti fondamentali per comprendere l'evoluzione del meteo e affrontare le prossime ore in sicurezza.

La fascia nord-occidentale della regione sarà tra le aree maggiormente sollecitate dall'ondata di maltempo. Nei territori di Lunigiana, Versilia, Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima la giornata di domenica 22 novembre si aprirà con un'allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valida dalla mezzanotte fino alle ore 6:00.

Approfondimenti Vento e mareggiate su costa e isole

Con il progressivo intensificarsi delle precipitazioni nel corso della mattinata, la criticità scalerà ad Arancione a partire dalle ore 6:00 fino alle ore 18:00 della stessa giornata. Per quanto riguarda il resto del nord della Toscana — la zona al confine con l’Emilia Romagna, il Mugello e i bacini del Bisenzio e dell'Ombrone pistoiese — l'allerta per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore si manterrà di colore giallo per l'intero arco delle ventiquattro ore.

La rapidità del passaggio dal codice giallo a quello arancione evidenzia l'importanza della tempestività nella comunicazione del rischio: un cambio di colore segna la soglia operativa fondamentale tra una fase di generale vigilanza e una fase di attenzione e cautela rafforzata sul territorio.

Oltre alle piogge, la seconda metà della giornata di domenica 22 novembre sarà contrassegnata da un deciso aumento della ventilazione che sferzerà buona parte della regione. La situazione si preannuncia particolarmente critica lungo la costa centrale e nell'arcipelago.

Per questo settore geografico, il bollettino regionale ha attivato un'allerta arancione per vento forte con validità dalle ore 15:00 alla mezzanotte di domenica. A questa criticità si aggiungerà, dalle ore 18:00 fino alla mezzanotte, un'ulteriore allerta arancione per rischio mareggiate. L'azione combinata dei forti venti e del moto ondoso in continuo aumento rende il litorale e le isole i sorvegliati speciali della serata, richiedendo la massima attenzione nelle aree esposte alla linea di costa.

Il peggioramento meteo interesserà direttamente anche l'area metropolitana fiorentina. Per la zona A3 — che comprende il comune di Firenze insieme a Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Barberino Tavarnelle — è stata emessa un'allerta gialla per vento valida dalle ore 15:00 alla mezzanotte di domenica 22 novembre.

Sul fronte pluviometrico, le precipitazioni deboli e isolate nate sabato sulle zone nord-occidentali tenderanno ad estendersi nel pomeriggio di domenica a tutto il territorio regionale, accompagnate da possibili temporali sparsi. Tuttavia, la criticità principale per l'area fiorentina sarà rappresentata dalle correnti aeree: sono previste raffiche di vento fino a 50-60 km/h in pianura, che potranno raggiungere picchi di 60-80 km/h nell'Alto Mugello e sul crinale appenninico orientale.

Per fronteggiare queste condizioni, la Protezione Civile del Comune di Firenze ha diffuso indicazioni precise per la sicurezza della cittadinanza: evitare parchi, aree verdi e strade alberate per il rischio di caduta di rami e alberi, e prestare particolare attenzione in prossimità di impalcature e strutture provvisorie. Si raccomanda prudenza alla guida, soprattutto dei motocicli, moderando la velocità nei tratti maggiormente esposti al vento. È inoltre opportuno mettere in sicurezza vasi e altri oggetti presenti su balconi, terrazze e davanzali e verificare la stabilità di gazebo, tendoni e strutture mobili all'aperto.

L'aggiornamento emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale (bollettino emesso alle ore 13:07 di sabato 21 novembre 2026) disegna un quadro meteorologico articolato, in cui le criticità non si limitano ai soli accumuli di pioggia. Il sistema di monitoraggio regionale tiene sotto costante osservazione una molteplicità di fattori di rischio distinti che agiscono contemporaneamente sul territorio:

Rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore

Rischio idraulico del reticolo principale

Rischio vento

Rischio mareggiate

Rischio neve

Rischio ghiaccio

Temporali forti associati al rischio idrogeologico

La pubblicazione di un avviso così strutturato già nel primo pomeriggio di sabato risponde proprio alla natura dinamica del monitoraggio multi-rischio: con una perturbazione in continua evoluzione, le informazioni emesse con oltre ventiquattro ore di anticipo richiedono ai cittadini di non abbassare la guardia e di verificare costantemente gli aggiornamenti per tutta la giornata di domenica. Ogni area della Toscana sarà infatti chiamata a misurarsi con fenomeni specifici, legati alle caratteristiche geomorfologiche locali e all'orario di passaggio della fronte instabile.

L'estensione dei fenomeni piovosi e l'intensificazione dei venti caratterizzeranno l'intera seconda parte di domenica 22 novembre, mantenendo lo stato di attenzione elevato anche in vista delle ore successive. In situazioni meteo così dinamiche, la consultazione costante dei canali ufficiali della Regione Toscana e delle autorità locali di Protezione Civile rimane lo strumento principale per verificare in tempo reale l'evoluzione delle allerte sul proprio comune.