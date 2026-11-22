Per decenni, il racconto collettivo sulle terre alte italiane è rimasto imprigionato in un cliché immobilista: quello di una montagna condannata a un inesorabile prosciugamento demografico, relegata a margine geografico ed economico, buona solo per la conservazione nostalgica o per interventi assistenziali a fondo perduto. Una narrazione circolare che ha descritto i rilievi alpini e la dorsale appenninica come territori di inoppugnabile declino, contrapposti all'esclusiva attrattività delle grandi aree metropolitane.

I dati, tuttavia, smontano la retorica dell'abbandono irreversibile e restituiscono l'immagine di una montagna che si trasforma in un vero e proprio cantiere di innovazione e nuova residenzialità. Lo dimostra la presentazione in anteprima nazionale a Zocca del Rapporto Montagne Italia 2026, promosso da UNCEM e Fondazione Montagne Italia con la direzione editoriale di Luca Lo Bianco ed edito da Rubbettino. Un'opera monumentale di oltre 1.200 pagine — dal titolo «Dinamiche territoriali, neopopolamento, associazionismo. Montagne in movimento» — sostenuta da un'ampia rete analitica che vede coinvolti istituti di ricerca ed enti come Censis, Symbola, Eures, insieme a partner tecnici e ambientali quali PEFC, AIEL, Legambiente e FederlegnoArredo.

L'imponente studio, che avvia un tour di confronto pubblico attraverso territori simbolo come Rocca Sinibalda, Bobbio Pellice, Saluzzo, Lanzo e Sante Marie, conferma una tesi centrale: la geografia socio-economica del Paese si sta riarticolando. Le terre alte stanno dimostrando un'inaspettata forza d'attrazione, sollecitando un cambio di paradigma interpretativo che ricompone la spaccatura tra aree urbane e aree interne in un'unica ecologia dello sviluppo nazionale.

Il saldo migratorio è in attivo (+174.274 nuovi residenti netti)

Il dato politico e demografico più rilevante che emerge dall'analisi delle 362 unità territoriali montane riguarda la capacità d'attrazione: tra il 2019 e il 2025, il saldo migratorio cumulato ha registrato ben +174.274 nuovi residenti netti. Nell'arco di sette anni, ovvero, il numero di persone che hanno scelto di trasferire la propria residenza nei Comuni montani ha superato di oltre 174 mila unità quello di chi ha lasciato i medesimi territori. Più che di una parentesi congiunturale, si tratta di un fenomeno strutturale in netta accelerazione: il solo biennio 2024-2025 ha segnato un incremento di 72.811 residenti netti (+34.271 nel 2024 e +38.540 nel 2025), con una crescita del saldo annuale pari a 4.269 persone.

Per cogliere il significato di questa inversione di tendenza occorre distinguere nitidamente il saldo migratorio dal saldo naturale (nascite contro decessi), il quale rimane severamente negativo a causa dell'invecchiamento della popolazione. La componente migratoria non cancella d'incanto la contrazione demografica complessiva, ma ne attenua la morsa e dimostra che la montagna italiana non è un luogo da cui si scappa soltanto, ma una meta scelta per costruire progetti di vita e di lavoro.

La mappa degli ingressi evidenzia flussi ben delineati:

Nord Ovest: fa da capofila assorbendo quasi 85 mila ingressi netti nel settennio;

fa da capofila assorbendo quasi 85 mila ingressi netti nel settennio; Nord Est: supera i 67 mila ingressi netti, portando il bilancio complessivo del Nord a +152.154 residenti per effetto delle dinamiche migratorie;

supera i 67 mila ingressi netti, portando il bilancio complessivo del Nord a per effetto delle dinamiche migratorie; Centro: aggiunge +38.370 residenti netti;

aggiunge +38.370 residenti netti; Sud: a fronte di un bilancio cumulato ancora complesso nell'arco dei sette anni, registra nell'ultimo biennio un significativo ritorno a valori di saldo positivi.

È fondamentale evidenziare come questi dati riflettano spostamenti interni alla penisola e non soltanto flussi dall'estero. Nel Nord Ovest, ad esempio, il tasso migratorio interno delle unità montane tocca il +2,1 per mille, a fronte del +1,2 per mille registrato nei Comuni non montani. Analogamente, nel Nord Est, la popolazione delle unità territoriali montane è cresciuta dell'1% tra il 2021 e il 2026, contro un modesto +0,2% registrato nel resto del territorio. La polarizzazione verso le metropoli cede il passo a movimenti bilaterali in cui le altitudini riacquistano centralità residenziale.

«I numeri ci chiedono di cambiare sguardo sulla montagna italiana. Non possiamo continuare a raccontare soltanto chi parte, ignorando chi arriva. Il saldo migratorio positivo è una notizia nazionale, ma soprattutto è una responsabilità per le istituzioni: trasformare questa capacità di attrazione in servizi, lavoro, abitazioni e nuove opportunità. La montagna non chiede di essere assistita. Chiede di essere riconosciuta come parte fondamentale dello sviluppo del Paese, insieme alle città» dichiara Marco Bussone, Presidente nazionale UNCEM.

La mappa del neopopolamento non riguarda solo le aree metropolitane

La cartografia dell'attrattività residenziale, dettagliata nel Rapporto attraverso 3,273 Comuni totalmente montani e 362 unità territoriali, smentisce un secondo luogo comune: l'idea che il neo-popolamento sia un'esclusiva dei territori periurbani o delle località pedemontane ben collegate alle cinture metropolitane. Se si osserva il saldo migratorio in termini di valori assoluti nel biennio 2024-2025, si nota il primato di intere dorsali vallive e appenniniche:

La Marsicana: oltre 1.200 residenti netti;

oltre 1.200 residenti netti; Valli di Lanzo: sfiorano i 1.000 residenti netti;

sfiorano i 1.000 residenti netti; Mugello : supera i 970 residenti netti;

supera i 970 residenti netti; Appennino Reggiano e Frignano: registrano un dato combinato di 1.670 residenti netti.

La forza attrattiva diventa ancora più evidente analizzando il tasso migratorio (calcolato su base millesimale per le unità con almeno 5.000 abitanti), dove contesti demografici più contenuti mostrano una vitalità straordinaria:

Valli Impero e Arroscia (Liguria): segnano +501 residenti netti e un tasso record di 24,8 per mille ;

segnano +501 residenti netti e un tasso record di ; Terre di Castelli: attestano +582 residenti netti;

attestano +582 residenti netti; Amiata Grossetana: registra +468 residenti netti.

Questi dati confermano che il ritorno in quota non risponde a un dinamismo uniforme o monolitico: dalle valli alpine dell'ovest ai crinali tosco-emiliani, fino alle comunità interne dell'Appennino centrale e ligure, le terre alte si riscoprono luoghi capaci di rigenerare le proprie matrici insediative.

Il paradosso montano: crescita attrattiva contro l'invecchiamento e i divari nei servizi

Il nuovo dinamismo residenziale deve tuttavia fare i conti con un quadro di forti contraddizioni strutturali. Il Rapporto Montagne Italia 2026 parla chiaro: l'attrazione di nuovi abitanti si scontra con il progressivo invecchiamento della popolazione autoctona e con storici divari nell'accesso ai servizi essenziali.

Sul fronte demografico interno, il saldo naturale tocca nel 2025 quota −6,7 per mille (risultato di appena 5,6 nati a fronte di 12,3 decessi ogni mille abitanti), mentre gli over 64 rappresentano ormai il 26,7% della popolazione e ben 309 Comuni montani hanno registrato zero nascite nel corso del 2025. Nel periodo 2022-2025, i Comuni totalmente montani hanno perso nel complesso 59.462 residenti (−0,7%). Eppure, dentro questa contrazione, emerge una tenuta insospettabile: il 56,9% dei Comuni montani non presenta una diminuzione demografica significativa (il 42,7% si colloca su livelli di stabilità e il 14,2% registra una crescita significativa, quota che nel Nord sale al 20,2%).

A questa tenuta sociale si sovrappongono vulnerabilità ambientali e deficit infrastrutturali:

Territorio e Rischi: La montagna copre 134.925 km² (il 44,7% del territorio nazionale ) con un consumo di suolo contenuto al 3,4% e il 10,5% di aree protette. Tuttavia, il 25,7% della popolazione vive in aree a rischio frana e il 16,1% in zone a rischio idrico.

La montagna copre 134.925 km² (il ) con un consumo di suolo contenuto al 3,4% e il 10,5% di aree protette. Tuttavia, il vive in aree a rischio frana e il in zone a rischio idrico. Connettività Digitale: La fibra ottica fino a casa (FTTH) copre oggi il 63,3% delle famiglie residenti, lasciando scoperte ampie fasce di territorio.

La fibra ottica fino a casa (FTTH) copre oggi il 63,3% delle famiglie residenti, lasciando scoperte ampie fasce di territorio. Accesso ai Servizi Primari: L'11% dei residenti impiega più di un'ora per raggiungere un presidio ospedaliero; il 18,1% necessita di oltre un'ora per accedere a una stazione ferroviaria; il 55% dei Comuni montani è ormai privo di qualsiasi sportello bancario.

Garantire il "diritto a restare" e il "diritto ad arrivare" non è quindi uno slogan morale, ma un'urgenza politica che richiede il consolidamento dell'associazionismo sovracomunale (Unioni di Comuni) e investimenti infrastrutturali precisi.

Oltre il mordi-e-fuggi: 113 milioni di presenze turistiche da convertire in comunità

Sul piano economico, il motore turistico della montagna continua a viaggiare a pieni giri. Nel 2024 le terre alte hanno registrato oltre 113 milioni di presenze turistiche, determinando un indice di turisticità di 1.428 presenze ogni 100 residenti — un valore quasi doppio rispetto alla media dei Comuni non montani. La vocazione turistico-naturalistica caratterizza il 24,9% dei Comuni italiani in quota, toccando una punta del 37,5% nel Nord (rispetto all'11% del Centro e al 9,8% del Sud).

Tuttavia, il Rapporto sollecita un'analisi critica: i flussi di visitatori non si traducono in modo automatico in nuova popolazione stabile. Il modello del turismo estrattivo e temporaneo, basato sul consumo stagionale del paesaggio, rischia di saturare i territori senza produrre radicamento.

La scommessa cruciale per la governance montana consiste nel convertire una quota della ricchezza generata dai flussi turistici in servizi permanenti, occupazione continuativa de-stagionalizzata e politiche abitative accessibili. L'obiettivo è trasformare il turista di passaggio in un cittadino temporaneo o, prospetticamente, in un nuovo abitante stabile capace di far vivere la comunità 365 giorni all'anno.

Se la cornice statistica disegna le linee macro di questa transizione, la risposta operativa trova concretezza nell'attivismo sociale dei territori. L'esempio paradigmatico arriva da Campo Tizzoro, dove negli spazi del Consorzio Mo.To.R.E. ha preso il via il percorso "Fare impresa sociale in montagna", promosso da Anci Toscana e GAL MontagnAppennino all'interno della "Scuola di Montagna".

Il progetto misura esattamente il passaggio dai bisogni locali alla creazione di valore: un ciclo formativo di 6 incontri per 36 ore complessive (da novembre 2026 a febbraio 2027), realizzato con il sostegno della Fondazione Caript e la direzione scientifica dello Yunus Social Business Centre dell'Università di Firenze. Attraverso lo strumento del Social Business Model Canvas, associazioni, cooperanti, enti del terzo settore e cittadini attivi della Montagna Pistoiese e della provincia di Lucca lavorano a un itinerario scandito da moduli operativi:

Servizi, stakeholder e validazione (4 dicembre): mappatura dei soggetti territoriali e verifica dei fabbisogni reali;

mappatura dei soggetti territoriali e verifica dei fabbisogni reali; Piano economico-finanziario (18 dicembre): modellizzazione economica, costi, ricavi e coperture;

modellizzazione economica, costi, ricavi e coperture; Sostenibilità ed elaborazione di scenari (15 gennaio): analisi di break-even, gestione dei flussi di cassa e mitigazione dei rischi;

analisi di break-even, gestione dei flussi di cassa e mitigazione dei rischi; Progettazione e sperimentazione pilota (29 gennaio): sviluppo di prototipi di servizio da testare sul campo;

sviluppo di prototipi di servizio da testare sul campo; Consolidamento e casi studio (12 febbraio): confronto con hub di comunità e avvio di una manifestazione di interesse per la costituzione di una nuova impresa sociale, destinata a gestire la Scuola di Montagna e promuovere lo sviluppo locale.

Questo laboratorio dialoga apertamente con le grandi strategie ambientali tracciate nel Rapporto UNCEM, a partire dalle 37 Green Communities finanziate dal PNRR per la gestione forestale, la transizione energetica e le filiere bosco-legno sostenute da organizzazioni come PEFC e AIEL. È la dimostrazione che l'innovazione sociale, combinata alla gestione consapevole del capitale naturale, può generare economie di comunità stabili e bancabili.

«La Scuola di Montagna rappresenta un investimento importante per il futuro dei nostri territori: non soltanto un luogo di formazione, ma uno spazio in cui far crescere competenze, relazioni e nuove opportunità. Percorsi come questo sono preziosi perché aiutano a trasformare le idee in progetti concreti, capaci di rispondere ai bisogni delle comunità e generare nuove attività e servizi» afferma Marina Lauri, Presidente del GAL MontagnAppennino.

«La montagna ha bisogno di luoghi in cui i giovani possano confrontarsi, sviluppare competenze, elaborare visioni e guardare al futuro con maggiore fiducia. I nostri territori sono vivi, dinamici e hanno voglia di mettersi in gioco» dichiara Luca Marmo, Sindaco di San Marcello Piteglio e delegato Anci Toscana alle politiche per la montagna.

I numeri e le esperienze raccolti dal Rapporto Montagne Italia 2026 compongono la mappa di un'Italia in movimento che non risponde più alle vecchie gerarchie spaziali. Con quasi 8 milioni di abitanti, una superficie pari al 44,7% del Paese, oltre 113 milioni di presenze turistiche e un saldo migratorio attivo di +174.274 residenti netti in sette anni, le terre alte si impongono come uno spazio politico, economico e sociale imprescindibile per la transizione ecologica ed economica dell'intera nazione.

Le fragilità infrastrutturali, l'assenza di servizi bancari e di prossimità in molti Comuni e il declino del saldo naturale continuano a rappresentare un monito severo. Tuttavia, pretendere di leggere la montagna solo attraverso la lente dell'abbandono significa ignorare i processi reali di rigenerazione in atto. La relazione tra aree metropolitane e valli montane si affranca dal modello unidirezionale del Novecento per configurarsi come un'unica geografia interconnessa, dove l'erogazione dei servizi ecosistemici, la gestione delle risorse energetiche e l'attrazione di nuove energie umane procedono di pari passo.