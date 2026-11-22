Firenze, serata del 24 novembre. Il cartellone teatrale cittadino regala agli appassionati di politica una coincidenza dalle tinte sublimemente paradossali. Mentre al Teatro Puccini si posiziona sotto i riflettori Marco Travaglio per dispensare una delle sue consuete reprimende contro i "talk show di regime" e i vizi della stampa nostrana, a una manciata di passi, al Teatro della Pergola, debutta Stefano Massini con Lo Zar, impietosa vivisezione dell’ascesa al potere di Vladimir Putin.

L’effetto scenico è un cortocircuito intellettuale di prim’ordine. Da una parte abbiamo il Direttore del Fatto Quotidiano, autoerettosi a censore delle "bufale" di casa nostra, intento a spiegare al pubblico come il dramma dell'informazione risieda nella grancassa della politica italiana; dall'altra va in scena la realtà sanguinaria di un regime autocratico vero, capace di blindare la verità, eliminare i giornalisti scomodi e orchestrare velenose campagne di disinformazione a raggio globale.

Mentre al Teatro Puccini sale sul palcoscenico il maestro delle "bufale", al Teatro della Pergola il monologo di Stefano Massini mostra i veri, feroci meccanismi con cui l’autocrate preferito da tanta propaganda nostrana stritola la libertà di stampa e plasma la realtà a proprio piacimento.

Nelle serate di lunedì 23 e martedì 24 novembre (alle ore 21.00), il Teatro Puccini accoglie il recital di Marco Travaglio — prodotto da Loft Produzioni e distribuito da EpochéArteventi — dall'emblematico titolo: Cornuti e contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?.

Puntando a far "sorridere amaramente" l'uditorio, il giornalista confeziona un presunto "manuale di autodifesa" da somministrare a un pubblico di cittadini sedotti e abbandonati. La tesi travagliana è una chiamata in correità senza appello: se gli italiani si ritrovano continuamente gabbati da politici «pessimi e/o incapaci» e raggirati da media che sfornano «sistematicamente bufale e bugie», la responsabilità primaria ricade sulla loro perdonabile pigrizia. La ricetta per spezzare l'incantesimo? Punire la mala-politica lasciandola senza seggi per mandarli «a lavorare», e punire la mala-informazione boicottando edicole, link e palinsesti. L'astensione, al contrario, viene bollata come un paravento di finta ribellione che fa da «assicurazione sulla vita» al Sistema.

Sul piatto l'oratore mette l'attualità più scottante: dalle fosche prospettive della guerra mondiale al referendum sulla separazione delle carriere della magistratura, cui è riservato un capitolo verticale. Un monologo graffiante ma rassicurante nel suo perimetro: una comfort zone domestica dove il Male ha sempre la faccia del politico locale incapace o del conduttore televisivo da strapazzo, ignorando comodamente le ben più buie architetture del consenso che muovono le guerre vere.

Dal 24 novembre, il Teatro della Pergola (produzione Teatro della Toscana) replica alzando drammaticamente l'asticella della tensione drammaturgica con Lo Zar, opera scritta e interpretata da Stefano Massini, arricchita dalle musiche dal vivo di Luca Roccia Baldini ed eseguite con Mariel Tahiraj, le scene di Paolo Di Benedetto, i costumi di Elena Bianchini, il disegno luci di Manuel Frenda e i suoni di Andrea Baggio.

Massini attraversa quarant'anni di storia per compiere un'autopsia psicologica del padrone assoluto del Cremlino. L'apertura è da brivido: lo spettacolo è inaugurato dalla voce spezzata di Anna Politkovskaja (interpretata da Ottavia Piccolo), la cronista d'inchiesta assassinata il 7 ottobre 2006 — proprio nel giorno del compleanno di Putin — con quattro colpi di Makarov PM, la pistola-firma dei servizi segreti. Una testimonianza raggelante dell'insofferenza viscerale che ogni tirannia nutre verso il giornalismo libero.

I punti nevralgici del ritratto tratteggiato da Massini mettono a nudo l'anatomia del potere autocratico russo:

L'addestramento e il vizio dello spionaggio : L'infanzia affamata nella Leningrado del dopoguerra, il padre operaio delle ferrovie che spia i vicini ("Mi pagano per tenere gli occhi aperti") e l'addestramento nel KGB trascorso nei caffè di Mosca ad osservare "quelli come voi". Un crescendo fino alla svolta del 2000, guidato da due soli vettori: forza e paura.

: L'infanzia affamata nella Leningrado del dopoguerra, il padre operaio delle ferrovie che spia i vicini ("Mi pagano per tenere gli occhi aperti") e l'addestramento nel KGB trascorso nei caffè di Mosca ad osservare "quelli come voi". Un crescendo fino alla svolta del 2000, guidato da due soli vettori: forza e paura. Monologo in prima persona e verità documentale : Massini recita vestendo direttamente la pelle del tiranno ("Io, Vladimir Vladimirovič Putin..."). Oltre il 60% del testo teatrale attinge parola per parola dalla raccapricciante autobiografia rilasciata pubblicamente da Putin nel 2000, dimostrando che l'invenzione scenica coincide con la sua medesima voce.

: Massini recita vestendo direttamente la pelle del tiranno ("Io, Vladimir Vladimirovič Putin..."). Le responsabilità nella disinformazione in Italia : Massini evidenzia come l'ossessione del regime non si limiti alla censura interna, ma si estenda alle sofisticate campagne di disinformazione e guerra ibrida capaci di penetrare e inquinare il dibattito pubblico dell'Occidente, con un impatto devastante proprio sulla società italiana.

: Massini evidenzia come l'ossessione del regime non si limiti alla censura interna, ma si estenda alle sofisticate campagne di disinformazione e guerra ibrida capaci di penetrare e inquinare il dibattito pubblico dell'Occidente, con un impatto devastante proprio sulla società italiana. La matrice shakespeariana e Machiavellica : Un ritratto degno di Riccardo III o Macbeth, che applica con freddezza chirurgica il capitolo XVIII de Il Principe di Machiavelli sulla legittimità della bestialità al potere. Putin non governa lo Stato: crea un'emergenza permanente per rendere la propria tirannide l'unica risposta possibile.

: Un ritratto degno di Riccardo III o Macbeth, che applica con freddezza chirurgica il capitolo XVIII de Il Principe di Machiavelli sulla legittimità della bestialità al potere. L'antitesi con Hitler e Trump: Se Hitler fondava il potere sulla rabbia ostentata ("io sono quel grido...") e Donald Trump si presenta come il "cartone animato" di un Golden Man infantile senza responsabilità, Putin è un agghiacciante "pezzo di ghiaccio". Un tiranno dall'autocontrollo ferreo, compresso nei tagli di luce claustrofobici di Manuel Frenda e nei costumi rigidi di Elena Bianchini, capace di "suonare Chopin sulle macerie" del suo stesso paese.

La simultaneità dei due eventi fiorentini offre la misura della distanza che separa la 'travagliata' indignazione mediatica dalla realtà del potere illiberale. Di fronte a un simile ribaltamento culturale, il pubblico fiorentino ha l'opportunità di mettere a confronto la propaganda politica di casa nostra con la grande drammaturgia del potere reale.

Ci permettiamo allora di rivolgere un suggerimento cordiale allo stesso Marco Travaglio: una volta terminato il suo recital al Teatro Puccini e congedato il pubblico pagante, il Direttore farebbe bene a concedersi una salutare passeggiata notturna fino al Teatro della Pergola. Assistere all'incubo shakespeariano di Massini gli offrirebbe un'occasione per rinfrescarsi la memoria sulla differenza che intercorre tra le beghe della politica nostrana e i feroci ingranaggi di una dittatura vera, prima di dispensare la prossima catechesi sulle bugie in Italia.