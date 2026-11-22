Firenze – Ha tenuto oggi la sua prima seduta la nuova Commissione istituzionale per la valorizzazione dei territori della Toscana diffusa e per il sostegno alle politiche in favore delle aree interne, montane e insulari, presieduta da Mario Puppa (Pd).

Alla seduta di insediamento ha preso parte anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha espresso chiaramente la sua soddisfazione per questo passo e per la scelta del presidente Puppa. “Sono contento – ha detto Giani - per l’insediamento della nuova Commissione, che ritengo fondamentale per il pieno raggiungimento degli obiettivi che sto perseguendo ed in particolare per il raggiungimento di uno sviluppo parallelo ed equilibrato tra le grandi aree urbane, che in Toscana coincidono con le città d’arte, attrattive per il turismo, o con le realtà più fortemente industrializzate, e le aree più periferiche, che spesso vivono realtà più difficili a livello di servizi e di collegamenti e che per questo rischiano lo spopolamento.

Certo, le sfide che ci poniamo sono globali, non solo toscane, e si collegano anche al calo demografico ed al crollo delle nascite, ma parallelamente ad altre azioni sociali ed al sostegno alla famiglia, dobbiamo portare avanti misure specifiche per tutelare le aree periferiche, che sono le prime a spopolarsi”.

“Confido nel lavoro di questa Commissione – ha aggiunto Giani – che offre un volto istituzionale alle politiche per la Toscana Diffusa, una strategia nella quale credo fortemente e che ho voluto venisse definita nella legge 11/2025, una legge che ha dato legittimità ai contributi necessari per sostenere i territori oltre i singoli bandi, che ha permesso di programmare risorse su temi specifici relati alla valorizzazione delle realtà periferiche o al contrasto allo spopolamento, che ci ha aperto nuove strade per valorizzare meglio i piccoli Comuni che ne fanno parte anche tramite i normali bandi e la normale programmazione. Sono certo che Puppa, che è uomo di grande esperienza, pacatezza e capacità di mediazione, insieme agli altri membri della Commissione farà un ottimo lavoro e sarà un valido supporto nel far sentire la presenza della Regione sul territorio”.

Nel tracciare la programmazione dei lavori della commissione, il presidente Mario Puppa ha ricordato “il lavoro svolto nella passata legislatura dalla Commissione Aree Interne, dalla cui relazione finale attingeremo spunti per il nostro lavoro, che dovrà porre grande attenzione ai temi del contrasto all’inverno demografico, del mantenimento dei servizi essenziali, sanità e istruzione in primo luogo, e ai problemi della mobilità, perché il nostro obiettivo, arricchendo di contenuti la legge quadro sulla Toscana diffusa, deve avere l’obiettivo di saper riallineare le condizioni di vita e di sviluppo dei territori più periferici o marginali con quelle delle aree metropolitane”.

Il punto centrale, come ha sottolineato, “è il diritto a restare”, tema ormai presente anche nella discussione europea. La commissioni, nei prossimi mesi, svolgerà una intensa attività conoscitiva attraverso una serie di audizioni e con una serie di visite istituzionali nei territori, per conoscere in presa diretta lo stato di salute e le necessità dei borghi, delle aree interne e dei territori più marginali.

Per il vicepresidente Matteo Zoppini (FdI), che approva la proposta di fare visite mirate nei vari territori, “servirà avere, rispetto alla relazione conclusiva elaborata nella scorsa legislatura, i riscontri sull’attuazione di alcune delle proposte di risoluzione approvate, valutando se sono stati adottati atti della Giunta e con quali risultati”, oltreché una “valutazione degli effetti prodotti dalla legge sulla Toscana diffusa”.

“Questa è una commissione importante, perché offre un interlocutore ai tanti Comuni della aree interne e disagiate che sono alle prese con grandi problemi di bilancio e con la necessità di garantire servizi ai cittadini”, ha detto Massiliano Ghimenti (Avs).

Di “difficoltà enormi per i piccoli Comuni” ha parlato anche la vicepresidente segretario Roberta Casini (Pd), che a proposito del contrasto allo spopolamento ha spiegato che “per evitarlo serve mettere a punto un modello di servizi ad hoc”.

Secondo Irene Galletti (Movimento 5 stelle), “occorre fare una sintesi con il lavoro svolto fatto dalla commissione Aree Interne nella scorsa legislatura e quello svolto dalla commissione Costa nella legislatura ancora precedente. Dovremo essere capaci di proporre interventi alla Giunta, a partire da quello di garantire i collegamenti di continuità territoriale ai territori insulari”.

Auspica che la commissione sia capace di “trovare sintesi” anche Vittorio Fantozzi (FdI), che ritiene necessario “una valutazione attenta delle norme di attuazione della legge quadro per la Toscana diffusa” e si dice convinto che la commissione debba “offrire contenuti aggiuntivi: si deve lavorare per contrastare lo spopolamento, ma anche e soprattutto lavorare per attivare il ripopolamento con politiche per il lavoro, il fisco e i servizi”.