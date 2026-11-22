CONFERENZA STAMPA MISTER VANOLI 21 NOVEMBRE 2026

Come si disinnesca un impianto tattico aggressivo, fondato su duelli individuali a tutto campo, quando la tua squadra rientra da una pausa nazionali con ritmi da ritrovare? È questo l'interrogativo al centro del posticipo della 12ª giornata di Serie A 2026-27. Lunedì 23 novembre alle 20:45, il fischio d'inizio allo stadio Brianteo metterà di fronte Monza e Fiorentina per una sfida che ha il sapore di un vero esame di maturità tattica.

Dal Wind Tre Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa tracciando le coordinate precise per la trasferta brianzola. Tra un'infermeria che regala buone notizie a centrocampo, qualche cantiere aperto in difesa e una concorrenza infuocata in attacco, il tecnico gigliato ha lanciato messaggi chiari all'ambiente.

L'insidia tattica: la sfida all'uomo-su-uomo del Monza

L'analisi di Vanoli sull'avversario va dritta al punto: affrontare il Monza significa calarsi in una vera e propria guerra di duelli fisici e mentali. L'organizzazione tattica dei brianzoli si basa su un sistema di marcatura a uomo rigido e aggressivo, capace di soffocare le fonti di gioco avversarie se non affrontato con la giusta qualità e rapidità d'esecuzione: "Una squadra ben organizzata, con un bravissimo allenatore, che gioca uomo su uomo. Sarà una gara difficile e complicata. Abbiamo le qualità per poter far male."

Per superare la pressione soffocante del Monza, la Fiorentina non potrà limitarsi alla gestione del possesso fine a se stessa: servirà abilità nel vincere i contrasti diretti e la capacità di sfruttare gli spazi che si aprono quando l'avversario accetta la parità numerica a tutto campo.

Il bollettino dell'infermeria e i rientri: chi c'è e chi manca

Tra la rotazione dei nazionali e il lavoro di recupero al Viola Park, Vanoli ha tracciato la mappa dettagliata dei disponibili in vista di lunedì:

Atta: È il recupero più importante per la trasferta di Monza. Vanoli ha confermato la grande soddisfazione di tutto l'ambiente per averlo nuovamente a disposizione in gruppo.

È il recupero più importante per la trasferta di Monza. Vanoli ha confermato la grande soddisfazione di tutto l'ambiente per averlo nuovamente a disposizione in gruppo. Fagioli: Rientrato dagli impegni con la propria selezione apparso estremamente "carico" e pronto a prendere in mano le chiavi del gioco.

Rientrato dagli impegni con la propria selezione apparso estremamente "carico" e pronto a prendere in mano le chiavi del gioco. Ndour: Cher ha svolto un lavoro differenziato negli ultimi giorni, ma il suo rientro totale con il gruppo squadra è fissato per il giorno successivo alla conferenza.

Cher ha svolto un lavoro differenziato negli ultimi giorni, ma il suo rientro totale con il gruppo squadra è fissato per il giorno successivo alla conferenza. Nije e Oulai: Nije ha smaltito la botta rimediata in nazionale ed è rientrato bene, esattamente come Oulai.

Nije ha smaltito la botta rimediata in nazionale ed è rientrato bene, esattamente come Oulai. Parisi e Pongracic: Nessuna novità imminente sul loro conto: entrambi proseguono nel percorso di recupero svolgendo lavoro a parte.

Nessuna novità imminente sul loro conto: entrambi proseguono nel percorso di recupero svolgendo lavoro a parte. Dragusin e la Fase Difensiva: Il lavoro sulla fase di non possesso rimane prioritario. Vanoli ha espresso rammarico per non aver avuto a disposizione Dragusin nel corso della settimana, assenza che ha impedito alla squadra di svolgere sessioni complete sulla tattica individuale difensiva.

Il duello in attacco: la crescita di Pellegrino e Beto

Se in difesa il lavoro soffre per le assenze dei singoli, negli ultimi trenta metri Vanoli gode dell'abbondanza. Mateo Pellegrino continua a garantire un rendimento elevato, ma l'impatto e la crescita costante di Beto stanno trasformando la gestione del reparto avanzato in un punto di forza strategico.

"Mateo sta facendo bene, ma non sottovaluterei neanche la crescita di Beto, perché lo vedo molto bene. Sono due sfide di campo che vanno a mio favore."

Avere due centravanti in salute e con caratteristiche complementari offre al tecnico viola un'opportunità tattica enorme contro la marcatura a uomo del Monza: la struttura fisica di Pellegrino per ripulire i palloni sporchi e la straripante velocità di Beto per attaccare la profondità quando la linea avversaria si alza. Una competizione interna sana che permette a Vanoli di cambiare pelle alla squadra a gara in corso.

La squadra arbitrale del Brianteo

Per l'anticipo del lunedì sera al Brianteo, l'AIA ha designato la seguente sestina arbitrale:

Arbitro principale: Daniele Doveri della sezione di Roma 1

Daniele Doveri della sezione di Roma 1 Assistenti: Giacomo Monaco di Termoli (CB) e Ayoub El Filali di Alessandria

Giacomo Monaco di Termoli (CB) e Ayoub El Filali di Alessandria Quarto Ufficiale: Kevin Bonacina di Bergamo

Kevin Bonacina di Bergamo VAR: Manuel Volpi di Arezzo

Manuel Volpi di Arezzo AVAR: Valerio Marini della sezione di Roma 1

La sfida del Brianteo si preannuncia come un banco di prova di altissimo livello per le ambizioni della Fiorentina. Il rientro di Atta e l'energia di Fagioli garantiscono qualità a centrocampo, mentre la forma di Pellegrino e Beto offre al mister le soluzioni adatte per scardinare la gabbia difensiva del Monza. Resta da vedere quanto peserà l'assenza di Dragusin nei meccanismi di tattica individuale difensiva contro le ripartenze brianzole.