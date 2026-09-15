Stagione 2026/2027 del Teatro di Cestello: il cartellone

Con oltre 40 titoli in cartellone il Teatro di Cestello si appresta a inaugurare la nuova stagione, con un mix di tradizione e nuovi linguaggi, commedia contemporanea e classici d'autore. Il via ufficiale sarà 15 ottobre, con l'attore fiorentino Lorenzo Degli Innocenti impegnato nel monologo “Il Naso” di Google, ma prima ancora il 26 settembre il giovane Yuki Parigi, allievo dell'Accademia Internazionale di Teatro di Roma, presenterà in anteprima il suo nuovo lavoro “Il muro – storia di un incontro impossibile”, dove viene tracciato un ponte tra il dramma dell'olocausto e l'attuale genocidio palestinese.

Tornando al cartellone il 17 e 18 ottobre il Cestello ospiterà la seconda di due anteprime nazionali del musical Off “Assassinio per due”, una scoppiettante commedia musicale a due, dove i protagonisti, entrambi attori, cantanti e musicisti virtuosi, interpretano un caleidoscopio di personaggi dando vita, suonando, ballando, cantando e recitando, a un giallo alla Agatha Christie. Un'opera che è già un successo planetario, scritta da Kellen Blair e Joe Kinosian.

Sempre a ottobre, dal 23 al 25, torna in scena “Molto rumore per nulla” di Shakespeare, regia di Iacopo Biagioni, produzione del Teatro di Cestello, che con la sua compagnia stabile proporrà anche “Una vacanza da sogno” per fine anno e nel 2027 il classico fiorentino di Caglieri “La zona tranquilla”, l'Eduardo “Questi Fantasmi” e l'operetta “Il cappello di paglia di Firenze” di Eugene Labiche, che concluderà il programma a maggio per la regia del direttore artistico Marcello Ancillotti.

Per Halloween arriva la fiaba “Hansel e Gretel” nella versione per maschere e attori di Giacomo Cassetta, patron della compagnia “L'ultima fila”, gruppo di teatro di figura che si avvale delle creazioni di Alice Magnolfi e che ritroveremo il 17 gennaio con “Carabà, come un gatto fece un marchese”. Il Cestello è anche palco di ospitalità di pregio, così il 7 e 8 novembre vi ritroveremo Massimiliano Vado, impegnato con Danila Stalteri e altri 4 attori nella commedia di Aldo Nicolaj “Amleto in salsa piccante”.

Altri ospiti del cartellone sono Marco Predieri con Patrizia Ficini nella commedia giallo brillante “Analisi illogica” (11-13 dicembre), Massimo Stinco con “La Carolina” (22 gennaio), Marco Cavallaro con la nuova commedia “Un amore di peso” (30-31 gennaio) la signora della prosa Giorgia Trasselli in “Alda Merini, una donna sospesa tra il dolore e la gioia” (20 febbraio), Luciana Frazzetto con “Una ladra per amica (21 febbraio), Margherita Tiesi insieme a I giardini dell'arte con il trhiller psicologico “La stanza di Veronica” (27 – 28 febbraio), Andrea Bizzarri con “Mi è scappato il morto” (13 -14 marzo), la rivelazione dei social Daniela Baldassarra in “Penelope e le malaffemmine” (18 marzo), Aldo Innocenti con “Casa di Bambole” (1 -2 aprile), la chansonnier Donatella Alamprese con “Le 4 voci femminili di Pinocchio” (3-4 aprile), la scoppiettante brigata di Alt Academy con “Riunione condominiale” (10-11 aprile) e ancora Antonello Costa con il suo “Cabaret” (24-25 aprile) e l'irresistibile coppia formata da Marco Natalucci e Amerigo Fontani in “Pistillini e Scannaretti, atto II” di Marco Cappuccini (13 maggio).

Impossibile citare tutti gli appuntamenti, ne segnaliamo ancora tre che riguardano altrettante tradizioni e ricorrenze fiorentine: il teatro di Augusto Novelli con “Acqua passata” che il 5 e 6 dicembre vedrà in scena, tra gli altri Lisetta Luchini, Enzo Carro, Valeria Vitti e Remo Msini, le nostre tradizioni enograstronomiche, portate sul palco dallo chef e critico Leonardo Romanelli, in tre diversi appuntamenti e, immancabile, un momento dedicato ai 100 della storia Viola, con Leonardo Venturi e il giornalista Benedetto Ferrara, protagonisti dal 13 al 15 novembre di “Lei è del 26”. Il programma completo è consultabile sul sito www.teatrocestello.it